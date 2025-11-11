Į Kanadą sugrįžo tymai

Po to, kai Kanada nuo praėjusio rudens dokumentavo daugiau kaip 5 tūkst. tymų atvejų, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) panaikino atitinkamą šalies statusą, pranešė PSO ir Kanados institucijos.
1998 m. PSO Kanadą oficialiai paskelbė šalimi be tymų. 2016-aisiais organizacija netgi pareiškė, kad labai užkrečiama virusinė infekcija išnaikinta visoje Šiaurės ir Pietų Amerikoje – pirmajame regione pasaulyje. Kad būtų suteiktas toks statusas, be kita ko, 12 mėnesių neturi būti fiksuota ilgalaikių vietinių užsikrėtimo atvejų.
Tymai yra viena labiausiai užkrečiamų infekcinių ligų ir kraštutiniais atvejais gali kelti pavojų gyvybei.
Ir JAV šiuo metu kovoja su tymų epidemija. Iki šiol dokumentuota beveik 1 tūkst. 700 ligos atvejų, trys žmonės mirė.
