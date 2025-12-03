Į Kauną dėl grožio procedūrų atvykusi škotė liko nusivylusi: nebeišeinu iš namų

Praėjus keturiolikai mėnesių po pasveikimo, 48-erių A. Paterson britų leidiniui „The Sun“ pasakojo, kad aplink kaklą vis dar matyti randai, o jos oda aplink akis dėl siūlių atrodo suspausta. Moteris taip pat skundėsi ilgalaikiu klausos praradimu vienoje ausyje.
A. Paterson atvira – po šios patirties smarkiai sumažėjo jos pasitikėjimas savimi.
„Aš daugiau nebeišeinu iš namų“, – „The Sun“ sakė ji.
Tatuiruočių meistrė iš Eršyro (Škotija) atskrido į Kauną praėjusių metų rugsėjį. „Nordesthetics“ klinikoje jai atliktos veido, kaklo ir viršutinės blefaroplastikos operacijos.
Po operacijos A. Paterson tikino pastebėjusi, kad jos burna – kreiva, jai taip pat sutriko klausa.
Po mėnesio moteris klinikai sakė, kad jos gijimo procesas sklandus, tačiau išreiškė susirūpinimą dėl iškilimų aplink smakrą ir šveplavimo, kurį sukėlė nelygi lūpų forma.
Kaip teigė A. Paterson, klinika ją patikino, kad jos gijimo etape tai normalu.
„Prieš išvykdama to nežinojau“
Liepos mėnesį moteris pateikė oficialų skundą Lietuvos klinikai, tačiau, anot jos, klinika teigė, kad ji nenurodė „jokių naujų įrodymų“, patvirtinančių šiuos teiginius.
Po trijų mėnesių jai buvo pasiūlyta pakartotinė operacija už 600 svarų sterlingų, tačiau moteris tuo metu nebegalėjo sau leisti tokių išlaidų.
A. Paterson tvirtino, kad Jungtinės Karalystės teisininkai atsisakė imtis jos bylos, nes operacija buvo atlikta Lietuvoje.
„Prieš išvykdama to nežinojau. [Norėdama kovoti], turėčiau sumokėti daug tūkstančių lietuviui advokatui, tikriausiai daugiau nei už pačią operaciją“, – pažymėjo ji.
Škotė netrukus turėtų skristi į Turkiją pakartotinei kaklo ir akies operacijai. Tai jai kainuos daugiau nei 7 tūkst. svarų sterlingų.
Visos chirurginės procedūros turi tam tikrų rizikų.
Klinika pateikė atsakymą
Savo ruožtu „The Sun“ „Nordesthetics“ atstovas spaudai teigė, kad visi pacientai, įskaitant A. Paterson, prieš operaciją yra informuojami apie riziką ir galimas komplikacijas ir raštu patvirtina, kad žino apie šią riziką.
„Pooperaciniai randai yra viena iš komplikacijų, apie kurias ponia Paterson buvo informuota prieš operaciją“, – pažymėjo klinika.
„Kauno diena“ irgi kreipėsi į minėtą kliniką, tačiau, laikantis griežtų konfidencialumo reikalavimų, atstovai nekomentavo su konkrečia paciente susijusių klausimų.
„Turint omenyje minėtus aspektus bei teisinius apribojimus, vis vien norėtume paminėti, jog bendrai medicininėje praktikoje egzistuoja dar vienas svarbus aspektas. Visos chirurginės procedūros turi tam tikrų rizikų. Tačiau mūsų medicinos personalas visada deda visas pastangas, kad pacientams būtų suteiktos aukščiausio lygio medicininės paslaugos, įskaitant išsamų pooperacinį stebėjimą ir tolesnę priežiūrą.
Visi medicininiai sprendimai, susiję su paciento sveikimu ir išrašymu, yra grindžiami griežtais patikros protokolais, kurie apima kraujo tyrimus, vizualinę apžiūrą ir kitų rodiklių stebėjimą. Tais retais atvejais, jei mūsų pacientai susiduria su komplikacijomis, kiekvieną atvejį vertiname individualiai ir imamės atitinkamų veiksmų“, – teigė „Nordesthetics“ klientų aptarnavimo grupės vadovė Justė Kavaliauskaitė.
Pašnekovė taip pat pažymėjo, kad klinika teikia ilgalaikę pooperacinės priežiūros programą.
„Ši programa apima suplanuotas pooperacines apžiūras, rankinį limfodrenažinį masažą, padedantį gijimo procesui, hiperbarinę deguonies terapiją, kai ji mediciniškai indikuotina, apgyvendinimą su medicininio personalo priežiūra bei nemokamą papildomą hospitalizaciją, jei to prireiktų. Taip pat pacientams grįžus namo teikiama tolimesnė pagalba, įskaitant galimybę gauti papildomas sveikatos priežiūros paslaugas Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje“, – pasakojo J. Kavaliauskaitė.
