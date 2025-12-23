 Į Lietuvą grįžo penki medikai, dalyvavę profesinėje stažuotėje Ukrainoje

2025-12-23 10:37
BNS inf.

Į Lietuvą pirmadienį grįžo penki Lietuvos medikai, dalyvavę profesinėje stažuotėje Ukrainoje, pranešė Ekstremalių sveikatai situacijų centras (ESSC). 

Į Lietuvą grįžo penki medikai, dalyvavę profesinėje stažuotėje Ukrainoje / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Pasak jo, stažuotė vyko Dnipro mieste esančioje Mečnikovo klinikinėje ligoninėje bei kitose medicininės pagalbos teikimo vietose, kur Lietuvos medikai kartu su Ukrainos sveikatos priežiūros specialistais dalyvavo kasdienėje klinikinėje veikloje ir teikė medicinos pagalbą sunkiai sužeistiems pacientams.

Stažuotės metu Lietuvos medikai buvo tiesiogiai įtraukti į visą sužeistųjų gydymo ir pagalbos teikimo procesą – nuo pirminio pacientų stabilizavimo iki tolimesnio gydymo įstaigose, esančiose toliau nuo aktyvių karo zonų.

Taip pat medicinos darbuotojai buvo supažindinti su sužeistųjų evakuacijos organizavimu, požeminių, mobilių ir karo ligoninių veikla bei medicininės logistikos ir aprūpinimo principais, taikomais karo sąlygomis.

„Stažuotė Ukrainoje suteikė praktinės patirties, leidžiančios Lietuvos sveikatos sektoriaus pasirengimą ekstremalioms situacijoms vertinti ne teoriniu, o realių darbo sąlygų pagrindu. Tokia patirtis yra svarbi planuojant, kaip sveikatos sistema turi veikti krizių ir karo atvejais“, – išplatintame pranešime teigė ESSC direktoriaus pavaduotoja Iveta Paludnevičiūtė.

Kaip rašė BNS, pastarąjį kartą apie iš Ukrainos grįžusius Lietuvos medikus Sveikatos apsaugos ministerija skelbė rugsėjį.

