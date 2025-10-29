Insulino trūkumas kelia paniką: gyvybei pavojinga situacija tęsiasi jau kelis mėnesius

Patyrė didelį stresą
„Prieš tris mėnesius pastebėjau, kad vaistinėse trūksta „Lyumjev“ insulino preparato. Buvo sudėtinga jį gauti, reikėjo skambinti ir ieškoti net keliose vaistinėse. Vienintelė „RX vaistinė“ šioje situacijoje gelbėjo, nes niekas daugiau šio insulino neturėjo“, – pasakojo viena pirmojo tipo cukriniu diabetu sergančio vaiko mama.
Laimei, vaistų dar buvo šiek tiek likę.
„Patyriau labai didelį stresą. Žinojimas, kad vaikas gali likti be insulino, visada kelia siaubą. Tai nėra paprastas vaistas, kurį galima pakeisti kitu“, – sakė moteris.
Kiti pacientai pasakojo apie panašias patirtis: vienai moteriai teko persirašyti receptą, nes vaistinėse nebuvo „Fiasp“ insulino, kitai reikėjo laukti tris savaites, kol užsakytas preparatas atvyks iš kitos vaistinės.
„Gerai, kad turėjome atsargų“, – patirtimi dalijosi pacientė.
Pavojus gyvybei – ne teorinis
Slaugytoja diabetologė Gabrielė Guogytė paaiškino, kad net trumpalaikis insulino trūkumas žmogui, sergančiam pirmojo tipo cukriniu diabetu, gali būti pavojingas gyvybei.
Laiku nepaskirtas ar nesuleistas insulinas gali baigtis labai sunkia komplikacija ar net mirtimi.
„Cukrinis diabetas – tai lėtinė liga, kai organizmas nebegamina arba nebegali tinkamai panaudoti insulino – hormono, kuris padeda gliukozei patekti į ląsteles ir tapti energija. Be insulino ląstelės lieka be „kuro“, o gliukozė kaupiasi kraujyje. Ilgainiui pradeda gamintis ketonai – rūgštinės medžiagos, kurios gali sukelti diabetinę ketoacidozę – gyvybei pavojingą būklę. Laiku nepaskirtas ar nesuleistas insulinas gali baigtis labai sunkia komplikacija ar net mirtimi“, – aiškino specialistė.
Pasak jos, net kelių dienų pertrauka gali būti pavojinga, ypač vaikams ar pacientams, kurių ligos eiga sudėtingesnė. Todėl vaistų prieinamumas turi būti užtikrintas be pertraukų.
Kreipėsi į SAM
Pacientų atstovai teigė, kad situacija dėl insulino tiekimo stringa nuo vasaros.
Kaip matyti iš „Diabeto IQ“ klubo vadovės Dovilės Byčienės rašto, organizacija dar rugpjūčio 29 dieną oficialiai kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM) ir Valstybinę ligonių kasą, prašydama paaiškinti, kas vyksta su insulino tiekimu.
Tačiau atsakymo bendruomenė tuomet nesulaukė.
„Praėjus beveik dviem mėnesiams nuo rašto išsiuntimo, atsakymo negavome. Primename, kad pagal įstatymą institucijos privalo atsakyti į prašymus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Prašome informuoti, kodėl atsakymo nėra, arba pateikti naują terminą“, – rašoma klubo vadovės pasirašytame dokumente.
D. Byčienė atkreipė dėmesį, kad insulino trūkumas – tai ne tik nepatogumas, bet reali grėsmė pacientų gyvybei.
„Kalbame apie vaikus ir suaugusiuosius, kuriems insulinas yra būtinas kasdieniam išgyvenimui“, – rašoma rašte.
Situacija keisis lapkritį
Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) atsakydamos į „Diabeto IQ“ kreipimąsi nurodė, kad vaistų tiekimą organizuoja registruotojai, didmeniniai platinimo licencijos turėtojai ir gamintojai.
Nei SAM, nei VVKT netvarko informacijos apie konkrečių vaistinių atsargas, tačiau pabrėžia, kad kiekviena vaistinė, gavusi paciento prašymą, privalo užsakyti kompensuojamą vaistą iš didmeninio tiekėjo.
„Užsakyti vaistai turi būti pristatomi per dvi darbo dienas miestuose ir per keturias – miesteliuose ar kaimuose nuo paciento kreipimosi į vaistinę“, – nurodoma ministerijos atsakyme.
Jei vaistinė atsisako užsakyti vaistą ar teigia, kad negali jo gauti, pacientai kviečiami kreiptis į VVKT, nurodant vaistinės adresą, apsilankymo datą ir priežastį, dėl kurios vaistas nebuvo užsakytas.
Tarnyba įsipareigoja tokiais atvejais įvertinti situaciją ir imtis veiksmų.
Viceministras Danielius Naumovas atkreipė dėmesį, kad nuo lapkričio 7 d. keisis vaistų išdavimo tvarka – pacientams bus sudaryta galimybė vaistus įsigyti dalimis.
Tai reiškia, jog vaistinė, turinti bent dalį gydytojo išrašyto vaisto kiekio, galės jį išduoti iš karto, o likusią dalį – vėliau, kai tik turės atsargų.
