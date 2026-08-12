Išgirdęs vėžio diagnozę šiaulietis ruošėsi gyvenimui su stoma, tačiau gydytojai rado kitą kelią

Nuo nekaltų simptomų iki skubios pagalbos
Romualdo ligos istorija prasidėjo varginančiu vidurių užkietėjimu, trukusiu kiek ilgiau nei mėnesį. Iki tol jokių virškinimo problemų neturėjęs vyras iš pradžių griebėsi liaudiškų metodų: gėrė arbatas, laisvinamuosius, ricinos aliejų. Nors po savaitės savijauta laikinai pagerėjo, netrukus problemos grįžo su dar didesne jėga – atsirado nepakeliamas skausmas.
Šeimos gydytoja, išklausiusi paciento nusiskundimus, suprato situacijos rimtumą ir skubiai išrašė siuntimą į ligoninę. Liepos viduryje artimųjų lydimas R. Nakutis atvyko į Respublikinės Šiaulių ligoninės Skubiosios medicinos pagalbos skyrių.
Atlikus tyrimus, vyras skubiai perkeltas į Chirurgijos skyrių, kur išgirdo gąsdinančią diagnozę – tiesiosios žarnos vėžys, esantis arti išeinamosios angos. Pacientą šiek tiek nuramino tik tai, kad tyrimai nerodė metastazių.
Netikėta viltis palatoje
Didžiausiu iššūkiu tapo gydymo plano sudarymas. Kadangi auglys buvo arti išangės, Chirurgijos klinikos gydytojas chirurgas Rolandas Burkauskas iš pradžių pacientą įspėjo, kad reikės suformuoti stomą – specialų maišelį išmatoms rinkti. Tačiau išeidamas iš palatos gydytojas tarsi apsigalvojo: „O gal mes ir apsieisime be stomos“.
Ši chirurgo mintis virto realybe. „Po operacijos nubundu iš narkozės – iš karto stveriu už pilvo. Čia nieko nėra – nėra stomos“, – džiaugsmo akimirką prisimena R. Nakutis, kuriam po sėkmingo gydymo visiškai susitvarkė virškinimas ir natūralus tuštinimasis.
Endoskopinis stentavimas – išsigelbėjimas nuo negalios
Gydytojas chirurgas R. Burkauskas pabrėžia, kad ankstyva diagnozė visada garantuoja geresnius rezultatus. Kai navikas blokuoja žarnyną, tradiciškai tenka atlikti skubią operaciją ir išvesti nuolatinę stomą. Tačiau šiuolaikinė medicina siūlo selektyvias metodikas, leidžiančias to išvengti.
Kadangi Romualdo atvejis jau buvo komplikuotas – išsivystęs žarnos nepraeinamumas – medikai priėmė taktinį sprendimą pirmiausia taikyti endoskopinę procedūrą.
Respublikinės Šiaulių ligoninės Diagnostikos centro gydytojas endoskopuotojas Justas Birutis atliko storosios žarnos stentavimą savaime išsiplečiančiu metaliniu stentu.
Atlikdamas šią procedūrą gydytojas per išangę įveda lankstų optinį prietaisą (kolonoskopą) iki naviko užspaustos vietos. Visas procesas kontroliuojamas monitoriuje ir rentgenu. Stentas atveria užspaustą žarnos spindį, atstato praeinamumą ir padeda išvengti skubios chirurginės intervencijos. Tuo pačiu metu paimama biopsija ir atliekami papildomi radiologiniai tyrimai.
Anksčiau ligoninėje nebuvo specialistų, atliekančių tokią procedūrą, todėl šis metodas yra didelis žingsnis į priekį regiono medicinoje.
Esminis gydymas – planinė operacija
Endoskopinis stentavimas tapo puikiu „tiltu į operaciją“. Pasak gydytojo R. Burkausko, pacientas iškart pajuto palengvėjimą, nuslūgo pilvo pūtimas, pasišalino dujos ir išmatos. Tai leido stabilizuoti vyro būklę be didelių chirurginių pjūvių, sumažinti komplikacijų riziką ir saugiai suplanuoti pagrindinį onkologinį gydymą.
Netrukus R. Burkauskas atliko kolektomiją – chirurginę operaciją, kurios metu pašalinta žarnos dalis su augliu ir aplinkiniai limfmazgiai, siekiant sustabdyti vėžio plitimą. Galiausiai žarnos buvo sujungtos, visiškai atkuriant natūralų tuštinimosi kelią.
Po sėkmingos operacijos R. Nakutis jau išleistas namo ir jaučiasi gerai. Nors ateityje jo dar laukia sugrįžimas į ligoninę ir tolesnis gydymas chemoterapija, vyras į ateitį žvelgia su didžiuliu dėkingumu gydytojams Justui Biručiui ir Rolandui Burkauskui, padariusiems viską, kad išvengtų stomos bei grąžinusiems jam visavertį gyvenimą.
Naujausi komentarai