Įsigalioja griežtesnė priemokų už sveikatos priežiūros paslaugas tvarka

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pažymi, kad šie pokyčiai numato aiškų atskyrimą tarp būtinojo gydymo ir pasirenkamų nemedicininių paslaugų.
Nepaisant pokyčių, pacientams išlieka galimybė rinktis ir mokėti kainų skirtumą už dalį brangesnių medicinos priemonių, taip pat mokėti už komforto paslaugas, kurios neturi įtakos gydymo kokybei.
Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės teigimu, kaip laikomasi naujos tvarkos, prižiūrės Valstybinė ligonių kasa.
„Be to, netrukus Vyriausybę pasieks papildomas įstatymo pakeitimo projektas, kuris įgalins Valstybinę ligonių kasą turėti daugiau galimybių prižiūrėti, kaip yra laikomasi įstatymo nuostatų“, – žurnalistams šią savaitę teigė ministrė.
Kaip rašė BNS, iš pacientų imti priemokas Seimas įstatymu uždraudė pernai lapkritį, numatydamas ir tam tikras Vyriausybės patvirtintas išimtis.
Ministrų kabineto patvirtintame sąraše medicinos priemonėmis, kurių kainų skirtumą gali apmokėti pacientas, įvardijami intraokuliniai lęšiai, klausos implantai, kai kurios artroskopinių operacijų priemonės.
Taip pat – endoprotezai, įskaitant kelio, klubo, peties, čiurnos, alkūnės ir riešo sąnarius, endorobotinės chirurgijos priemonių komplektai bei specializuotos medicinos priemonės – tinkleliai išvaržų operacijoms.
Be to, pacientui palikta teisė jo pageidavimu susimokėti už nemedicininio aptarnavimo – vadinamąsias komforto – paslaugas.
Šioms priskirtas individualios palatos ir maitinimo pasirinkimas, paciento artimųjų apgyvendinimas bei maitinimas, papildomas sveikatos duomenų ar jų kopijų pateikimas, nemedicininę pagalbą teikiantis asmeninis asistentas.
Papildomai nereikia mokėti, kai specifinė mityba yra būtina dėl paciento sveikatos, taip pat už pirmą medicininių duomenų ir jų kopijų pateikimą.
Gydymo įstaigoms draudžiama komforto paslaugą kartu su kompensuojamąja pacientui teikti kaip vienintelį pasirinkimą. Tai reiškia, kad įstaiga visada privalo pasiūlyti ir visiškai nemokamą variantą.
Pasirinkęs mokamą komforto paslaugą, pacientas apie tokį sprendimą gydymo įstaigą turi informuoti raštu.
Pasak SAM, gegužė yra pereinamasis laikotarpis, per kurį gydymo įstaigos pradeda taikyti naują tvarką praktikoje. Dėl to gali kilti neaiškumų ar skirtingų interpretacijų, ne visos įstaigos gali spėti prisitaikyti prie naujos tvarkos nuo pirmosios dienos.
„Kilus pagrįstoms abejonėms dėl reikalavimo primokėti, asmenys raginami pirmiausia kreiptis į įstaigos administraciją, o nepavykus rasti sprendimo – į Valstybinę ligonių kasą“, – pažymėjo ministerija.
Ji prašo pacientų kantrybės, kol sistema stabilizuosis ir nauji reikalavimai bus nuosekliai įgyvendinami visose gydymo įstaigose.
Naujausi komentarai