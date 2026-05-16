Įspėja dėl grįžtančios ligos: pasekmės gali būti labai rimtos

Kodėl nuo tymų vakcina visam gyvenimui neapsaugo, kaip juos atpažinti ir kam skiepytis būtina, pasakojo Infekcinių ligų centro infekcinių ligų gydytojas Olegas Aliancevičius.
– Kokia tai yra liga, kokios galimos komplikacijos?
– Tymai – tai yra virusinė liga ir iš karto pabrėžčiau, kad tymų virusas yra labiausiai užkrečiamas virusas gamtoje. Kaip mes tai matuojame? Paprastai tariant, kiek vienas sergantis žmogus sugeba užkrėsti kitų. Sergantys tymais yra visiški rekordininkai. Vienas žmogus užkrečia apie 20 žmonių. Tai yra liga, pasireiškianti karščiavimu, bėrimu, turinti savo komplikacijų. Dažniausia komplikacija yra virusinis plaučių uždegimas. Apskritai virusiniai plaučių uždegimai yra sunkūs ir sunkiau gydomi. Tymų viruso sukeltu plaučių uždegimu serga maždaug kas 20-as sergantysis. Taip pat gali komplikuotis meningitu ir meningoencefalitu, tai yra smegenų ir jų dangalų uždegimu. Pasireiškia galvos skausmais, sąmonės sutrikimais, koma ir galiausiai mirtimi. Aklumu taip pat gali komplikuotis. Sunkiausia tymų komplikacija yra poūmis sklerozuojantis panencefalitas. Esmė yra ta, kad tymų virusas sugeba išlikti smegenų ląstelėse ilgą laiką. Čia kalba eina apie kelerius metus ir pasireikšti pradžioje elgesio, kognityviniais sutrikimais, vėliau – sąmonės sutrikimais, paralyžiais.
– Čia vaikams?
– Čia yra dažniausiai vaikų, ypač tų vaikų, kurie persirgo tymais iki dvejų metų amžiaus.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kalbant apie šią ligą, kokios yra rizikos grupės? Kam yra pavojingiausia?
– Vaikams iki septynerių metų amžiaus. Jeigu kalbant apie suaugusiuosius, tai imunosupresuoti asmenys, vyresnio amžiaus žmonės. Imunosupresuotų asmenų dabar daugėja, nes pagerėjo mūsų gydymo galimybės. Mes sėkmingai gydome onkologines ligas, hematologines ligas, reumatologines ligas.
– Po to žmonės yra absoliučiai viskam jautrūs.
– Jautresni, tikrai taip.
– Kaip plinta tymai? Kokiu būdu?
– Oro lašeliniu keliu. Pabrėžčiau ir tai, kad virusas išlieka patalpoje net ir nebūnant sergančiam žmogui. Tiesiog užtenka pabūti, išeiti ir to viruso lieka ore, toks kaip debesėlis. Vienas sergantis žmogus gali platinti tą infekciją per du metrus.
– Čia jau labai stipriai peržengia socialines ribas.
– Tikrai taip.
– Jau daugiau kaip 60 metų turime vakciną. Vis dėlto pastaraisiais metais medikai, kai kalba apie tymus, kokliušą, sako, kad jie grįžta. Kodėl tos ligos grįžta? Ar žmonės nori pasikliauti natūralia atranka? Kodėl nesiskiepija?
– Jeigu turime infekciją, kuri plinta oro lašeliniu keliu, mums svarbu paskiepyti tam tikrą dalį žmonių. Kuo virusas šiuo atveju yra labiau užkrečiamas, kaip minėjau, šis virusas yra labiausiai užkrečiamas, tuo didesnė visuomenės dalis turi būti paskiepyta. Tymų atveju rekomenduojama, kad paskiepyta visuomenės dalis būtų per 95 proc. Iš tikrųjų Lietuva buvo tą rodiklį pasiekusi. 2010 metais 97 proc. visuomenės buvo paskiepyta.
– Kokia situacija yra dabar?
– Tendencingai ėmė mažėti, ypač tai matome vaikų grupėje. Paskutiniais duomenimis matome, kad septynerių metų amžiaus vaikų paskiepyta nuo tymų tik 82 proc. Tai yra mažai ir sudaryta terpė virusui plisti. Pabrėžčiau ir tai, kad skiepijimas – tai yra ne tik asmens sveikatos reikalas, bet ir visuomenės reikalas, kalbant apie tymus, negalime paskiepyti visų. MMR vakcina – tai yra gyva vakcina, tai yra gyvas susilpnintas virusas. Sveikam asmeniui jis nesukels infekcijos, sukels tik imuninį atsaką, kuris ir apsaugos žmogų. Tačiau turime imunosupresuotus asmenis, jų skiepyti negalime. Juos apsaugoti galime patalpinę į saugų burbulą, saugią visuomenę, kad užkirstume kelią viruso plitimui ir tų žmonių užsikrėtimui bei sunkiai ligai.
Naujausi komentarai