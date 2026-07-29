Įspėja – net menkiausias įsidūrimas gali baigtis mirtimi

„Affidea“ šeimos gydytoja Jolita Martinonienė pasakojo, kokia tai yra liga, kuo ji pavojinga ir kaip ja užsikrečiama.
– Kaip užsikrečiama stablige? Kokia tai yra liga?
– Stabligė yra infekcinė liga, kuria užsikrečiama įsidūrus, susižeidus miške, sode. Tuo metu, kai žaizda užkrečiama žemėmis arba bet kokiu daiktu, kuris gulėjo ant žemės.
– Kiek ši liga yra pavojinga ir kiek ji apskritai dažnai diagnozuojama dabartinėje gyvenimo tėkmėje?
– Ši liga yra tikrai labai pavojinga, nes ją galima pasigauti namuose, sode, darže, garaže, taip pat miške. Per metus visada diagnozuojami keli atvejai, bet dažniausiai suserga tie, kurie neturi skiepo. Mes visi turėtume būti paskiepyti, skiepą svarbu atnaujinti kas dešimt metų. Tą būtiną skiepą maždaug 15 metų gauname. Tada – 25, 35 ir taip kas 10 metų pasiskaičiuoti. Susižeidus reikia pagalvoti, kada gavau paskutinę stiprinamąją dozę. Jeigu būna susižeidimas, kuris įvyko lauke arba taip pat namuose, vykstame į priėmimą. Ten dažniausiai būname paskiepijami stiprinamąja doze, jeigu neprisimename, kada gavome paskutinę. Jeigu esame išvykę, pavyzdžiui, į užsienį arba susižeidėme išvažiavę atostogų, kur negalime savo šeimos gydytojo pasiteirauti, kada tą skiepą gavome, tai pagalvoti, prisiminti, pasiklausti šeimos gydytojo ir atėjus profilaktiškai pasidaryti stiprinamąją difterijos, stabligės skiepo dozę.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kuo stabligė yra tokia pavojinga ir kodėl ją reikia taip atidžiai stebėti?
– Dėl to, kad negydoma stabligė yra mirtina liga. Atsiranda raumenų spazmai nuo 3 iki 21 dienos – ten inkubacinis periodas. Raumenų spazmai, žandikaulis, negali ryti, galiausiai negali judėti ir net negali kvėpuoti. Tai tikrai yra baisi liga. Susižeidus svarbiausia pirmiausia gausiai išsiplauti žaizdą, netgi su muiluotu vandeniu, vėliau dezinfekuoti. Kuo gilesnė žaizda, tuo yra blogiau, nes stabligės „Clostridium tetani“ sukėlėjas dauginasi anaerobinėmis sąlygomis, kur negauna deguonies. Tai visos gilios, net ir smulkios, žaizdos turi būti išplaunamos ir dezinfekuojamos. Tada prisiminti, pagalvoti, kada esame gavę paskutinį skiepą.
– Atrodo, įsidūriau kažkuo labai minimaliai, maža žaizdelė, galbūt net kraujo nėra. Ar tai irgi gali būti pavojus ir rizika stabligei?
– Gali būti, nes stabligės sukėlėjo mes tikrai nematome. Susižeidžiau su dviračiu, nusibrozdinau garaže, rožes ravėdamas įsidūriau, tai yra rizika vis tiek. Ar spyglys miške – tai irgi yra rizika dėl to, kad tas spyglys turi kontaktą su žeme.
– Ar ši liga yra pagydoma?
– Liga yra pagydoma. Tikėkimės, kad pagydoma, žiūrint, kada pacientai kreipiasi. Gydoma imunoglobulinu, kad neutralizuotų toksiną, bet turbūt, kai jau susergi, būna ir gali būti dažnai per vėlu. Ši liga vis tiek reikalauja reanimacinio gydymo, infektologai gydo imunoglobulinu. Tai tiesiog lengviausias būdas yra apsisaugoti. Tikrai nereikia jau tiek tempti, tuo labiau kad negydoma tikrai baigiasi mirtimi. Lietuvoje 2024 metais užregistruoti du mirties nuo stabligės atvejai.
Naujausi komentarai