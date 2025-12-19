Įspėja: ši nauja kavos gėrimo tendencija gali būti žalinga

Psichologė dr. Eleanor Bryant teigia, kad druska sustiprina skonius, ypač sumažindama kartumo pojūtį, kurį sukelia kofeinas, todėl kartais kava gali atrodyti saldesnė.
„Nors kai kurie britai mano, kad druskos dėjimas yra naudingas, nes ji gali pakeisti saldiklius ir taip sumažinti cukraus vartojimą, nėra jokių mokslinių įrodymų, patvirtinančių, jog druskos dėjimas į kavą teikia naudą sveikatai. Iš tiesų, reguliariai tokiu būdu didinant suvartojamos druskos kiekį, tai gali būti žalinga, ypač žmonėms, kurie per dieną išgeria kelis puodelius kavos“, – aiškino ji.
E. Bryant teigė, kad tai, kaip žmonės geria kavą, yra nulemta genetikos.
„Tai gali lemti dominuojantys ir recesyviniai genai, susiję su skonio suvokimu. Žmonės arba gimsta labiau linkę mėgti kartų skonį, arba ne“, – tvirtino ji.
E. Bryant teigimu, daugelis mūsų laikui bėgant išmoksta mėgti kartų skonį.
„Tačiau tie, kurie koreguoja kavos skonį, iš esmės suteikia sau savotišką „skonio postūmį“, kad gėrimas būtų malonesnis jų gomuriui“, – pabrėžė ji.
Naujausi komentarai