Įspėjo, kada dėl šios sveikatos problemos verta sunerimti

Plačiau apie tai pasakojo „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Sigita Korbutaitė.
– Kokio amžiaus žmonės dažniausiai kreipiasi dėl galvos svaigimo?
– Iš tiesų su šia problema susiduria tiek jauni, tiek vyresni žmonės, tačiau dažniau į vaistinę užsuka jaunesni pacientai, kurie anksčiau tokio simptomo neturėjo. Svaigimas trumpalaikis, tačiau sukelia nerimą.
– Ar gali būti, kad nerimas yra galvos svaigimo priežastis?
– Gali būti, nes nervų sistema turi labai didelę įtaką mūsų savijautai.
– Kokios dažniausiai būna priežastys, dėl kurių žmonės kreipiasi dėl galvos svaigimo?
– Tam turi įtakos net sezoniškumas, pavyzdžiui, vasara. Taip pat kai žmonės daugiau juda bei praranda skysčių, gali svaigti galva. Be to, tai pasitaiko dėl natrio, magnio, kalio, gliukozės trūkumo. Kita priežastis – kraujospūdžio padidėjimas, be to, net sumažėjimas gali sukelti galvos svaigimą. Deja, išgėrus skysčių ar elektrolitų tirpalų, įprastai, galvos svaigimas nepraeina.
– Kada galime suprasti, kad būklė jau yra pavojinga ir reikia nedelsiant kreiptis pas šeimos gydytoją?
– Jei sunku atsistoti, eiti be pagalbos ar yra regėjimo sutrikimai, skausmai, reikėtų kreiptis pas šeimos gydytoją arba tiesiogiai į pirmąją pagalbą.
– Ar būna papildai ar kažkas, ką galėtume vartoti, kad sumažintume galvos svaigimą?
– Tai priklauso nuo to, dėl ko kyla galvos svaigimas. Jei dėl skysčių vartojimo, tai mineralinis vanduo ar elektrolitų tirpalai tikrai padės. Jei svaigimas dėl kraujotakos sutrikimų – gali padėti ginkmedžio preparatai. Tačiau vėlgi, jei vartojant šiuos preparatus galvos svaigimas nemažėja, žinoma, reikia kreiptis pas gydytoją.
– Ar gali orai lemti padidėjusį galvos svaigimą?
– Taip, nes gali veikti kraujo spaudimą.
– Ar dėl vitaminų, mineralų trūkumo gali atsirasti galvos svaigimas?
– Taip, ypač dažnai pasireiškia moterims, kurioms būna menstruacijos. Taip pat galvos svaigimas būna ir dėl geležies, hemoglobino trūkumo kraujyje. Tai dažna galvos svaigimo priežastis.
