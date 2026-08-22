Itin mažo svorio naujagimiui – širdies intervencija per kateterį

Reikšmingas pasiekimas
Pasak Santaros klinikų, vos prieš dvejus metus klinikose pradėtos taikyti intervencinės procedūros neišnešiotiems naujagimiams šiandien leidžia padėti vis sudėtingesnės būklės patiems mažiausiems pacientams. Naujausias pasiekimas – pirmą kartą Lietuvoje 1 300 g sveriančiam neišnešiotam naujagimiui per kateterį uždarytas hemodinamiškai reikšmingas atviras arterinis latakas.
Kaip teigia Sanatros klinikos, ši sėkminga procedūra – reikšmingas pasiekimas Lietuvos vaikų intervencinės kardiologijos ir neonatologijos srityje, atspindintis nuoseklų pažangių minimaliai invazinių gydymo metodų diegimą ir glaudų daugiadalykės komandos bendradarbiavimą.
Mažoji pacientė gimė 30 nėštumo savaitę ir svėrė vos 918 g. Nepaisant intensyvaus gydymo, dėl neigiamo atviro arterinio latako poveikio širdies ir kraujotakos veiklai progresavo širdies, kraujotakos ir kvėpavimo nepakankamumas. Daugiadalykė gydytojų komanda, įvertinusi visas gydymo galimybes, nusprendė taikyti minimaliai invazinį gydymą. Procedūros metu per kirkšnies veną buvo implantuotas Amplatzer Piccolo Occluder – pirmasis pasaulyje specialiai itin mažo svorio neišnešiotiems naujagimiams sukurtas implantas, skirtas perkateteriniam atviro arterinio latako uždarymui.
Intervencija buvo sėkminga – itin mažo svorio naujagimės klinikinė būklė stabilizavosi tą pačią dieną, o po trijų parų iš Naujagimių intensyviosios terapijos skyriaus ji buvo perkelta į Naujagimių ligų skyrių.
Išvengiama chirurgijos
Atviras arterinis latakas yra normali vaisiaus kraujotakos dalis, kuri po gimimo paprastai užsidaro savaime. Tačiau itin neišnešiotiems naujagimiams jis dažnai išlieka atviras ir tampa viena dažniausių sunkios klinikinės būklės priežasčių – sukelia širdies nepakankamumą, apsunkina kvėpavimą, didina dirbtinės plaučių ventiliacijos poreikį ir blogina kitų organų funkciją.
Iki šiol tokiems pacientams pirmiausia buvo taikomas medikamentinis gydymas, o jam nepadėjus – chirurginis latako uždarymas. Pastaraisiais metais pasaulyje atsiradus specialiai itin mažo svorio naujagimiams sukurtiems implantams, tokiems kaip Amplatzer Piccolo Occluder, minimaliai invazinis gydymas tapo saugia ir veiksminga alternatyva chirurgijai. Šis metodas leidžia daugeliu atvejų išvengti skubios chirurginės operacijos naujagimystėje.
Nors intervencinio gydymo prireikia tik nedidelei daliai itin neišnešiotų naujagimių, tačiau per dvejus metus Santaros klinikose jiems atliktos įvairaus pobūdžio intervencijos. „Visos jos buvo sėkmingos ir leido išvengti skubaus chirurginio gydymo arba jį atidėti iki palankesnio laiko, kai operacijos rizika yra mažesnė, o rezultatai – geresni“, – praneša Santaros klinikos.
Priaugo svorio
Mažosios pacientės mama Raimonda prisimena, kad, sužinojus apie būtiną operaciją, nerimo ir streso buvo labai daug. Gydytojai išsamiai paaiškino, kokia procedūra laukia, tačiau žinia apie jos sudėtingumą buvo sunkiai priimama.
„Tą dieną sunkiai prisimenu“, – sako mama.
Laimei, procedūra truko neilgai ir buvo sėkminga. Mama prisimena medikų ir viso personalo pozityvumą, kuris tuo metu suteikė daug ramybės ir stiprybės: „Nors gydytojas Sigitas Čėsna buvo minėjęs, kad tokiai mažai pacientei procedūrą atliks pirmą kartą, mus nuramino gydytojo gebėjimas suteikti pasitikėjimo. Apie medikus galiu pasakyti, kad jų ramybė, išsamūs paaiškinimai ir pasitikėjimas savo darbu padėjo mums išbūti vieną sunkiausių laikotarpių.“
Pasak mamos, dukrytė jau priaugo svorio – dabar sveria 1 825 g.
Kruopščiai ruošėsi
Pirmajai tokiai procedūrai Lietuvoje kruopščiai ruoštasi iš anksto. Siekdami perimti geriausią tarptautinę patirtį, Santaros klinikų gydytojai lankėsi Suomijoje, kur stebėjo, kaip atliekamos tokios procedūros, aptarė pacientų atrankos kriterijus, procedūros techninius aspektus ir pooperacinę priežiūrą. Rengiantis intervencijai taip pat nuolat konsultuotasi su užsienio specialistais.
Pasak Santaros klinikų Intervencinės kardiologijos ir rentgeno chirurgijos skyriaus vedėjo intervencinio kardiologo dr. S. Čėsnos, svarbiausia yra ne pavienė procedūra, o nuosekliai stiprinamos komandos kompetencijos. Jo teigimu, kiekviena intervencinė procedūra neišnešiotiems naujagimiams, patiems mažiausiems ir trapiausiems pacientams, yra unikali ir reikalauja kruopštaus pasiruošimo. Prisimindamas neseniai atliktą operaciją vos 1 300 g svėrusiai naujagimei, jis teigia: „Šiam žingsniui nuosekliai ruošėmės – konsultavomės su kolegomis užsienyje, o pirmąją intervenciją atlikome kartu su patyrusiu profesoriumi iš Norvegijos. Tai leidžia naujus gydymo metodus diegti saugiai ir atsakingai.“
Kai kuriais atvejais intervencinė procedūra leidžia visiškai išvengti operacijos, kitais – saugiai ją atidėti, kol naujagimis paaugs ir sustiprės.
Anot gydytojo, intervencinės kardiologijos tikslas nėra pakeisti chirurginį gydymą, bet kiekvienam pacientui parinkti optimalią gydymo strategiją: „Kai kuriais atvejais intervencinė procedūra leidžia visiškai išvengti operacijos, kitais – saugiai ją atidėti, kol naujagimis paaugs ir sustiprės. Toks sprendimas gali reikšmingai pagerinti chirurginio gydymo rezultatus ir sumažinti komplikacijų riziką.“
Naujagimių intensyviosios terapijos skyriaus vedėja dr. Aušrinė Pliauckienė pabrėžia, kad tokių pacientų gydymas neįmanomas be glaudaus skirtingų sričių specialistų bendradarbiavimo. „Itin neišnešiotų naujagimių gydymas reikalauja individualių sprendimų ir glaudaus įvairių sričių specialistų darbo. Kai medikamentinio gydymo galimybės išsenka, minimaliai invazinė intervencija gali tapti geriausia galimybe stabilizuoti naujagimio būklę. Šiuo atveju klinikinį pagerėjimą Naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje stebėjome jau tą pačią dieną po procedūros, o po trijų parų pacientė toliau augti ir stiprėti galėjo Naujagimių ligų skyriuje su mama.“
Intervencines procedūras neišnešiotiems naujagimiams Santaros klinikose atlieka daugiadalykė komanda, kurią sudaro intervenciniai kardiologai, neonatologai, vaikų anesteziologai, vaikų širdies chirurgai ir specializuotos slaugytojos.
„Moderni neonatologija šiandien neatsiejama nuo neonatologų ir kitų sričių specialistų glaudaus bendradarbiavimo. Tokios intervencijos įmanomos tik tada, kai veikia stipri daugiadalykė komanda ir visos grandys sklandžiai dirba. Šis pasiekimas rodo, kad Lietuvos pacientams galime pasiūlyti šiuolaikinius tarptautinius standartus atitinkantį gydymą, o pažangiausios technologijos tampa prieinamos ir mūsų šalyje net ir patiems mažiausiems mūsų piliečiams“, – sako Neonatologijos centro vadovas doc. Arūnas Liubšys.
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