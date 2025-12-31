– Rašėte, kad kai reikės straipsnio apie minčių galią, duočiau žinoti. Štai aš čia. Pirma mintis, kuri kilo išgirdus apie jūsų ligą – dar viena šių dienų darboholizmo auka. Jauna, graži, perfekcionistė. Skubėjimo ir konkurencijos visuomenėje darbas dažnai būna pagrindinis streso indikatorius, o su stresu ateina ir liga...
– Iš pirmo žvilgsnio stilistės darbas tikrai sveikatai nekenksmingas (šypsosi). Susirgusi onkologine liga ėmiau domėtis, kodėl taip atsitiko. Matyt, nemokėjau tvarkytis su savo emocijomis. Iš prigimties esu labai jautri, empatiška. Galbūt nemokėjau brėžti ribų tarp savęs ir klientų? Nemokėjau pasakyti „ne“? Nemokėjau atskirti darbo nuo savo emocijų? Jos, matyt, kaupėsi kūne ir galiausiai pranešė apie save.
Liga – lyg paslaptis, kiekvienam atsiskleidžianti savaip, paliekanti pamoką, kuri dažnai tampa aiški tik nuėjus ilgą savianalizės kelią.
– Ką neįprasto pajutote savo kūne? Kas jums sukėlė įtarimų?
– Man 42-eji. Kilo nerimas, kai prasidėjo moteriški pakraujavimai ne menstruacijų ciklo metu. Ėmė varginti keisti skausmai, silpnumas, pradėjo slinkti plaukai. Nusprendžiau pasidaryti kraujo tyrimus. Trūko feritino. Papildžius geležies atsargas, situacija mažai pasikeitė. Nusprendžiau pasikonsultuoti su ginekologe. Radau nuostabią, tarsi paties Dievo man siųstą. Įprastinės apžiūros metu imant tepinėlį pasirodė kraujas. Gydytojai jis išsyk sukėlė įtarimą.
Po poros savaičių sulaukiau skambučio atvažiuoti. Turėdama mintyse šių dienų eiles, paklausiau, kada. Atsakymas nieko gero nežadėjo: „Dabar.“
Atvykusi sužinojau, kad mano gimdoje rasta vėžinių ląstelių ir ginekologė jau užrašiusi mane vizitui į Klinikas. Toliau sekė biopsijos ir vėl 2–3 savaičių laukimas su galutine diagnoze: gimdos kaklelio vėžys. Deja, jau ne pirmos stadijos. Gydytojų konsiliumas sprendė, ką daryti: skirti spindulinį gydymą su chemoterapija ar operuoti. Nusprendė šalinti gimdą, kad liga neplistų į vidaus organus. Po operacijos ir tyrimų paaiškėjo, kad vėžio ląstelių rasta ir joje. Išėmė ne tik gimdą, bet ir daug audinių aplinkui, limfmazgius iš pilvo.
– Dažnai moterys, išgirdusios onkologinę diagnozę, nusprendžia paieškoti alternatyvių gydymo būdų, teigdamos, kad po peiliu atsigulti visada suspės. Ar jums nebuvo panašių minčių?
– Gydytojas, pranešęs žinią, buvo be galo jautrus, empatiškas. Mačiau, kaip jam sunku rinkti žodžius. Kadangi jau keletą metų ėjau sąmoningumo keliu, dariau kvėpavimo pratimus, meditavau, jo žodžius priėmiau gana ramiai. Pasakiau, kad darysiu viską, kas nuo manęs priklauso, ir pasitikėsiu medikais.
Apie netradicinę mediciną net nemąsčiau, nes vėžys jau buvo toli pažengęs. Užtai sveikimo procese naudojau viską – ir kas tradiciška, ir kas netradiciška, jei tik jaučiau, kad man tai padeda suvaldyti situaciją. Tarkime, po operacijos labai tino apatinė kūno dalis – pilvas, kojos. Palengvinti šią problemą padėjo limfodrenažinis masažas – procedūra, kurios metu intensyvinama limfotaka. Dar – kvėpavimo pratimai, meditacija, joga, šokis.
– Nors negalime teigti, kad šios praktikos galėtų tiesiogiai išgydyti vėžį, bet faktas, kad jos reikšmingai prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo, organizmo atsparumo stiprinimo, streso mažinimo, geresnės miego kokybės, galų gale, žmogaus emocinės gerovės.
– Daugiau domėtis šiomis praktikomis pradėjau per COVID-19 pandemiją. Tada, kai visi užsidarėme. Ėmiau praktikuoti jogą, sąmoningą kvėpavimą, dėl to žymiai padaugėjo energijos, pagerėjo nuotaika.
Nuo vaikystės kamavausi dėl stiprių migreninių galvos skausmų, bet juos kentė ir mano mama, todėl tai atrodė lyg savaime suprantama – šeimos paveldas. Prieš keturiolika metų, gimus sūnui, nusprendžiau mėginti ką nors keisti. Pradėjau nuo mitybos: atsisakiau cukraus, baltų miltų, pieno produktų, mėsos. Galvos skausmai dingo! Nuo to laiko iki pat šios dienos net neprisimenu, kada man paskutinįsyk skaudėjo galvą.
Susirgusi ėmiau kelti klausimų, gal mano mityba negera, jei ji nepadėjo apsisaugoti nuo vėžio? Ėmiau domėtis priešvėžine mityba, kalbėtis su įvairiais šios srities specialistais. Informacijos šia tema daug, deja, ji labai kontroversiška.
Mokykitės nuraminti savo mintis, ieškokite būdų, kaip atpalaiduoti kūną, nes jis - vieninteliai mūsų namai, kol esame Žemėje.
Tikiu mokslu, o mokslas sako, kad būtent mityba yra mūsų geros savijautos ir sveikatos pagrindas. Klausiau specialistų, kodėl susirgau, jei maitinausi tinkamai? Jie man patarė mitybos nekeisti – valgyti taip, kaip ir anksčiau. Dar sakė, kad mano liga galėjo atsirasti dėl emocijų ar genetikos. Mano tėtis prieš metus mirė nuo prostatos vėžio. Tiesą sakant, visi mes savo organizme turime vėžio ląstelių, kurios snaudžia, bet tam tikrose situacijose, neretai veikiamos mūsų emocijų, aktyvuojasi.
– Vadinasi, mūsų tikslas – kad tų nepalankių situacijų būtų kuo mažiau arba kad mes mokėtume, joms užklupus, išlikti emociškai stabilūs? Beje, kokia buvo pirma jūsų reakcija? Ar perėjote visus tuos pragaro ratus ir ligos užklupto žmogaus savigraužos stadijas: „kodėl man“, „už ką Dievas mane baudžia“ ir pan.?
– Pirma mano reakcija buvo visiškai kitokia: yra taip, kaip yra, dabar turiu sužinoti, ką galiu daryti pati, o ką palieku medikams. Esu sąmoningas žmogus ir supratau, kad šioje situacijoje gali būti įvairiausių scenarijų, bet nuo pirmos akimirkos, vos tik sužinojau apie ligą, tikėjau, kad pasveiksiu.
Galbūt sunkiausia buvo priimti sprendimą, ką sakyti ir ko nesakyti savo artimiesiems. Turiu paauglį sūnų, jautrų vaikiną, mamą, prieš metus palaidojusią vyrą. Jai nieko nesakiau iki pat operacijos. Sūnui pasakiau jau po visko, sulaukusi paskutinių tyrimų rezultatų.
Gulėdama ligoninėje ir sveikdama stengiausi bendrauti tik su tais žmonėmis, kurie manęs negailėjo. Niekada nenorėjau būti auka. Ir dabar privengiu žmonių, kuriems nuolat vis kas nors negerai, kurie nuolat vaidina auką: bloga valstybė, blogi tėvai, bloga karma… Gyvename tokiais puikiais laikais, tokiomis puikiomis sąlygomis, kad tikrai neturėtume dėl nieko skųstis ar ko nors kaltinti.
Jei patekau į tokią situaciją – vadinasi, privalau auginti, tobulinti save. Pirmiausia dirbti su savo emocijomis. Supratau, kad negaliu pasiduoti – turiu padaryti išvadas ir judėti pirmyn. Be jokių kaltinimų. Anksčiau buvau didelė perfekcionistė ir visas negatyvias emocijas laikydavau savyje.
– Socialiniuose tinkluose dalijatės šokio įrašais. Pradėjote šokti? Ar šokis padėjo jums išlaisvėti?
– Tą pačią dieną, kai tik sužinojau, kad sergu vėžiu, išsinuomojau šokių studiją ir nuėjau šokti. Kai paskęsti kasdienybės rutinoje, apgaulingai atrodo, kad visas laikas yra tavo. Juk negalvoji, kad rytojaus gali ir nebūti. Šiandien aš keliuosi ir žinau, kad turiu šią dieną.
Laukdama operacijos kasdien šokau. Tebešoku iki šiol. Visą gyvenimą draugavau su judesiu, bet neprofesionaliai.
Pradėjusi šokti, ėmiau kelti vaizdo siužetus į socialinius tinklus. Tai neįprasti šokiai. Juos aš vadinu savo širdies muzika. Moksliškiau – ekstatiniais šokiais (angl. ecstatic dance), kurie yra meditatyvus, savęs išraiškos ir judesio terapijos būdas, padedantis žmogui atsipalaiduoti.
Dirbdama stiliste pastebėjau, kad dauguma moterų – labai susikausčiusios. Nepriima savęs, nemyli savo kūno. Kai pradėjau šokti ir dalytis vaizdais, daugeliui moterų tai rezonavo. Sužinojusios, kad šoku viena, pasiprašė priimamos. Dabar mes sueiname, pajudame, moteriškai pasikalbame. Tarsi lengva, bet labai maloni ir paveiki terapija. Čia nereikia jokio mokslo – tik užsimerkti, atsipalaiduoti ir jausti savo kūną.
– Šokis, judesys išlaisvina kūną, kvėpavimo pratimai – mintis. Tai jūsų žodžiai?
– Taip. Mintys – galinga jėga, o įvairios kvėpavimo technikos padeda jas išvalyti. Ne tik išvalyti, bet ir sumažinti skausmą.
Po operacijos teko dešimt dienų gulėti ligoninėje. Skaudėjo kūną, negalėjau vaikščioti. Visa tai man, tokiai aktyviai, išties buvo kančia. Tada dariau kvėpavimo pratimus, kurie padėjo susitvarkyti su mintimis, nes jos žmogų tiek įbaugina, tiek ir įgalina – nelygu, kur jas nukreipsi. Kam galvoti apie blogus dalykus, jei galima galvoti apie gerus?
– Kokia šiuo metu yra jūsų dienos rutina?
– Panaši kaip ir anksčiau. Gal tik mažiau dirbu, daugiau laiko skiriu sau. Atsisakau pasiūlymų, kurie, matau, suteiks daugiau streso nei gerų emocijų.
Keliuosi anksti – 4–5 val., bet tai darau labai daug metų. Einu miegoti apie 22 val. Po rytinių procedūrų išgeriu puodelį kavos be pieno ir be cukraus. Prieš tai – stiklinę šilto vandens, kad suaktyvintų virškinimą. Tuomet skaitau. Esu priklausoma nuo knygų. Domina viskas – nuo sąmoningumo literatūros iki poezijos ar romanų. Kartais vietoj knygos renkuosi kvėpavimą, kitąsyk – meditaciją. Kurį laiką vidiniu žvilgsniu stebiu savo kūną. Iš pradžių atrodo, kad tai nieko neduoda, bet paskui įpranti save stebėti, sugaudyti netinkamas emocijas, kol jos dar nespėjo įsisiautėti.
Esu sąmoningas žmogus ir supratau, kad šioje situacijoje gali būti įvairiausių scenarijų, bet nuo pirmos akimirkos, vos tik sužinojau apie ligą, tikėjau, kad pasveiksiu.
Ši praktika labai padeda ir darbe. Tarkime, ateina koks nors sudirgęs klientas ir tu gali labai greitai perimti jo negatyvias emocijas. Tačiau gali nuo jų ir atsiriboti, jei supranti, kad tai jo, o ne tavo.
Išmokti save stebėti yra labai gerai. Ypač jei tenka daug bendrauti su žmonėmis. Daug savęs atiduodu, nes kitaip tiesiog nemoku. Tačiau tada man reikia save susirinkti, nes nuo pasaulio, žmonių mes nė vienas negalime atsiriboti.
Toliau – joga arba šokiai (namuose), pusryčiai ir darbas – nuotoliu arba pas klientus.
– Skaičiai jūsų pase gerokai prasilenkia su jūsų jaunatviška išvaizda. Turbūt dažnai sulaukiate klausimo, kur yra jūsų grožio, jaunystės paslaptis?
– Neslėpsiu, dažnai moterys teiraujasi, ką darau. Receptas paprastas: dienos režimas, sportas, geros mintys, švarus maistas. Jį bene labiausiai norėčiau akcentuoti vėžio prevencijai. Kiek teko domėtis susirgus, pagrindinis vėžio ir kitų ligų katalizatorius – cukrus. Jis sukelia organizme lėtinį uždegimą, kuris gali trukti metų metus ir sukelti įvairiausių ligų. Reikėtų jo išvis vengti arba vartoti labai saikingai.
Pienas, anot mokslininkų, irgi negerai. Nebent kartais, ir tai raugintas.
Sveikatai nepalankūs ir įvairūs šaldyti pusfabrikačiai, greitasis maistas, stipriai apkepti ir rūkyti mėsos gaminiai. Jei valgote mėsą, ją ir valgykite.
Balti miltai, visi kepiniai iš jų – vėlgi tas pats cukrus, greitieji angliavandeniai, tik jau kita forma. Jų aš išvis nevartoju.
Galbūt žmogui pasirodys nesąmonė staiga imti ir visko atsisakyti. Nereikia kardinalių sprendimų. Svarbiausia – saikas. Šiandien mano mityba apie 95 proc. yra augalinė. Kartais suvalgau kokybiškos žuvies ir kiaušinių. Daug daržovių, kruopų be glitimo (grikiai, bolivinės balandos ir kt.). Daug ankštinių: pupelės, avinžirniai, lęšiai.
Geriu daug vandens. Jau daug metų turiu įprotį prieš valgį išgerti stiklinę vandens. Jis padeda nepersivalgyti ir geriau suvirškinti maistą.
Jei kas netinka mūsų kūnui, galime iškart pajusti: ima miegas, pučia pilvą.
– Jūsų ligos istorija su laiminga pabaiga yra puikus pavyzdys, kaip sąmoningumas gali padėti geriau suprasti savo kūną ir jo poreikius, paskatinti praktikuoti sveikesnį gyvenimo būdą. Gal norėtumėte dar ką nors pridurti?
– Pradėkite stebėti žodžius, kuriuos kasdien sakote sau ir savo artimiesiems, sekite savo mintis, nes jos tikrai daro įtaką mūsų gyvenimui, sveikatai!
Mokykitės priimti ir išjausti visas emocijas, neslėpkite jų. Nekaupkite pykčio, nuoskaudų, kaltės, nes prikaupti jie nusėda kūne, o tuomet ima reikštis įvairiausiomis ligomis. Mokykitės nuraminti savo mintis, ieškokite būdų, kaip atpalaiduoti kūną, nes jis – vieninteliai mūsų namai, kol esame Žemėje. Todėl rūpinkitės jais ne iš gėdos ar baimės susirgti, bet iš pagarbos! Kasdien dėkokite kūnui už galimybę judėti, kvėpuoti, jausti, matyti, o sau – už drąsą ir pastangas. Niekada nebauskite savęs už nesėkmes.
Gyvenimas trumpas, gražus, trapus, įdomus. Jis visoks, bet mes, žmonės, turime supergalią – savo požiūrį! Į save, į pasaulį! Leiskime sau jį patirti ne su baime, bet su meile!
