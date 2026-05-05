Įvardijo dvi galimas viruso protrūkio laive priežastis: viena kelia šleikštulį, kita – baugina

Nyderlandų bendrovė „Oceanwide Expeditions“, laivo „MV Hondius“ operatorė, pranešė, kad laive mirė vyras ir žmona iš Nyderlandų bei vienas Vokietijos pilietis.
„Iki 2026 m. gegužės 4 d. užfiksuoti septyni atvejai (du laboratorijoje patvirtinti hantaviruso atvejai ir penki įtariami atvejai), iš kurių trys baigėsi mirtimi, vienas pacientas yra kritinės būklės, o trys asmenys skundžiasi lengvais simptomais“, – teigiama antradienį paskelbtame PSO pranešime.
Apie protrūkį buvo pranešta kruiziniame laive, kuris plaukė iš Argentinos į Žaliąjį Kyšulį.
Du scenarijai
Hantavirusinė infekcija – tai ūminė virusinė endeminė liga, kuriai būdingas karščiavimas su šaltkrėčiu, bendra intoksikacija bei inkstų ar kvėpavimo takų ir plaučių pažeidimai.
Anot ekspertų, kruizinio laivo atveju labiau tikėtina, kad virusas išplito per užkrėstų žiurkių ar pelių išmatas, šlapimą ar seiles.
Kaip „New York Post“ teigė gydytojas Zaidas Fadulas, tai gana įprastas hantavirusų gamtinis rezervuaras, nors PSO antradienį tvirtino, kad įstrigusiame laineryje graužikų nerasta.
Kiti ekspertai antrino, kad protrūkį greičiausiai sukėlė graužikai.
„Labiausiai tikėtina, kad iš Pietų Amerikos keliaujantys žmonės šioje pasaulio dalyje kontaktavo su užkrėstų graužikų išmatomis“, – teigė Giulia Gallo, virusų tyrėja iš Pirbright instituto Jungtinėje Karalystėje.
Tačiau yra viena hantaviruso atmaina, kuri turi nerimą keliančią išimtį.
Anot PSO, nors ir retai, tačiau ankstesnių andų viruso, hantaviruso atmainos, protrūkių metu buvo užfiksuotas viruso perdavimas iš žmogaus žmogui.
„Ir iš čia šiuo atveju kyla daug nerimo“, – sakė gydytojas Z. Fadulas.
PSO taip pat pripažino, kad šios atmainos „negalima atmesti“.
Andų viruso mirtingumas siekia beveik 40 proc., o tai reiškia, kad blogiausiu atveju uždaroje aplinkoje, tokioje kaip laivas, situacija gali tapti greitai nekontroliuojama, aiškino gydytojas.
PSO antradienį patvirtino, kad neatmetama ir tai, kad žmonės galėjo užsikrėsti dar prieš įlipdami į laivą.
„Jie galėjo jį pasigauti bet kur, nemanau, kad jis atkeliavo iš laivo“, – pritarė gydytojas Z. Fadulas, pabrėždamas, kad hantaviruso simptomai gali pasireikšti tik po kelių savaičių po užsikrėtimo.
Vis dėlto ekspertai pabrėžė, kad panikuoti – neverta.
„Prevencija yra svarbiausia“, – pabrėžė Z. Fadulas ir pridūrė, kad higienos laikymasis ir kaukės dėvėjimas gali gerokai sumažinti riziką.
PSO pranešė, kad šiuo metu atliekami išsamūs incidento tyrimai, įskaitant laboratorinius tyrimus ir epidemiologinius tyrimus, siekiant suprasti viruso plitimą.
Beveik 150 žmonių tebėra įstrigę laive „MV Hondius“, kuris šiuo metu yra išmetęs inkarą prie Žaliojo Kyšulio sostinės Prajos krantų.
