Įvardijo, kiek per dieną galima suvalgyti riešutų

– Kiek mums reikia valgyti riešutų?
– Riešutai iš tikrųjų yra labai biologiškai vertingi ir įvairovėje tikrai būtų gerai jų suvalgyti. Tik reikia žinoti, kad riešutai yra labai kaloringi. Pavyzdžiui, 100 gramų riešutų – gali tekti apie 700 kilokalorijų, todėl per daug riešutų nereikėtų valgyti. Įvairovė yra didelė ir būtų labai pravartu į savo racioną įvesti įvairių riešutų.
– Ar visi riešutai yra mums naudingi? Ar yra tokių, kurių galima paragauti, bet geriau nepiktnaudžiauti?
– Aišku, jeigu riešutai yra sūdyti, skrudinti, jų siūlyčiau atsisakyti. Natūralūs riešutai yra biologiškai vertingi, o kai kurie – ypač. Pavyzdžiui, yra bertoletijų (braziliški) riešutai. Jų sudėtyje yra labai didelė seleno koncentracija – mikroelemento antioksidanto, kurio su kitu maistu negauname. Pakanka 2–3 didelių riešutų, kad gautume visą paros seleno dozę. Antioksidantai saugo ir nuo vėžio, laisvųjų radikalų žalojančio poveikio. Šia prasme tie riešutai yra puikūs. Dar anakardžių riešutai, kurie irgi savo sudėtyje, kaip ir daugelis riešutų, turi daug B grupės vitaminų, vitamino E, bet jie savo sudėtyje turi vario, o varis yra reikalingas tam, kad organizme gamintųsi didesnis kiekis melanino, kuris suteikia plaukams žvilgesio, padeda išlaikyti plaukų spalvą. Tai irgi yra privalumas. Šiaip riešutuose yra skaidulinių medžiagų, kurių Lietuvos gyventojai su maistu gauna nepakankamai. Bet kokius riešutus valgydami tų skaidulinių medžiagų gausime. Vėlgi, ko gero, daugiausia žinomi yra lazdyno riešutai.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Migdolai.
– Migdolai taip pat. Jie yra gana puikus baltymų šaltinis ir turi gana nemažai geležies. Nors pagrindinis geležies šaltinis yra gyvulinės kilmės produktai, bet iš riešutų įsisavinama geležis gali papildyti mūsų atsargas. Polinesočiosios riebalų rūgštys. Polinesočiosios ir mononesočiosios riebalų rūgštys yra visuose riešutuose ir tikrai jomis papildyti labai gerai. Graikiniuose riešutuose dar yra omega-3 riebalų rūgšties, kuri mums yra ypač svarbi. Bet kokiu atveju tai yra augalinės kilmės riebalai, kurie, galima sakyti, yra sveikatai palankūs.
– Ar juos vienus valgyti, ar geriau dėti į salotas, jogurtus, košes?
– Ko gero, pasirinkimo reikalas, kaip mes juos valgysime. Kaip sakoma, dėl skonio nesiginčijama. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į žemės riešutus. Žemės riešutus dabar perkame lukštentus, bet gali būti, kad nusiperkame ankštelėse, lukštename ankšteles, tada matome tokią rožinę plėvelę, kurią irgi galime nuimti, o galime ir su ja valgyti. Čia yra tam tikras rizikos laipsnis, nes jeigu toje ankštelėje laikomi riešutai ir jeigu aplinkos sąlygos nėra pakankamai geros, yra padidėjusi santykinė oro drėgmė ir temperatūra, gali pradėti daugintis įvairūs grybeliai, kurie gamina mikotoksinus, kurių plika akimi nematome ir valgydami galime suvalgyti juos. Kartais ta koncentracija gali būti ne ypač didelė, subjektyviai nepajusime, bet organizmui jau žala gali būti padaryta. Todėl geriau nusipirkti riešutus, kad tikrai matytume, ką valgome, ir sauga būtų užtikrinta.
– Jūs užsiminėte apie luobeles. Vieni riešutus mirko, kiti riešutus būtinai nulupa. Ar reikia tai daryti?
– Čia yra pasirinkimo reikalas. Jeigu nori žmonės minkštesnių, tokių drėgnesnių, gali mirkyti tuos riešutus. Jeigu nulupsime, prarasime dalį skaidulinių medžiagų, tai irgi neapsimoka.
– Ar brangesni riešutai visada yra geresni?
– Negalėtume taip lyginti, nes čia priklauso nuo apdorojimo, nuo jų auginimo. Pavyzdžiui, yra makadamijų riešutai, kurie tikrai yra gana brangūs. Aišku, ta biologinė vertė jų yra gana didelė. Kedrų riešutai, ko gero, mažiausiai kaloringi, bet jų kaina irgi nemaža. Beje, kedrų riešutai labai gerai įsisavinami. Čia reikia irgi turėti omenyje: kadangi jie yra ir kaloringi, ir gerai įsisavinami, tai reiškia, kad tų kalorijų galime gauti gana daug.
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