Jakubauskienė: matome gerus ženklus, kad eilės pas gydytojus mažėja

„Jau matome pirminius gerus ženklus, kad kai kuriuose gydymo įstaigose eilės, laukimo laikas pas gydytojus specialistus – trumpėja“, – pirmadienį, po susitikimo su šalies vadovu, kalbėjo M. Jakubauskienė.
Tiesa, laikinoji Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vadovė akcentuoja, jog didelių eilių pas medikus problema yra daugialypė, tad, siekiant ją efektyviai išspręsti, būtina pritaikyti didelį spektrą įvairių priemonių.
„Tai yra kompleksas priemonių, kurios nėra tokios paprastos kaip tabletė, kai išgėrei ir iškart yra efektas – galvos nebeskauda. Šiuo atveju reikia truputį didesnio įdirbio, kad sistemoje atsirastų inercija ir eilės pradėtų mažėti“, – akcentavo M. Jakubauskienė.
Politinės komandos nekeis
Tuo metu kalbėdama apie savo viceministrus, M. Jakubauskienė patikino, jog neketina keisti politinės komandos.
„Aš norėčiau pasakyti, kad esu patenkinta savo politine komanda. (...) Politinė komanda, mano nuomone, dirba gerai ir jokie pokyčiai nenumatomi“, – sakė ji.
Su prezidentu susitikusi kandidatė taip pat pažymėjo, jog planuoja stiprinti bendradarbiavimą su kitais sveikatos sistemos dalyviais – medikų ir pacientų bendruomenėmis.
„Turbūt visuomet galima nuveikti šį tą geriau ir aš esu girdėjusi, kad kai kurios organizacijos ar suinteresuoti sveikatos sistemos dalyviai norėtų aktyvesnio bendradarbiavimo. Mes jį esame numatę ir jau inicijuojame pokyčius“, – teigė M. Jakubauskienė.
„Bendradarbiavimas su suinteresuotomis pusėmis, įskaitant profesines medikų bendruomenes, jų organizacijas ir pacientų organizacijas yra ilgalaikis procesas“, – komentavo ji.
Šiuo metu laikinai sveikatos apsaugos ministrės pareigas einanti M. Jakubauskienė dirbo jau atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybėje. Prieš tai ji vadovavo Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų institutui.
M. Jakubauskienė – 6-oji I. Ruginienės teikiama kandidatė į Vyriausybę, su kuria susitinka šalies vadovas. Praėjusią savaitę Prezidentūroje jau lankėsi į užsienio reikalų ministrus deleguojamas Kęstutis Budrys, kandidatė į krašto apsaugos ministres Dovilė Šakalienė, į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovės postą siūloma Raminta Popovienė. Šiuos politikus į Vyriausybę delegavo socialdemokratai – ministrai šiuo metu eina pareigas laikinai.
G. Nausėda buvo susitikęs ir su „aušriečių“ teikiamu kandidatu į žemės ūkio ministrus Andriumi Palioniu, taip pat su „valstiečių“ kandidatu į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovus Edvinu Grikšu.
ELTA primena, kad praėjusį antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres.
Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
