2025-12-26 21:00 diena.lt inf.

Su­ba­lan­suo­ta mi­ty­ba, svei­kas ir ener­gin­gas gy­ve­ni­mo bū­das, emo­ci­nį pa­si­ten­ki­ni­mą tei­kian­ti veik­la tu­ri di­de­lę įta­ką lė­tes­niam fi­zi­niam ir psi­chi­kos se­nė­ji­mui. Būti fiziškai aktyviems ir skirti laiko sau nėra tinkamesnio amžiaus nei dabar.

Joa­na Bar­taš­kie­nė: se­nat­vė pra­si­de­da nuo tin­gė­ji­mo / Joanos Bartaškienės asmeninio archyvo nuotr.

Svarbu išlikti veikliems

„Se­nat­vė pra­si­de­da nuo tin­gė­ji­mo“, – įsi­ti­ki­nu­si 75 me­tų tre­ne­rė ir lek­to­rė Joa­na Bar­taš­kie­nė, sa­vo ak­ty­vu­mu ta­pu­si pa­vyz­džiu dau­ge­liui. Ves­da­ma svei­ka­tin­gu­mo mankš­tas, spor­to tre­ni­ruo­tes sen­jo­rams, ji tei­gia pa­ste­bin­ti, kad jų kar­ta iš­ties kei­čia­si. Vy­res­ni žmo­nės sa­vo gy­ve­ni­mo ko­ky­bei ski­ria ge­ro­kai dau­giau dė­me­sio nei anks­čiau: su­lau­kę pen­si­jos dir­ba, stu­di­juo­ja, ke­liau­ja, spor­tuo­ja, da­ly­vau­ja įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se.

Pa­sak J. Bar­taš­kie­nės, ji nuo­lat sten­gia­si pri­min­ti vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, kad bū­ti fi­ziš­kai ak­ty­viems ir skir­ti lai­ko sau nė­ra tin­ka­mes­nio lai­ko ir am­žiaus nei da­bar.

Ko­kį pa­ta­ri­mą pa­šne­ko­vė duo­tų tiems, ku­rių pen­si­ja lau­kia po de­šimt­me­čio ar vė­liau? „Svar­biau­sias ma­no pa­ta­ri­mas – mėgs­ta­mą ho­bį kuo anks­čiau pa­vers­ti dar­bu, ku­ris net ir išė­jus į pen­si­ją teik­tų džiaugs­mą. Sen­jo­rai no­ri oriai gy­ven­ti, ke­liau­ti, stu­di­juo­ti, bend­rau­ti – vi­sa tai ga­li­ma ko­ky­biš­kai da­ry­ti net ir bū­nant pen­si­jo­je. Nie­ka­da nevėlu“, – sa­ko mo­te­ris.

Svarbiausias mano patarimas – mėgstamą hobį kuo anksčiau paversti darbu, kuris net išėjus į pensiją teiktų džiaugsmą.

Ji pa­ti vy­res­nia­me am­žiu­je pra­dė­jo ves­ti įvai­rias svei­ka­tin­gu­mo mankš­tas, spor­to tre­ni­ruo­tes – išė­ju­si į pen­si­ją no­rė­jo iš­lik­ti veik­li. Pri­pa­žįs­ta – pra­džia ne­bu­vo leng­va, ta­čiau per ke­le­rius me­tus į tre­ni­ruo­tes su­bū­rė dau­gy­bę mo­te­rų.

„Fi­zi­nis ak­ty­vu­mas pa­de­da ne tik su­ma­žin­ti lė­ti­nių li­gų ti­ki­my­bę, bet ir vy­res­nia­me am­žiu­je iš­lik­ti lanks­tiems, jud­riems, il­giau gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai. Svar­biau­sias ma­no tiks­las – pri­min­ti, kad la­bai svar­bu ne­sus­to­ti net ir tuo­met, kai at­ro­do sun­ku, kai kei­čia­si gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­bės, ki­taip net ir jau­nas žmo­gus ga­li jaus­tis se­nas“, – pa­brė­žia pa­šne­ko­vė.

Su­si­rū­pi­na vis anks­čiau

Šei­mos gy­dy­to­ja Re­na­ta Alek­nie­nė tei­gia pa­ste­bin­ti bran­des­nio, ta­čiau dar dar­bin­go am­žiaus žmo­nių no­rą gy­ven­ti svei­kiau – jie mo­ty­vuo­ti kuo il­giau iš­lai­ky­ti tiek fi­zi­nę, tiek psi­choe­mo­ci­nę svei­ka­tą.

Tie­sa, re­gu­lia­riai šei­mos gy­dy­to­jo ka­bi­ne­te pra­de­da lan­ky­tis jau tris­de­šimt­me­čiai, jau­čian­tys nuo­var­gį ar jė­gų sty­gių, rau­me­nų, są­na­rių skaus­mus. Daž­niau­sios šių skun­dų prie­žas­tys – mie­go trū­ku­mas, di­de­lis dar­bo krū­vis, ne­su­ba­lan­suo­tas dar­bo ir poil­sio re­ži­mas. Taip pat – vi­ta­mi­no D, mag­nio ir ki­tų mi­ne­ra­lų trū­ku­mas or­ga­niz­me.

Pagrindinė įvairaus amžiaus žmonių klaida – manyti, kad dirbti be poilsio yra vertybė.

35 me­tų am­žiaus ir vy­res­ni pa­cien­tai daž­nai ne­ri­mau­ja dėl pa­daž­nė­ju­sio pul­so, pa­di­dė­ju­sio krau­jos­pū­džio ar per di­de­lės kū­no ma­sės. Pa­di­dė­jęs cho­les­te­ro­lio kie­kis krau­jy­je, hi­per­ten­zi­ja šia­me am­žiu­je jau ga­na daž­nos svei­ka­tos pro­ble­mos. Pa­cien­tams, anot šei­mos gy­dy­to­jos, daž­nai ne­be­pa­kan­ka ko­re­guo­ti gy­ve­ni­mo bū­dą, ten­ka skir­ti cho­les­te­ro­lio kie­kį ar pa­di­dė­ju­sį krau­jos­pū­dį ma­ži­nan­čių vais­tų.

Kaip PADĖTI SAU?

Ką rei­kė­tų pra­dė­ti da­ry­ti jau da­bar, kad su­lau­kę 70 me­tų iš­lik­tu­me fi­ziš­kai ak­ty­vūs ir stip­rūs?

„Vi­suo­met pa­brė­žiu, kad pro­fi­lak­ti­ka nau­din­ga tuo­met, kai dar ne­si­jau­čia­me blo­gai. Ki­ta ver­tus, svar­bu ne tik da­ry­ti ty­ri­mus – pro­fi­lak­ti­ka pra­si­de­da nuo kiek­vie­no iš mū­sų ap­si­spren­di­mo de­rin­ti dar­bo ir poil­sio re­ži­mą, pa­stan­gų mai­tin­tis svei­kai ir su­ba­lan­suo­tai, bū­ti fi­ziš­kai ak­ty­viems. Ži­no­ma, rū­pin­tis sa­vo psi­choe­mo­ci­ne ge­ro­ve, do­mė­tis, kaip jau­čia­mės, o pri­rei­kus kreip­tis pa­gal­bos į spe­cia­lis­tus“, – sa­ko gy­dy­to­ja.

Renatos Aleknienės asmeninio archyvo nuotr.

Pag­rin­di­nė įvai­raus am­žiaus žmo­nių klai­da, anot R. Alek­nie­nės, – manyti, kad dirb­ti be poil­sio yra ver­ty­bė. „Daž­nai nu­ver­ti­na­me ato­sto­gų, ko­ky­biš­ko poil­sio po­rei­kį, per­de­ga­me: vi­sa tai su­ke­lia lė­ti­nį stre­są, o jis ne tik pa­blo­gi­na gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, bet ir iš pa­grin­dų ga­li trum­pin­ti mū­sų gy­ve­ni­mą“, – api­bend­ri­no pa­šne­ko­vė.

