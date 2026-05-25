Ką tik pagimdžiusi moteris atsidūrė reanimacijoje: vyras prabilo apie siaubingą įtarimą

„Ištraukėme iš ano pasaulio. Dvi savaites pragulėjo reanimacijoje, tarp žemės ir dangaus“, – taip apie sukrečiančią situaciją ir savo žmoną kalba šiuo metu Vilniuje gyvenantis Andrius Jarovojus.
Jis sako, kad žmona prieš gimdymą buvo visiškai sveika. Teisininkė, dirbo advokato padėjėja. Gimdymas vyko kovo viduryje. Šeimai gimė sveikas berniukas, tačiau vaiko gimimo džiaugsmą užtemdė žmonai prasidėjusios komplikacijos.
„Užkilo temperatūra vos ne iki 40, iškvietė gydytojus, gimdoje rasta kraujo, ir, pasirodo, buvo įneštas auksinis stafilokokas. Apie tai mums nieko nesakė, gal ir nežinojo“, – kalbėjo vilnietis A. Jarovojus.
Sveikata ėmė blogėti po poros dienų, kai buvo atlikta cezario pjūvio operacija.
„Čia gavosi, kad buvo įneštas auksinis stafilokokas, ir finalas toks, kad tuo pienu, su visais stafilokokais, buvo maitinamas vaikas“, – tvirtino A. Jarovojus.
Gimdymas vyko Vilniaus gimdymo namuose. Apie galimą užkratą vyras sužinojo jau kitoje gydymo įstaigoje – vadinamojoje Lazdynų ligoninėje, į kurią moteris buvo atvežta iš namų, mat po antibiotikų kurso sveikata negerėjo.
„Ryte buvome nusprendę vėl važiuoti į ligoninę, temperatūra buvo beveik 40, ir nebespėjome – insultas“, – prisiminė A. Jarovojus.
Vyras įsitikinęs – viskas dėl medikų klaidos.
„Ir patys Lazdynų reanimacijoje viską nustatė, kad gimdymo metu buvo įneštas sepsis. Susidarė trombas, su visais krešuliais nuvažiavo į smegenis, dešinės pusės smegenų neturime, atminties neturime, kad turime vaiką – nežino. Už emocijas atsiprašau, bet kalbėti normaliai negaliu“, – sakė A. Jarovojus.
„Yra apmaudu, kad kartais pacientai taip išreiškia savo skausmą“, – komentavo Vilniaus gimdymo namų vadovas Bronius Žaliūnas.
Anot gimdymo namų vadovo, cezario pjūvio operacijos visada atliekamos laikantis visų taisyklių, o kiekvienai moteriai taikoma priešinfekcinė profilaktika.
„Negalėjo būti medikų klaidos“, – teigė B. Žaliūnas.
„Gavosi trombas, nes nebuvo išrašyti jokie vaistai. Po gimdymo namų turėjo būti išrašytas varfarinas“, – aiškino A. Jarovojus.
„Be raštiško pacientų ar įgaliotų atstovų sutikimo negalime teikti jokios informacijos ir komentuoti medicininių dalykų“, – pažymėjo B. Žaliūnas.
Dabar, anot vilniečio, žmonos sveikatos būklė sudėtinga, ji – medikų priežiūroje.
„Dabar vaikui – 2 mėnesiai, tai vaikas šneka daugiau negu žmona. Valgo tik trintą maistą, vaizdas – tragiškas“, – sakė A. Jarovojus.
Vyras savo iniciatyva pradėjo ieškoti, ar nėra daugiau galimai nukentėjusių žmonių, ir sako, kad panašioje situacijoje atsidūrė dar mažiausiai viena šeima – moteriai taip pat buvo atliktas cezario pjūvis.
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„Gali būti daugiau, nes feisbuke yra komentarų. Net vaikui veiduką perpjovė skalpeliu cezario pjūvio metu, komentarų fatališkai daug. Tik žmonės bijo kovoti, bijo sistemos, o aš nebeturiu ką prarasti“, – tikino A. Jarovojus.
Negana tokio smūgio, tarsi ir taip būtų maža, vilnietis sako net negalvojęs, kad šeimai teks susidurti ir su Vaiko teisių apsaugos tarnybos dėmesiu.
„Atvejis žinomas. Visada reaguojame, kai gauname pranešimą“, – sakė Vilniaus vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas Gedas Batulevičius.
„Sakau, vos ne teroristu išvadino, kad ant jos rėkiu. Aiškinu, kad nereikia, vaikas viską turi, tai ne, turiu ateiti pažiūrėti. Sakė, kad ateis 11 val. pasižiūrėti, bet, chebra, 11 valandą būnu darbe“, – pasakojo A. Jarovojus.
„Jeigu žmogus pasako, kad neturi laiko ir pagalbos nereikia, gali tokia situacija būti, bet vertiname ne to žmogaus situaciją, o vaiko situaciją“, – aiškino G. Batulevičius.
„Norime ramybės, ir taip turime problemų, o jie terorizuoja, tai pusę aštuonių ryto atsiboglins žiūrėti, ar vaikas turi lovytę. Viešpatie, ar juokaujate. Kaip bomžus daro mus“, – piktinosi vilnietis.
„Labai dažnai yra tokia nuostata, kad mūsų specialistų reikia bijoti, jie atvyks paimti vaiko. Ne. Tikslas – įsivertinti, kokia situacija ir kokios pagalbos reikės. Įsivertinus, jeigu pagalbos nereikia, ji ir nėra teikiama“, – pažymėjo G. Batulevičius.
Dėl galimos medikų klaidos vyras jau kreipėsi į teisėsaugą, sako jau turintis ir advokatą. Greičiausiai prie teisminio proceso prisidės ir kita galimai nukentėjusi šeima.
(be temos)