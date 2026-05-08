Ką žmogus iš tikrųjų girdi akimirką prieš mirtį: mokslininkų atsakymas pribloškė

„Mūsų rezultatai rodo, kad nesąmoningos būsenos smegenys yra daug aktyvesnės ir pajėgesnės, nei manyta anksčiau. Net ir tada, kai pacientams taikoma visiška anestezija, jų smegenys toliau apdoroja juos supantį pasaulį“, – aiškino dr. Samiras Shethas.
Norėdami pažvelgti už sąmonės uždangos, tyrėjai užfiksavo pacientų, kuriems operacijos metu buvo taikoma bendroji anestezija, smegenų veiklą. Dėmesys buvo sutelktas į hipokampą – smegenų sritį, atsakingą už atmintį ir informacijos apdorojimą.
Pacientams buvo leidžiami trumpi pasakojimai ir garsų rinkiniai. Rezultatai nustebino gydytojus: hipokampo neuronai ne tik reagavo į triukšmą, bet ir realiuoju laiku skyrė konkrečius daiktavardžius, veiksmažodžius bei būdvardžius. Be to, „hibernacijos“ būsenoje esančios smegenys gebėjo numatyti kitus sakinių žodžius.
„Tokį predikcinio kodavimo tipą paprastai siejame su budrumu ir dėmesingumu, tačiau šiuo atveju jis vyko nesąmoningos būsenos metu“, – pažymėjo dr. Benjaminas Haydenas.
Šie duomenys atkartoja didelio masto tyrimą, atliktą Niujorko universiteto Langone medicinos mokykloje. Dr. Samas Parnia tyrė pacientų, patyrusių širdies sustojimą ir tiesiogine prasme „sugrįžusių iš anapus“, atvejus.
„Jie aprašė, kaip stebėjo gydytojų ir slaugytojų darbą, ir pasakojo, kad suvokė visus pokalbius bei matė detales, kurių kitaip nebūtų galėję sužinoti“, – sakė dr. S. Parnia.
Jo žodžius patvirtino intensyviosios terapijos skyriuje dirbantys medicinos specialistai: pacientai, kurie kelias minutes formaliai buvo mirę, galėjo tiksliai papasakoti, kas vyko aplink juos po to, kai sustojo jų širdis.
Gydytojai mirtį paprastai apibrėžia kaip akimirką, kai nustoja plakti širdis. Tačiau smegenų žievė, atsakinga už mąstymą ir penkis pojūčius, kurį laiką dar gali funkcionuoti. Nors smegenų bangos elektroniniame monitoriuje išnyksta per 2–20 sekundžių, visiška smegenų ląstelių mirtis gali užtrukti kelias valandas po kraujotakos sustojimo.
„Šis darbas verčia mus permąstyti, ką reiškia būti sąmoningam. Smegenys užkulisiuose veikia daug aktyviau, nei galime iki galo suprasti“, – padarė išvadą dr. Shethas.
Šiuo metu tyrėjai planuoja nustatyti, ar šie rezultatai taikomi ir kitoms būsenoms, tokioms kaip natūralus miegas ar gili koma. Tačiau vienas dalykas jau aiškus: riba tarp gyvenimo ir mirties yra daug plonesnė, nei paprastai manome.
