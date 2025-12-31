Pasak mokslininkų, dantų apnašose galima aptikti visą puokštę – apie 300 – įvairiausių rūšių bakterijų. Dantų paviršius taip pat gali būti nepageidaujamų, nors ir nematomų, būtybių namučiai. Netinkama burnos ir dantų priežiūra – atviras kelias įvairioms ligoms. Ką daryti, kad taip nenutiktų, konsultuoja Žalgirio klinikų burnos higienistė Viktorija Sokaitė-Soikė.
– Kodėl gera burnos higiena svarbi mūsų sveikatai ir gerovei?
– Sveiki, gražūs, estetiškai atrodantys dantys teigiamai veikia mūsų emocinę savijautą. Turėdami gražius dantis labiau pasitikime savimi, nebijome bendrauti akis į akį, norime dažniau šypsotis.
Skirdami laiko reguliariems apsilankymams pas burnos higienistą galime pastebėti tik prasidedančią problemą burnoje ir išvengti rimtesnio ir brangesnio gydymo.
– Kaip burnos higienos nepaisymas gali paveikti kitus žmogaus sveikatos aspektus? Ar gali turėti įtakos, tarkime, širdies ligoms, diabetui?
– Nesilaikant tinkamos burnos higienos, burnos ertmėje padaugėja patogeninių bakterijų ir per kraują jos gali keliauti po visą organizmą.
– Kokių dažniausių burnos sveikatos problemų galima išvengti laikantis geros burnos higienos?
– Tinkamai rūpindamiesi higiena, galime išvengti dantenų uždegimo, dantų ėduonies, periodonto ligų, halitozės (prasto burnos kvapo).
– Su kokiais dažniausiais klaidingais įsitikinimais apie burnos higieną susiduriate savo praktikoje?
– Dažnokai girdžiu iš savo pacientų, kad maistą iš tarpdančių puikiausiai išvalo dantų šepetėlis, o tarpdančių siūlą užtenka panaudoti 1–2 kartus per savaitę. Tai netiesa. Tarpdančių siūlą reikėtų naudoti prieš kiekvieną dantų valymą!
Kitas labai suprantamas, bet liūdinantis įsitikinimas, su kuriuo susiduriu, – kai dantenos kraujuoja, išburksta, yra skausmingos, negalima valyti prie pat dantenų, nes tada jas dar labiau pažeisime. Priešingai – kaip tik svarbu kruopščiai išsivalyti dantis, kad esančios apnašos nedirgintų dantenų ir jos sugytų.
Ne visi pacientai supranta, kas yra dantų akmenys. Galvoja, kad jie susidaro savaime, nes toks organizmas, arba kad tai kalkės nuo vandens. Dantų akmenys – nenuvalyti maisto likučiai, kurie nuo seilių mineralizuojasi ir sukietėja.
– Kaip taisyklingai valyti dantis šepetėliu ir dantų valymo siūlu?
– Dantų valymo rutina turėtų prasidėti nuo tarpdančių valymo dantų siūlu, kurį reikėtų pasirinkti pagal tarpdančius. Naudokite pavaškuotą, ploną siūlą. Platesniems tarpdančiams galima įsigyti storesnį siūlą ar tarpdančių šepetėlius. Atkreipkite dėmesį, ar siūlas su skoniu, kuris ne visada gali patikti ir sukelti nemalonių pojūčių, ypač ryte.
Paėmę tinkamo ilgio dantų siūlą – jis neturėtų būti per trumpas, kadangi bus sudėtinga ir nepatogu pasiekti krūminių ar protinių dantų tarpdančius, apvyniokite jį apie viduriniuosius pirštus ir atsargiai įkišę į tarpdantį išlenkite kaip C raidę. Neskubėdami braukite danties paviršiumi aukštyn. Pavynioję švaraus siūlo, tą patį veiksmą pakartokite tame pačiame tarpdantyje, tik ant šalia esančio danties.
Kai tarpdančiuose nebelieka maisto likučių, darbą atlieka dantų šepetėlis ir dantų pasta. Rekomenduojama naudoti minkštą (soft) dantų šepetėlį. Jei reikia, naudokite vieno danties šepetėlį, kuris padės lengviau išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas, susigrūdusius, protinius dantis.
– Kokią dantų pastą rinktis? Į ką atkreipti dėmesį?
– Dantų pastos skirstomos į tris kategorijas: higieninės – kasdienei priežiūrai (ekologiškos, be fluorido), profilaktinės – užkirsti kelią problemoms ir palaikyti gerą burnos sveikatą (su natrio fluoridu, amino fluoridu, hidroksiapatitais, ksilitoliu), gydomosios – (su chlorheksidinu).
Nerekomenduojama rinktis abrazyvių pastų, kad nesukeltumėte dantų jautrumo; smarkiai putojančių, nes gali sudirginti burnos gleivinę; taip pat ne pačios sveikiausios su saldikliais.
Mūsų dantims labai svarbu fluoridas. Dantų pastose, skirtose visai šeimai, fluorido kiekis svyruoja vidutiniškai nuo 1 000 iki 1 500 ppm (angl. parts per million). Maksimali jo koncentracija priklauso nuo amžiaus, nes fluorido perteklius gali būti toksiškas.
Mažyliams nuo pirmojo dantuko išdygimo iki trejų metų rekomenduojama naudoti dantų pastą su 500 ppm fluorido, 3–6 metų vaikams – 1 000 ppm, 6–18 metų – 1 450 ppm fluorido turinčią pastą. Dantų pastos kiekis ant šepetuko turi atitikti vaiko mažojo piršto nago dydį.
Suaugusiesiems rekomenduojamos dantų pastos, turinčios nuo 1 000 iki 1 450 ppm fluorido, dantų pastos kiekis ant šepetuko taip pat turi būti žirnio dydžio.
– Ar pakanka valytis dantis du kartus per dieną?
– Valantis dantis pasta patenka į jau išvalytus tarpdančius ir joje esantis fluoridas stiprina dantis, neleidžia bakterijoms ardyti danties paviršiaus. Šią procedūrą iš tiesų reikėtų atlikti bent du kartus per dieną. Nors ryte dažnai skubame, reikėtų nepamiršti, kad pavalgius derėtų luktelėti bent 20 minučių, kol burnoje nusistovės rūgščių ir šarmų pusiausvyra. Rūgštys suminkština dantų emalį ir, valant dantis, jis gali būti papildomai pažeidžiamas.
Dieną užkandžiaujant ar pavalgius burną patariama bent jau išsiskalauti vandeniu.
– Irigatoriai. Jie naudingi ar tai tik mada?
– Šiuo metu labai populiarėja burnos irigatoriai ir pacientai dažnai juos renkasi kaip vienintelę tarpdančių valymo priemonę. Reikėtų žinoti, kad tarpdančių siūlo irigatorius neatstoja, tačiau gali būti naudojamas kaip papildoma priemonė protezuotiems dantims, implantams ir breketams valyti.
– Kaip burnos būklę veikia mityba? Kokius maisto produktus ir gėrimus reikėtų riboti arba jų vengti, kad burnos / dantų būklė būtų geresnė?
– Mityba tiesiogiai nulemia galimą karieso atsiradimą, dantenų uždegimą, burnos gleivinės pažeidimus. Norint sumažinti ėduonies riziką ir išsaugoti burnos sveikatą, reikia sureguliuoti tris veiksnius: bendrą maisto kiekį, dažnumą ir ėduonį sukeliantį maistą. Gerai subalansavus dienos mitybos racioną, valgant tris kartus per dieną ir neužkandžiaujant, sąžiningai valantis dantis, apnašų bakterijos, ko gero, negalėtų ilgai gyventi, o jų produkuojamos rūgštys neskatintų ėduonies išsivystymo. Tačiau laikytis tokio plano turbūt pavyksta nedaugeliui.
Patarčiau kuo labiau mažinti cukraus, gazuotų gėrimų, rūgščių vartojimą, vengti užkandžiauti ir laikytis racionalios mitybos principų.
– Kartais atrodo, kad, net ir kruopščiai išsivalius dantis, jaučiamas nemalonus burnos kvapas. Kodėl?
– Taip gali būti dėl apnašų, esančių ant liežuvio. Joms šalinti skirtas liežuvio valiklis. Liežuvis valomas lengvu judesiu 1–2 kartus nubraukiant apnašas nuo liežuvio šaknies link galiuko.
– Kokie yra ankstyvieji įspėjamieji galimų burnos sveikatos problemų požymiai, kuriuos turėtų žinoti visi?
– Paraudusios, išburkusios, kraujuojančios, jautrios dantenos signalizuoja apie galimą apnašų susikaupimą ant dantų, dantenų traumavimą.
Dantų skausmas ar jautrumas ne visada gali reikšti, kad dantys yra sugedę. Dantų jautrumą gali sukelti emalio erozija, dantenų recesija, emalio defektai, dantų nusidėvėjimas. Prastą burnos kvapą gali sukelti susikaupusios apnašos, dantų ėduonis.
– Ar yra kokių nors naujų technologijų ar burnos higienos priemonių, kurios, jūsų nuomone, perspektyvios?
– Tik jūsų pačių sąmoningumas.
– Ką patartumėte tėvams, kaip išmokyti vaikus gerų burnos higienos įpročių?
– Pirmiausia – patys tėvai turėtų atsakingai, sąžiningai valytis dantis ir rodyti pavyzdį vaikams.
Dar net neišdygus nė vienam dantukui, tėvai turėtų valyti ir masažuoti dantenas. Taip bus užtikrinta švari ir sveika aplinka dygstantiems pieniniams dantukams.
Išdygus pirmajam dantukui, jį reikia valyti sudrėkinta marle, vėliau – guminiu antpirščiu-šepetėliu ar tik šepetėliu. Jis turėtų būti minkštas, galvutė maža, pritaikyta vaiko burnytei. Būtinai suplanuokite vizitą pas gydytoją odontologą pirmajai apžiūrai.
Iki 6–7 metų vaikui dantis turėtų valyti tėvai, o jeigu mažylis pats valosi, tėvai turėtų patikrinti valymo efektyvumą ir prireikus patys pervalyti visus dantis. Vaikus motyvuoja prizai, vaizdinės priemonės ar pasiekti tikslai. Todėl dantis valytis galima pasistačius smėlio laikrodį, naudojant įvairias programėles ar kalendorius. Pažiūrėkite kartu filmukus apie sugedusius dantis.
– Kaip dažnai reikia kreiptis į higienistą? Kodėl?
– Profesionali burnos higiena – tai dantų apnašų ir mineralizuotų apnašų (akmenų) šalinimas. Viršdanteniniai ir podanteniniai konkrementai (akmenys) šalinami naudojant ultragarsinį skalerį ir rankinius periodontologinius instrumentus. Pigmentinės apnašos nupoliruojamos oro abrazijos būdu.
Po procedūros pacientai apmokomi individualios burnos higienos: kaip taisyklingai prižiūrėti dantis namuose, kokias priemones naudoti.
Procedūros dažnumas priklauso nuo individualios higienos įgūdžių. Dažniausiai rekomenduojama profesionalią higieną atlikti 1–2 kartus per metus. Jei susiduriama su periodonto patologija, procedūrą reikėtų kartoti kas 3–4 mėnesius.
Burnos higienai nereikalingas siuntimas. Galima registruotis savarankiškai pagal poreikį.
Apie dantų balinimą
Šią procedūrą reikėtų rinktis gerai apsvarsčius savo lūkesčius, finansines galimybes ir norimą pasiekti rezultatą. Reikėtų nepamiršti, kad ne visais atvejais galima išgauti norimą spalvą, dantys gali tapti jautrūs.
Dantų balinimo variantai:
1. Odontologijos kabinete (lazeriu, UV ar LED lempa ir balinamosiomis medžiagomis).
2. Namuose (individualiomis balinimo kapomis ir balinimo geliu, juostelėmis, pieštukais).
Dantis galima balinti kartą per metus.
Dantų negalima balinti, jei padidėjęs dantų jautrumas, sergate periodonto ligomis.
Reikėtų nepamiršti, kad plombos, vainikėliai, laminatės, implantai nebąla.
Ši procedūra atliekama ne jaunesniems kaip aštuoniolikos metų asmenims.
