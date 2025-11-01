Kai kurios plastinės operacijos – nemokamai

– Visų pirma, kokios plastinės operacijos gali būti nemokamos, t. y. kompensuojamos valstybės?
– Pirmiausia, jos vadinamos plastinėmis rekonstrukcinėmis operacijomis, kurių pagrindinis tikslas yra ne pagerinti išvaizdą, o išspręsti sveikatos problemą. Tokios operacijos yra įvairios: gali būti vokų pakėlimo, krūtų sumažinimo operacijos. Vaikams atliekamos vilko gomurio ar kitų įgimtų defektų šalinimo operacijos, kadangi tai yra įgimtos patologijos. Taip pat gali būti atliekamos atlėpusių ausų operacijos vaikams. Didelių nudegimų atvejais, kai pažeidžiami dideli odos plotai, žmogus patiria skausmą – tokios operacijos taip pat apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.
– Be to, ko daugelis nežino, net pilvo plastika gali būti atliekama esant tam tikrai medicininei priežasčiai. Kokia tai galėtų būti priežastis? Turbūt neužtenka, kad man pilvas negražus ar per didelis?
– Taip, tikrai. Priežastis yra tada, kai yra rizika, kad gali susiformuoti išvarža ir kad žarnyno turinys gali įstrigti toje prasiplėtusioje pilvo sienos vietoje.
– Koks yra kelias, jeigu norime tokios operacijos? Kur pirmiausia kreiptis?
– Yra keli keliai. Vienas variantas – kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris jus nukreips plastinės rekonstrukcijos chirurgo konsultacijai. Kitas variantas – bet kuris gydantis gydytojas. Pavyzdžiui, jeigu jus gydo oftalmologas, pas kurį lankotės, ir jis mato, kad jūsų vokai nusileidę tiek, kad riboja akiplotį ir trukdo regėjimui, jis taip pat gali nukreipti pas plastinės rekonstrukcijos chirurgą.
– Ir chirurgai būtinai turi bendradarbiauti su ligonių kasa, tiesa?
– Taip, čia labai svarbi sąlyga. Reikia kreiptis į plastinės rekonstrukcijos chirurgą, kuris dirba įstaigoje, sudariusioje sutartį su Valstybine ligonių kasa dėl paslaugų apmokėjimo.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– O kokia maksimali suma yra kompensuojama?
– Norėčiau atkreipti dėmesį, kad kompensuojama ne suma, o apmokama pati paslauga. Jei jums paskirs paslaugą, kuri atitiks indikacijas, mes, kaip ligonių kasa, apmokėsime visą paslaugą. Papildomai gali tekti sumokėti tik tuo atveju, jei pasirinksite brangesnes priemones. Visada žmogui turi būti paaiškinama, kad jei yra bazinė priemonė ir geresnė priemonė, jis sumoka skirtumą tarp jų. Tačiau jei paslauga atliekama su bazinėmis priemonėmis, mokėti nieko nereikės.
– Kokios plastinės operacijos yra populiariausios Lietuvoje? Kurias dažniausiai kompensuoja?
– Dažniausios, vis dėlto, vokų operacijos. Nors indikacijos čia tikrai griežtos – reikia ir oftalmologo konsultacijos, kuri patvirtina, kad regėjimas sutrikęs tiek, kad vokai jau trukdo matymui. Toliau tikriausiai būtų krūtų mažinimo operacijos. Nors atrodo, kad didelės krūtys – gražu, iš tikrųjų moterys, turinčios labai dideles krūtis, patiria daug problemų su nugara, nugaros skausmus, net laikysenos sutrikimus. Tokiais atvejais jos dažnai kreipiasi į neurologus ar neurochirurgus, ir kai šie mato, kad vienintelė išeitis yra krūtų mažinimo operacija, pacientės nukreipiamos pas plastinės rekonstrukcijos chirurgą.
– Ar apskritai matote, kad šios operacijos populiarėja, vis daugiau žmonių kreipiasi dėl kompensuojamų plastinių operacijų?
– Taip, matome, kad labai daug žmonių kreipiasi dėl vokų operacijų. Kartais net juokaujame, kad jau pasidarė tarsi „vokų pandemija“. Todėl šiuo metu su gydytojais specialistais stengiamės aiškiau apibrėžti indikacijas, kad visiems būtų aišku, kas laikoma medicininėmis priežastimis.
