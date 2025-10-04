Kai medicina tampa menu: mažosios Luknės pergalė prieš sunkią ligą

Atlikta sudėtinga operacija
„Dukra jau buvo pradėjusi ropoti, tačiau viena kojelė tarsi nebeklausė. Gydytoja patarė stebėti, duoti vaistų nuo skausmo, tačiau situacija negerėjo – naktimis ji verkdavo, kentė skausmą. Galiausiai mūsų miestelio gydytoja rekomendavo kreiptis į Kauno klinikų specialistus, tai ir padarėme“, – prisimena Rūta.
Kauno klinikose atliktas magnetinio rezonanso tyrimas parodė, kad Luknės tarpuplautyje išplitęs auglys spaudžia kvėpavimo takus ir stuburą. Nuo ligos diagnozės iki sudėtingos operacijos praėjo vos kelios dienos – gydymas buvo pradėtas nedelsiant.
„Skubiai atlikti tyrimai atskleidė tarpuplaučio neuroblastomą, įaugusią į stuburo kanalą ir sukėlusią judėjimo sutrikimą. Luknei buvo atlikta sudėtinga naviko šalinimo operacija, o histologiniai ir molekuliniai tyrimai leido parinkti tikslinį gydymą – chemoterapiją ir spindulinę terapiją“, – sako doc. dr. Giedrė Rutkauskienė, Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos Vaikų onkologijos ir hematologijos sektoriaus ir centro vadovė.
Teko įveikti komplikacijas
Po operacijos mažylei buvo skirtos šešios chemoterapijos, spindulinis gydymas, tačiau teko įveikti ir pavojingas komplikacijas – sepsį ir sunkią odos infekciją, dėl kurios mergaitė dvi savaites gydyta Vaikų intensyvios terapijos skyriuje.
„Tai buvo pats sunkiausias mūsų kelio etapas. Kai Luknę išvežė į reanimaciją, mums pasakė, kad laukia didžiausi išbandymai. Atrodė, kad kiekviena diena gali būti lemtinga – ji buvo prijungta prie kvėpavimo aparato, kovėsi su infekcijomis, sepsiu, visa jos oda buvo pažeista. Į palatą galėdavome užeiti tik kelioms minutėms, todėl griebėmės visko, netgi maldos, kad tik išsaugotume viltį. Tuo metu ypač jautėme, kiek daug šilumos ir rūpesčio Luknei skyrė ją gydę ir slaugę žmonės“, – prisimena Rūta.
Jos istorija įkvepia ir primena, kiek daug gali komandinis medikų darbas, šiuolaikinės medicinos galimybės ir begalinis tėvų tikėjimas savo vaiku.
Kauno klinikų gydytoja vaikų onkohematologė Rūta Maškė, lydėjusi Luknę gydymo kelyje, sako, kad Luknės istorija – viena iš tų, kurios palieka gilų pėdsaką ne tik medicininiuose dokumentuose, bet ir širdyje.
„Stebėti jos progresą – nuo visiško judesių praradimo iki vilties kupinos dabarties – buvo ne tik profesinis iššūkis, bet ir žmogiškai įkvepianti patirtis. Luknė – priminimas, kad medicina yra ne tik mokslas, bet ir menas, reikalaujantis empatijos, ryžto ir tikėjimo“, – įsitikinusi gydytoja.
Įkvepianti istorija
Rugpjūtį šeima minėjo dvejus metus, kai Luknė yra remisijoje. „Rugpjūčio 24-oji mums – ypatinga diena: tądien šventėme dvejus metus, kai Luknytė sveika. Ji lanko darželį, turi draugų, lanko šokių būrelį – niekas nepasakytų, kad jai teko nueiti tokį kelią“, – džiaugiasi Luknės mama Rūta.
Doc. dr. G. Rutkauskienė teigia, kad Luknės gydymo istorija buvo viena sudėtingiausių jos darbe.
„Tai buvo mažytė kovotoja – jos kelias buvo kupinas iššūkių: pavojingos infekcijos, ilgas reanimacijos laikotarpis, nuolatinis nerimas dėl kiekvieno žingsnio. Tačiau šiandien ji – sveika, smalsi ir drąsi mergaitė. Jos istorija įkvepia ir primena, kiek daug gali komandinis medikų darbas, šiuolaikinės medicinos galimybės ir begalinis tėvų tikėjimas savo vaiku“, – sako gydytoja.
Stebėti jos progresą – nuo visiško judesių praradimo iki vilties kupinos dabarties – buvo ne tik profesinis iššūkis, bet ir žmogiškai įkvepianti patirtis.
Luknės mama Rūta džiaugiasi, kad gydytojai, lydėję jų šeimą šiuo sunkiu keliu, buvo tikra dovana.
„Luknytę visada supo patys geriausi žmonės – tiek Vilkaviškyje, tiek Kauno klinikose. Pirmasis ją gydė labai rūpestingas gydytojas Mantas Simutis, o vėliau Lukne pasirūpino nuoširdi, paprastumu ir šiluma spindinti gydytoja R. Maškė. Abu jie – lyg Dievo dovanos tame skyriuje, kur svarbiausia ne tik profesionalumas, bet ir žmogiškasis ryšys“, – dėkoja gydytojams mama.
Naujausi komentarai