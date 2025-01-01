Kaip sportuoti lauke saugiai ir prasmingai, pataria reabilitacijos magistrė, biologijos mokslų doktorantė, kineziterapeutė, asmeninė trenerė ir daugkartinė Lietuvos bei Europos kiokušin karatė čempionė Rūta Brazdžionytė.
Saugumo jausmas
Sveikatingumas, kaip ir mada, kas 10–15 metų apsisuka ratu ir kartojasi. Dabar vyrauja tendencija, kuri orientuota į darbą su kūno svoriu, kardioveiklą ir sportą gryname ore. Sportas lauke suteikia papildomų efektų, pavyzdžiui, viena valanda sporto gryname ore sudegina per dieną sukauptą kortizolio kiekį. Tai ir yra mūsų pagrindinis tikslas. Žinoma, čia kalbama ne apie profesionalų sportą, kur vienintelis tikslas yra rezultatas, o apie sveikatingumą.
„Veiklos lauke turi labai daug pridėtinės naudos: grynas oras, deguonis, meditacija, net paukščių čiulbėjimas, – teigia R. Brazdžionytė. – Jei tektų rinktis tarp pasivaikščiojimo mieste ir gamtoje, žinoma, pirmenybę reikėtų teikti pastarajai aplinkai. Miesto pastatai, stulpai pasąmoniniu lygiu kelia žmogui pavojų ir jis niekada nesugeba visiškai atsipalaiduoti, nes veikia savisaugos instinktas. Gamta atpalaiduoja pasąmonę ir galime iš tikrųjų pailsėti, nes jaučiamės saugiai.“
Rekomendacijos – individualios
Kiek laiko kasdien reikėtų praleisti lauke sportuojant, anot trenerės, apibrėžia Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) nustatytos gairės, tačiau svarbiausia, kad jos būtų pritaikytos kiekvienam individualiai. Pavyzdžiui, visi žino, kad kasdien reikėtų nueiti 10 tūkst. žingsnių. Tačiau, jei žmogus ilgą laiką buvo fiziškai pasyvus, toks skaičius jam bus beprotiškai didelis.
Turime vieną kūną ir vieną sveikat, už kuriuos esame patys dėkingi.
„Reikėtų įvertinti savo situaciją ir atsakyti į keturis klausimus: kiek kartų per savaitę, po kiek minučių, kokio intensyvumo, kokio pobūdžio darbą atlieku? Jei pagal PSO fizine veikla užsiimu nuo 150 iki 300 (ir daugiau) minučių, galima sakyti, kad esu fiziškai aktyvus. Jei žmogus visą laiką sėdėjo ant sofos ir dabar nusprendė judėti, iš pradžių minimalus jo skaičius turėtų būti 150 minučių vidutiniu intensyvumu. Reikia suprasti, kad negali nuo nulio iškart siekti maksimumo – tai dažniausiai pasitaikanti klaida. Kūnas patiria šoką, žmogus jaučiasi blogai, nes pokyčiai per staigūs ir per drastiški. Įprotis lavinamas palaipsniui, po truputį įeinama į rutiną, o veikla turi būti miela. Taip pat kūnui, kad jis lavėtų, visą laiką reikia iššūkių. Jei užmigsime su tais 10 tūkst. žingsnių kasdien, pirmą mėnesį viskas bus gerai, bet paskui niekas negerės, nes kūnas jau bus įpratęs. Nuolat reikia iššūkio – ilgiau, greičiau, sunkiau, toliau“, – aiškina R. Brazdžionytė.
Trenerė ragina neužmiršti, kad du kartus per savaitę reikia daryti jėgos stiprinimo pratimus, nes vyresni nei 30 metų žmonės pradeda prarasti griaučių raumenų masę. Norint ją išlaikyti, mityboje reikia didinti baltymų kiekį ir daryti jėgos pratimus, pavyzdžiui, pritūpimus, atsispaudimus, įtūpstus, pratimus su pasipriešinimu: „Formulė paprasta – 150–300 minučių kardioveiklos ir du kartus per savaitę jėgos pratimai. Tai būtų tobulas variantas.“
Rutina ir disciplina
Ar svarbus paros metas sportuoti lauke? Pasak R. Brazdžionytės, svarbiausia – laikytis disciplinos. Blogiausia, kai pradedi sportuoti, bet kas nors sumaišo kortas, pavyzdžiui, liga, ir tuomet vėl reikia pradėti viską iš naujo. Ne paslaptis, kad dažnai naujas startas būna vis nukeliamas į ateitį.
„Turime vieną kūną ir vieną sveikatą, už kuriuos esame patys atsakingi. 50 proc. mūsų savijautos priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo. Taigi, tuos 50 proc. turime padaryti maksimaliai gerai“, – sako pašnekovė.
Kalbant apie paros metą, nėra didelio skirtumo, ar bus rytas, ar vakaras. Tiesiog turėkite savo rutiną, laikykitės disciplinos. Kiekvienas turėtų atsižvelgti į savo individualius įpročius, kada geriausiai jaučiasi, kada gali sportuoti.
Anot R. Brazdžionytės, nors tyrimai rodo, kad jaunoji karta vis dažniau renkasi sofą ir kompiuterį, bet atvirose erdvėse, kai geras oras, visada pamatysi ir būrį aktyvų laisvalaikį pasirinkusių žmonių. Šiais laikais sportuoti yra tiesiog madinga: „Žmonės stengiasi būti fiziškai aktyvūs. Kiekvienas turi atsirinkti, kas jam tinka. Tačiau nedarykite aklai, jei nemokate – pasidomėkite, paprašykite pagalbos.“
Pasiruošimas startui
Sporto salę renkasi žmonės, siekiantys rezultato, žinantys, ko nori. Juk ten visada dirba profesionalūs treneriai, galintys patarti, padėti. Taigi, norint išvengti traumų, prieš treniruotę lauke reikia padaryti rimtesnius namų darbus.
„Reikia patogios avalynės, kad nekentėtų Achilo sausgyslės, sąnariai, stuburas, tinkamos aprangos. Reikia neužmiršti padaryti apšilimą: jei atėjote nuo automobilio 200 m ir iškart puolate daryti jėgos pratimus – gerai nebus, – aiškina R. Brazdžionytė. – Reikia apšildyti širdies ir kraujagyslių sistemą, vadinasi, galite pasirinkti intensyvų ėjimą. Tuomet reikia pramankštinti visus sąnarius ir tik tada galima daryti jėgos pratimus. Labai dažnai sportuodami lauke žmonės pirmuosius du etapus peršoka ir iškart startuoja su rimtais pratimais.“
Sportuojant lauke yra didesnė klaidų tikimybė, tad, anot pašnekovės, turi aiškiai išmanyti biomechaniką, kaip atlikti atitinkamus pratimus, kaip tinkamai naudotis lauko treniruokliais. Tai vėlgi yra namų darbai, kuriuos reikia atlikti prieš treniruotę lauke. „Čia reikia daugiau žinių, savišvietos, nes iš šono niekas nepatars. Galbūt iš pradžių nueikite į sporto klubą pas trenerį, kuris jums sudėlios programą, o paskui tai perkelkite į lauką“, – rekomenduoja trenerė.
Jei sportas nepatinka, jis bus kančia ne tik salėje, bet ir lauke.
„Tiesiog pradėkite sportuoti ir neužsibrėžkite tikslo. Juk sakoma, jei sunku rašyti, bent pabandykite parašyti pirmus penkis sakinius ir pajusite azartą. Sportuojant situacija panaši. Išeikite pasivaikščioti bent 15 minučių. Jei bus lengva, galbūt padvigubinsite laiką, o jei bus labai lengva – galbūt net pradėsite bėgioti. Nustokite mąstyti, analizuoti – startuokite“, – pataria R. Brazdžionytė.
Pratimai, kuriuos galima atlikti gamtoje
Stovėsena ant vienos kojos užsimerkus
Nauda: lavina pusiausvyrą, propriocepciją (kūno pojūtį erdvėje), padeda mažinti griuvimų riziką, ypač vyresnio amžiaus žmonėms. Stiprina čiurnų, kelių, šlaunų ir liemens raumenis. Puikiai tinka apšilimui.
Kaip taisyklingai atlikti: stovėdami ant vienos kojos, iškelkite kitą koją ir sulenkite ją per kelį 90° kampu. Rankos – pečių aukštyje ištiestos į šonus. Kontroliuokite stovinčią koją, įtempkite sėdmenis, liemens raumenis, kad išlaikytumėte stabilumą ir pusiausvyrą. Užsimerkite (prieš tai įsitikinkite, kad šalia nėra kliūčių ar pavojų). Stovėkite tokia poza 10–60 sekundžių ant kiekvienos kojos. Norint sunkesnio varianto, užsimerkus galima galvą lėtai sukioti į šonus. Pradėję svyruoti, galite laikytis netoliese esančios atramos.
„Lenta“ tiesiomis rankomis
Nauda: stiprina pilvo presą, nugaros, pečių, krūtinės ir sėdmenų raumenis. Puikus pratimas liemens raumenims stiprinti, nugaros skausmų prevencijai, laikysenai ir bendram kūno stabilumui gerinti.
Kaip taisyklingai atlikti: atsigulkite ant pilvo, atsiremkite delnais ir kojų pirštais į žemę. Kūnas turi būti tiesus kaip lenta nuo galvos iki kulnų. Laikykite kaklą neutraliai (žvilgsnis žemyn), įtempkite pilvo raumenis ir sėdmenis, neišsirieskite. Tokia poza būkite 20–90 sekundžių: ramiai kvėpuokite, nuolat kontroliuokite laikyseną – pilvo presas ir sėdmenų raumenys turi būti įtempti.
„Kėdutė“
Nauda: stiprina keturgalvius šlaunų raumenis, sėdmenis ir pilvo raumenis.
Kaip taisyklingai atlikti: atsiremkite nugara į sieną, nusileiskite žemyn, kol abu keliai susilenks 90° kampu (tarsi sėdėtumėte ant nematomos kėdės). Pėdos tiesiai po keliais (nukreiptos tiesiai), nugara visiškai priglausta, pilvas įtemptas, rankomis nesiremkite į šlaunis. Taip išbūkite 30–60 sekundžių: ramiai kvėpuokite ir nuolat kontroliuokite laikyseną.
Naujausi komentarai