Kaimiškas desertas – sveikam gyvenimui

Anot A. M. Olšausko, gera savijauta prasideda nuo kasdienių pasirinkimų – didžiausią naudą organizmui duoda nuoseklūs mitybos įpročiai.
„Svarbiausias dalykas yra prevencija, nes jeigu gauname visus reikiamus vitaminus, mineralus, fermentus, organizmas yra priverstas vystytis sveikai. Taip galima visko išvengti – neužklumpa ligos, nereikia jokių cheminių vaistų“, – kalbėjo pašnekovas.
Profesoriaus teigimu, agurkuose yra apie 95 proc. vandens ir 5 proc. sausų medžiagų, kurios reikalingos žarnynui.
Be to, juose yra vitamino C, kalcio, kalio ir vitamino K – medžiagų, kurios svarbios organizmo veiklai.
A. M. Olšauskas rekomenduoja agurkus valgyti ryte ir prieš pietus, praėjus 15 minučių po to, kai išgeriate stiklinę vandens.
Per dieną optimalu suvalgyti apie pusę kilogramo agurkų.
Šioje daržovėje natūralaus cukraus – tik 1 proc. Siekiant, kad nepritrūktų gliukozės, specialistas rekomenduoja agurkus gardinti natūraliu antioksidantu – medumi.
Medų reikėtų vartoti saikingai – pakanka 25 gramų per dieną.
Agurkai dėl savo savybių gali būti naudingi žmonėms, kurių mityboje vyrauja organizmą rūgštinantys produktai – raudona mėsa, kava, alkoholis ir greitas maistas.
„Agurkai sudaro neutralią arba truputį šarminę reakciją. Tai reiškia, kad mūsų visų, ypač tų, kurie nelabai subalansuotai maitinamės, organizmas rūgštėja, o tokiu atveju neutrali reakcija arba truputį šarminė valo organizmą ir kraują“, – teigė A. M. Olšauskas.
Didžiausią naudą galima pajusti tik laikantis nuoseklumo – poveikis pastebimas ne per trumpą laiką, o tik tuomet, kai šie produktai įtraukiami į kasdienę mitybą.
„Ypač dabar, kai agurkų yra, reikia išnaudoti galimybes. Pastovus vartojimas apie 2–3 mėnesius pastoviu laiku – ir galima pajusti teigiamus sveikatos pokyčius – atsistatys organizmas visiems metams ir neįsileis ligų“, – kalbėjo A. M. Olšauskas.
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