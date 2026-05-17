Kaip atskirti: normalus senėjimas ar nepastebėta demencija?

Pastebime per vėlai
Pirmieji demencijos požymiai retai būna ryškūs. Jie ateina pamažu – per smulkmenas, kurias lengva paaiškinti nuovargiu, stresu ar amžiumi. „Senjoro“ organizacijos, teikiančios socialines paslaugas senjorams jų namuose, atstovai pastebi, kad liga neretai „pasislepia“, kai artimieji neturi galimybės dažnai lankyti senjoro, nemato kasdienės jo rutinos – nuo elgesio pokyčių, padidėjusio įtarumo iki mitybos pasikeitimų.
„Pokalbio telefonu metu dažnai atrodo, kad viskas gerai: senjoras sklandžiai kalba, orientuojasi, išlaiko įprastą bendravimą. Tačiau nuolat nebūdami šalia, artimieji nemato, ar žmogus geba pasirūpinti savimi, ar nepasiklysta įprastoje aplinkoje, ar jo elgesys nesikeičia“, – pasakoja „Senjoro“ organizacijos vadovas Modestas Bastys.
Gydytojai pabrėžia: laiku atpažinti pokyčius yra kritiškai svarbu.
Medicinos mokslų daktarė, gydytoja neurologė Rūta Kaladytė-Lokominienė dalijasi, kad ankstyva demencijos diagnostika suteikia galimybę gerinti paciento ir jo artimųjų gyvenimo kokybę, leidžia anksčiau pradėti gydymą, diegti tikslingus gyvenimo būdo pokyčius ir kurti saugesnę socialinę aplinką.
Ne visada paprasta
Daugeliui mūsų gali kilti klausimas: ar artimojo elgesys tėra natūralus senėjimo padarinys, ar jau ligos ženklas? „Lankydami šimtus senjorų kasdien, savo praktikoje matome, kad atskirti paprastą užmaršumą nuo rimtesnių sveikatos pokyčių ne visada lengva, tačiau labai svarbu. Visi kartais pamirštame, kur padėjome raktus, bet kai žmogus nebežino, kam jie skirti, randa juos keisčiausiose namų vietose ar nuolat pamiršta išjungti viryklę, tai rimtas signalas. Atsiradęs įtarumas, agresija ar staigus užsidarymas savyje, kai anksčiau žmogus buvo bendraujantis, taip pat yra ženklas, kad į artimojo sveikatą reikėtų pažiūrėti kur kas atidžiau“, – įžvalgomis dalijasi M. Bastys.
Pasak gydytojos neurologės, diagnozuojant demenciją, pirmiausia reikia ištirti, ar nėra ją imituojančių „grįžtamųjų“ priežasčių: mažakraujystės, vitamino B12 trūkumo, skydliaukės, kepenų ar inkstų nepakankamumo, depresijos ar kitų psichikos ligų, klausos ar regos sutrikimų. Adekvatus tokių ligų gydymas reikšmingai pagerina pažinimo funkcijas – kartais net iki amžiaus normos.
Kalbėdama apie demencijos diagnostiką, gydytoja pabrėžia, kad visuomet svarbu reguliariai lankytis pas senjorą, o atsiradus dvejonių dėl galimo kognityvinio (suvokimo) sutrikimo, specifiškai kreiptis į šeimos gydytoją, kuris atliks būtinus pradinius tyrimus ir nuspręs, ar reikia išsamesnių tyrimų.
„Deja, kartais pacientai kreipiasi dėl demencijos, kai kognityviniai sutrikimai būna jau žymūs. Liga žmogui trukdo kritiškai vertinti savo simptomus, ypač jei jis gyvena vienas. Tuo metu artimieji užmaršumą dažnai klaidingai palaiko natūraliu senėjimu, blogu charakteriu ar paprasčiausiu tingumu“, – pasakoja gydytoja R. Kaladytė-Lokominienė.
Patarimai artimiesiems
Dažnai gyvenimo tempas ar atstumas neleidžia artimojo matyti kasdien. Kad reti susitikimai taptų galimybe objektyviai įvertinti situaciją ir prireikus laiku kreiptis į specialistus, „Senjoro“ organizacija rekomenduoja vadovautis trimis žingsniais.
Pirmas žingsnis – stebėkite veiksmus, o ne žodžius. Kai lankotės, ne tik kalbėkitės. Gaminkite pietus ar tvarkykitės kartu. Svarbu ne galutinis rezultatas, o eiga: ar artimajam lengva sekti veiksmų seką? Ar jis nesutrinka naudodamasis įprastais daiktais?
Antras žingsnis – pasitelkite aplinkinius. Jei artimojo negalite lankyti dažnai, palaikykite ryšį su kaimynais ar bičiuliais. Žmonės, matantys jį kasdien, greičiau pastebi, jei artimasis ima keistis – galbūt jis nebesitvarko namų, nebesirūpina išvaizda ar vengia bendravimo. Tai, kas jums atrodo kaip viena „bloga diena“, kitiems gali pasirodyti kaip sistemingas pokytis.
Trečias žingsnis – suteikite profesionalams galimybę padėti. Socialinės paslaugos senjorams jų namuose suteikia ne tik pagalbą buityje, bet ir galimybę pastebėti jų elgsenos pokyčius. Individualios priežiūros darbuotojas – ne tik pagalbininkas buityje, bet ir atidus stebėtojas. Reguliariai lankydamasis žmogaus namuose, jis pastebi smulkmenas, kurias jūs, matydami artimąjį retai, praleidžiate.
Finansuoja savivaldybės
M. Bastys pažymi, kad neretai vis dar jaučiama stigma kreiptis dėl papildomos priežiūros paslaugų: „Gauti socialinę pagalbą – tai būdas išsaugoti savarankiškumą, o ne jį prarasti. Nenoras priimti pagalbą dažnai kyla ir iš informacijos stokos – daugelis vis dar nežino, kad kiekvienas senjoras prireikus gali gauti profesionalią pagalbą savo namuose, kurią visiškai ar iš dalies finansuoja savivaldybė.“
Rūpestis savo artimaisiais prasideda nuo atidaus žvilgsnio į jų kasdienybę. Atsiradus dvejonių dėl galimų atminties ar mąstymo sutrikimų, neurologė R. Kaladytė-Lokominienė ragina kreiptis į šeimos gydytoją, kuris atliks būtinus pradinius tyrimus ir nuspręs, ar reikia išsamesnės specialisto konsultacijos.
