Kaip įmanoma nepastebėti nėštumo? Akušerė pateikė paaiškinimą

Akušerė-ginekologė Saulė Starkauskaitė papasakojo, ar įmanoma nežinoti, kad laukiesi ir kaip taip nutinka.
– Kaip dažnai priėmime pasitaiko tokių pacienčių?
– Ne taip dažnai, bet kokius 2–3 kartus per metus tikrai pasitaiko.
– Praeitą savaitę Kauno klinikose į priėmimo skyrių kreipėsi moteris ir pagimdė po trijų minučių. Ar greiti būna tokie gimdymai?
– Dažniausiai ne. Dažniausiai moterys žino apie nėštumą, sąrėmius ir atvyksta gimdymui prasidėjus arba įpusėjus. Kad gimdymas pasibaigtų taip greitai, dažniausiai atvyksta jau daug kartų gimdžiusios pacientės. Tai nėra toks dažnas dalykas.
– Sunku patikėti tokiomis situacijomis, kai išgirsti, kad gimdė ir nežinojo, kad gimdo ar nežinojo, kad laukiasi. Kaip tai yra įmanoma mediciniškai?
– Dažniausiai tai būna pacientėms, kurios yra labai jaunos, nėra pakankamai edukuotos apie nėštumą. Taip pat vyresnės pacientės, arti menopauzės, kurios tiesiog nesitiki, kad gali būti nėščios. Taip pat nutukusios pacientės, kurios dėl didelės pilvo apimties tiesiog nepastebi nėštumo. Taip pat pacientės, kurios turi nereguliarų mėnesinių ciklą ir jų mėnesinės ateina nereguliariai. Tai, kad jų nėra, jų niekaip nenustebina, nepagalvoja apie tai, kad jos gali būti nėščios.
– Kartais sako: „Laukiausi ir visą laiką turėjau reguliarias mėnesines“, gali būti ir taip?
– Kartais būna ir taip. Kartais pacientės gali šiek tiek pakraujuoti nėštumo metu ir interpretuoti, kad tai yra mėnesinių kraujavimas.
– Kaip moteris gali nejausti vaisiaus judesių?
– Čia jau atsakyti yra šiek tiek sudėtingiau. Galbūt didesnės pilvo apimties pacientės, turinčios nutukimą, apskritai šiek tiek silpniau juos gali jausti. Taip pat kitos galbūt interpretuoja, kad tai yra kažkokia žarnyno veikla, peristaltika. Kitos galbūt tiesiog nesuvokia, kad kažkas ten vyksta, nes trūksta elementariausių žinių apie tai, kad vaisius pilve gali judėti.
– Ar tokios moterys nesusiduria su šiek tiek didesniais iššūkiais apsiprasti prie tos minties, kad tu esi mama?
– Manau, kad tikrai susiduria. Dėl to mes visą laiką dar stacionarizavimo metu, jau po gimdymo, pacientes nukreipiame psichologo konsultacijai. Jas dar gulint čia konsultuoja kvalifikuoti medicinos psichologai, o paskui jau po gimdymo jos taip pat nukreipiamos, kad gautų pagalbą.
– Užsiminėte, kad tokios situacijos nutinka ir labai jaunoms pacientėms. Ar tai nerodo, kad moterys nepakankamai gerai pažįsta savo kūną?
– Rodo, ypač jaunoms pacientėms tikrai trūksta žinių apie mėnesinių ciklą, jo reguliarumą, pastojimą, nėštumą. Faktas, kad ypač galbūt labiau kažkur regionuose tų žinių labai trūksta.
– Apibendrinant, vadinamasis nepastebimas nėštumas nėra didelė mokslo paslaptis ir vis tik yra tokia situacija, su kuria yra susiduriama jūsų darbe?
– Tikrai taip.
