Kamuoja riebi oda? Specialistė pateikė visus atsakymus

Blizgesys ne visada reiškia, kad oda gamina per daug riebalų
Odos būklė – svarbus pasitikėjimo savimi, savijautos klausimas. Nacionalinio savijautos indekso (NSI) tyrimas rodo, kad odos, plaukų, nagų ir panašios problemos moterims yra gerokai aktualesnės nei vyrams.
Tyrime moterys gerokai dažniau nei vyrai sakė patiriančios odos sausėjimą, plaukų slinkimą, nagų lūžinėjimą. Mažiau nei 20 proc. moterų sakė nesusiduriančios nė su vienu iš šių dalykų, kai tarp vyrų tokių buvo net 41 proc.
Išvaizdos ir odos būklės pokyčiai daugeliui moterų gali tapti ne vien estetiniu, bet ir kasdienio komforto klausimu. Vienas iš dažnų praktinių iššūkių – riebi oda, kai veidas greitai pradeda blizgėti, o poros linkusios kimštis.
Blizganti oda dažnai iškart siejama su riebia oda, tačiau dermatovenerologė I. Gylienė pabrėžė, kad tai nėra visiškai tas pats. Riebalinės liaukos dirba nuolat, bet blizgesį lemia ne tik sebumo kiekis.
„Blizgesiui įtakos turi ir prakaitas, odos mikroreljefas, ant jos užteptos priemonės, šviesos atspindys. Todėl po sporto, karštą ir drėgną dieną ar panaudojus kelis sodresnius kosmetikos sluoksnius veidas gali atrodyti blizgesnis net ir nepadidėjus sebumo gamybai“, – aiškino dermatovenerologė.
Didžiausia klaida – bandyti odą „nuriebalinti“
I. Gylienė pastebėjo, kad riebią ar mišrią odą turintys žmonės neretai vienu metu naudoja rūgštis, retinoidus, alkoholio pagrindo tonikus, šarminius prausiklius ar abrazyvius šveitiklius, tikėdamiesi sumažinti riebalų sluoksnį. Tačiau tai pirmiau paveikia ne riebalines liaukas, o apsauginį odos barjerą.
„Nesubalansuota, agresyvi rutina pašalina dalį odos paviršinių lipidų, didina vandens netekimą, todėl oda sausėja, dehidratuoja ir sudirgsta. Riebalinės liaukos tada bando visa tai kompensuoti ir toliau užtikrintai gamina sebumą. Todėl žmogus gali turėti paradoksalią situaciją – oda vienu metu ir riebi, ir išsausėjusi“, – sakė I. Gylienė.
Tarp dažniausių riebiaodžių daromų klaidų dermatovenerologė įvardijo ir per dažną veido prausimą, ypač – karštu vandeniu ir aktyviais prausikliais. Neretai po to būna ir gausiai sluoksniuojama įvairių kosmetikos priemonių arba apskritai nepakankamai drėkinama.
Kokia rutina tinkama riebesnei odai
I. Gylienės teigimu, gera odos rutina paprastai yra trumpa. Kuo daugiau sluoksnių naudojama, tuo sunkiau suprasti, kuri priemonė iš tiesų padeda, kuri dirgina, o kuri tik suteikia papildomo blizgesio.
„Pagrindas turėtų būti švelnus prausimas, drėkinimas, viena ar kelios tikslinės veikliosios medžiagos ir nuosekli apsauga nuo saulės“, – patarė specialistė.
Rytas. Riebesnę odą ji rekomendavo prausti švelniu, bemuiliu prausikliu ir apyšilčiu, ne karštu vandeniu, naudojant tik pirštus. Toliau galima rinktis priemonę su niacinamidu, tyrimuose rodančiu sebumo išskyrimą slopinantį poveikį.
„Svarbus žingsnis – drėkinimas. Odos apsunkinti neturėtų lengvos konsistencijos losjonai, emulsijos ar kremai su glicerinu, hialurono rūgštimi, pantenoliu, keramidais. Kartais drėkinamojo poveikio pakanka ir iš kokybiško apsauginio kremo nuo saulės. Jame SPF turėtų būti ne mažesnis nei 30 ir jis turi būti nuosekliai naudojamas visus metus“, – pabrėžė dermatovenerologė.
Diena. Jei veidas pradeda blizgėti, geriau ne dar kartą prausti veidą, o perteklinį sebumą sugerti prie odos priglaudus švarią servetėlę ar specialų tam skirtą kosmetologinį popierėlį.
Vakaras. Riebiai odai valyti gali tikti priemonės su salicilo rūgštimi, kuri turi sebumą tirpdantį poveikį. Jei makiažas „sunkus“ ar naudojamos vandeniui atsparios kosmetikos priemonės, prieš tai verta veidą nuvalyti aliejinio pagrindo ar miceliniais prausikliais.
„Galima palaipsniui įtraukti priemonę su azelaino rūgštimi, kuri dažnai toleruojama ir jautriaodžių. Pasitarus su specialistu – ir retinoidus. Priklausomai nuo pasirinktų formulių, galiausiai vakaro rutiną vainikuokite švelniu, lengvos konsistencijos drėkikliu“, – patarė I. Gylienė.
Ką svarbu žinoti apie skirtingų veikliųjų medžiagų derinimą
Vaistininkė Toma Gečienė antrino, kad priemonės, kurių sudėtyje yra salicilo rūgšties, niacinamido, glikolio rūgšties ar retinolio, gali padėti efektyviau prižiūrėti riebią odą.
„Tačiau svarbu paminėti, kad priemonės su salicilo rūgštimi negali būti naudojamos kartu su retinolio turinčiais produktais. O niacinamido turinčios priemonės puikiai dera tiek su retinolio, tiek su salicilo rūgšties turinčiomis odos priežiūros priemonėmis“, – sakė T. Gečienė.
Vaistininkė pabrėžė, kad rūgštines ar priemones su retinoliu į rutiną reikėtų įtraukti palaipsniui, pradedant nuo mažesnių koncentracijų kelis kartus per savaitę ir stebint reakciją. Taip mažėja rizika per stipriai sudirginti odą ir pažeisti jos apsauginį barjerą. O geriausia – prieš pradedant naudoti pasitarti ir su specialistu.
„Renkantis prausiklį, drėkinantį kremą, SPF riebiai odai reikėtų atkreipti dėmesį į priemonių sudėtį bei tekstūrą. Sudėtyje neturėtų būti poras galinčių kimšti sudėtinių dalių, tokių kaip mineraliniai aliejai, o konsistencija turėtų būti lengva, greitai susigerianti ir neapsunkinanti odos. Labiausiai riebiai odai tinkami geliai, serumai ir fluidai“, – vardijo „Eurovaistinės“ vaistininkė.
T. Gečienė priminė, kad ne visada odos problemas galima išspręsti savarankiškai.
Į gydytoją dermatovenerologą reikėtų kreiptis, kai namuose naudojamos veido priežiūros priemonės nepadeda, pasireiškia stiprus odos uždegimas, skausmingi mazgeliai, paliekantys randus spuogai, arba kai oda stipriai parausta ir sudirgsta. Taip pat tais atvejais, kai odos problemas lydi kiti simptomai.
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