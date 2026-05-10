Kardiologai siūlo netikėtą receptą širdžiai

Kai skauda širdį, žmonės skuba.
„Nežinau, pas gydytoją“, – sakė vyras.
„Pas savo šeimos gydytoją“, – antrino moteris.
Bet klaipėdiečiai sako, kad padėti širdžiai galima ir kitaip.
„Sportuoju. Ir psichologiškai nusiraminu, ir fiziškai išsikraunu, ir tuo pačiu stiprinu širdį“, – pasakojo vyras.
„Apskritai ramybė padeda. Ne tik menas, bet ir kiti pomėgiai. Pavyzdžiui, netgi ir motociklo vairavimas“, – svarstė moteris.
O kai kas į meno galerijas traukia.
„Esu ir pati ne kartą išbandžiusi tos pačios muzikos klausytis ir man labai patinka paveikslus žiūrinėti, meną, šokius“, – kalbėjo moteris.
Klaipėdos universiteto ligoninės medikai gegužę, kuri skirta širdies nepakankamumu sergantiems, visuomenę kviečia pažvelgti į ligą plačiau – per meną.
„Per meną mes galime kartu nužingsniuoti tiek žingsnių, kiek reikia gerai širdies kraujagyslių ligų ir širdies nepakankamumo prevencijai. O tuo pačiu ir žmones pakviesti sugrįžti į muziejus“, – aiškino Vakarų Lietuvos kardiologų asociacijos vadovas Paulius Orda.
Ką muziejuose žiūrėti – menotyrininkė patarė.
„Yra tokia labai sunki epocha. Jaučiame grėsmę, nerimą, pavargę esame, sunerimę. Tai manau, kad toks menas, kuris yra klasikinio, neoklasikinio pobūdžio, duoda žmogui meilę, šviesą, tikėjimą, viltį – tai, ko reikia dabartiniam žmogui“, – pasakojo menotyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė.
Kardiologai remiasi moksliniais tyrimais.
„Įrodyta, jog stebint meną, meno kūrinius arba dalyvaujant meninėse veiklose, grupiniuose užsiėmimuose, mažėja kortizolio sekrecija, uždegiminių faktorių organizme gamyba. O visa tai, įrodyta, mažina ir lėtinį uždegimą“, – teigė P. Orda.
Pasak kardiologo, menas ne tik širdies kraujagyslėms sveikas. Jis apskritai gerina savijautą ir mažina stresą.
„Muzika retina širdies susitraukimų dažnį, jeigu žmogus ją mėgsta. Ir įdomu yra tai, jog nebūtinai tik klasikinė, bet tiems žmonėms, kurie mėgsta roko muziką, įrodyta, jog ir ji daro teigiamą poveikį“, – aiškino P. Orda.
Tam pritaria ir į paveikslus besidairantys.
„Menas – tai yra antras kvėpavimas, tai yra širdžiai penas, serotoninas, dopaminas. Čia menas yra viskas pagyvenusiems žmonėms, ko reikia vietoje tabletės“, – kalbėjo moteris.
Bet specialistai pastebi, kad ne bet koks menas geras širdžiai.
„Mokslininkai, kurie atliko mokslinius tyrimus, daugiausia tyrė tą meną, kuris yra pozityvus, kuriame dalyvaujant žmogus jaučiasi geriau, laimingesnis, geresnis. Bet menas gali būti visoks ir, man atrodo, kiekvienam iš mūsų yra tokio meno, kuris yra sukėlęs neigiamą emociją. Ir mes sakome: „Ačiū, daugiau nenoriu sugrįžti į šią parodą“, – pasakojo P. Orda.
„Vis dėlto mes kalbame apie žmogaus harmoningumą ir tada pradedame galvoti, kad tas šiuolaikinis menas nelabai tinka žmogui – jam labiau reiktų klasikos, lengvo modernizmo, kuris padėtų, sukeltų labai gražias emocijas“, – svarstė R. Racklevičiūtė.
Tyrimai rodo, kad širdies ligų prevencijai svarbus ir judėjimas. Pasak kardiologų, pakanka kasdien nueiti 7 tūkstančius žingsnių.
„Judėjimas – sveikata, o menas – tai emocijos, tai širdies atsipalaidavimas“, – teigė vyras.
Medikai kartu su muziejininkais parengė specialią knygelę, kurioje nurodoma, kaip pasirūpinti širdimi ir ką pamatyti jos neskaudinant. Kviečia judėti ir menu džiaugtis lankant Prano Domšaičio galeriją bei Laikrodžių muziejų. Žada prizus aktyviausiai taip širdimis besirūpinantiems.
