 Karinių oro pajėgų sraigtasparnis iš Latvijos į Lietuvą pargabeno donoro organą

Karinių oro pajėgų sraigtasparnis iš Latvijos į Lietuvą pargabeno donoro organą

2025-09-16 07:20
BNS inf.

Gavus Nacionalinio transplantacijos biuro prašymą dėl skubaus donoro organo pergabenimo, pirmadienį buvo pasitelktas Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų sraigtasparnis.

Karinių oro pajėgų sraigtasparnis iš Latvijos į Lietuvą pargabeno donoro organą
Karinių oro pajėgų sraigtasparnis iš Latvijos į Lietuvą pargabeno donoro organą / P. Peleckio / BNS nuotr.

Kaip antradienį pranešė kariuomenė, pirmadienį vakare, apie 17 val., sraigtasparnis Mi-8T su medikų komanda pakilo iš 2-ojo paieškos ir gelbėjimo posto Kaune ir skrido į Rygos tarptautinį oro uostą, iš kurio buvo paimtas donoro organas.

Tuomet šis buvo atskraidintas į Vilniaus universiteto ligoninės Santarų klinikas. Po sėkmingai įvykdytos užduoties, apie 1.40 val., Karinių oro pajėgų sraigtasparnis grįžo tęsti budėjimo Kaune, 2-ajame paieškos ir gelbėjimo poste.

Donoro organų pergabenimas yra viena iš Lietuvos kariuomenės taikos meto užduočių. Karinės oro pajėgos donorų organus pergabena pagal bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu transplantacijos biuru.

Šiame straipsnyje:
donoras
pargabeno donoro organą

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų