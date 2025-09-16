Karinių oro pajėgų sraigtasparnis iš Latvijos į Lietuvą pargabeno donoro organą

Kaip antradienį pranešė kariuomenė, pirmadienį vakare, apie 17 val., sraigtasparnis Mi-8T su medikų komanda pakilo iš 2-ojo paieškos ir gelbėjimo posto Kaune ir skrido į Rygos tarptautinį oro uostą, iš kurio buvo paimtas donoro organas.
Tuomet šis buvo atskraidintas į Vilniaus universiteto ligoninės Santarų klinikas. Po sėkmingai įvykdytos užduoties, apie 1.40 val., Karinių oro pajėgų sraigtasparnis grįžo tęsti budėjimo Kaune, 2-ajame paieškos ir gelbėjimo poste.
Donoro organų pergabenimas yra viena iš Lietuvos kariuomenės taikos meto užduočių. Karinės oro pajėgos donorų organus pergabena pagal bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu transplantacijos biuru.
