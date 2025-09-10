Kas geriau: miegas kartu ar atskirai?

Apie tai LNK žurnalistė kalbėjosi su sertifikuota miego trenere Agne Rudžianskaite ir porų psichologu Darium Ražausku.
– Ar dažnai pasitaiko miego skyrybos, kai partneriai miega atskiruose kambariuose, jūsų žiniomis?
A. R.: Dabar tai vyksta vis dažniau ir dažniau. Tiksliai procentais negalėčiau pasakyti, bet kiek pati bendravau su žmonėmis, ši praktika tikrai nebėra naujiena.
– Kodėl žmonės taip renkasi? Kokios yra pagrindinės priežastys?
A. R.: Priežastys būna įvairios. Dažnai tai visiškai skirtingi miego grafikai arba, pavyzdžiui, vienas žmogus miega labai jautriai, ir dėl to visiškai normalu atsiskirti bei miegoti atskirai, norint užtikrinti kokybišką poilsį abiem. Kita priežastis – miego sutrikimai, tokie kaip miego apnėja ar garsus knarkimas. Tai trukdo kitam žmogui išsimiegoti, todėl miegas atskirai tampa labai geru sprendimu.
D. R.: Mano verdiktas būtų toks, kad reikia žiūrėti pagal situaciją. Vienoms šeimoms miegojimas atskirai tiesiogine prasme išgelbėja santykius, ypač kai susilaukia pirmojo naujagimio. Jeigu vienas iš tėvų dirba atsakingą darbą – tarkime, operacinėje ar teismo salėje – jam būtina būti labai susikaupusiam, negalima daryti klaidų. Esu turėjęs atvejų, kai miegojimas tam tikrais laikotarpiais atskiruose kambariuose išgelbėjo šeimą nuo streso ir net nuo skyrybų. Kartais, kai vienas žmogus labai knarkia ar smarkiai vartosi, jautresniam partneriui tai tampa nepakeliama. Tad kol nėra rastas kitoks sprendimas, pabuvimas atskirai iš tiesų tampa gelbėjimo priemone.
– Kiek žmonių, asmeniškai jūsų klientų, praktikuoja tokį miegojimą atskirai?
D. R.: Tiksliai pasakyti negalėčiau, nes ne kiekvieno to klausiu. Tačiau sakyčiau, kad maždaug penktadalis šeimų bent kuriuo laikotarpiu yra miegoję atskirai, ypač kai gimsta pirmas ar antras vaikelis, arba kai vienam partneriui tenka labai įtemptas darbo periodas. Tokiu atveju žmogui tiesiog būtina kokybiškai išsimiegoti, kad darbe galėtų būti laiku, vietoje ir maksimaliai efektyvus. Žinau, kad dalis šeimų šią praktiką taiko bent jau laikinai, o kita dalis pasirenka ją ilgesniam laikui dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, kai yra labai garsiai knarkiantis partneris.
– Ar neretai pati pasiūlote savo klientams tokį sprendimą?
A. R.: Tikrai yra tekę, ir ne vieną kartą. Kartais žmonės ateina pasikonsultuoti ir dėl to, kaip išlaikyti intymumą, tuo pačiu miegant atskirai.
– Kokie būna rezultatai po kelių mėnesių? Kokie klientų atsiliepimai?
A. R.: Beveik visada jie yra labai geri. Aišku, iš pradžių būna pereinamasis laikotarpis, kol apsiprantama. Sunku užmigti, nes esame įpratę, kad šalia yra artimas žmogus. Bet po kelių mėnesių miego kokybė beveik visada pagerėja.
– Esu skaičiusi straipsnį, kuriame rašoma, kad vyrai miega geriau, jeigu viena su moterimis, o moterys – geriau, jeigu miega su šunimis, o ne su vyrais. Kiek apskritai svarbu jausti šalia kitą žmogų ar gyvūną, kad miegas būtų geras?
A. R.: Tas artumas ir buvimas kartu padeda išsiskirti meilės hormonui oksitocinui. Vien dėl to gali būti ta statistika, apie kurią kalbate. Žmonėms reikia artumo, nes jis suteikia jaukumo, šilumos, saugumo jausmą.
– Ar gali būti, kad miegojimas atskirai yra ateitis?
D. R.: Ne, nebūtinai. Tai tikrai nėra kažkoks ypatingas sprendimas. Tikras sprendimas yra mokytis taikytis vienam prie kito, „šlifuotis“, atrasti vienas kito savybes. Miegojimas atskirai gali tik truputį sumažinti stresą, jeigu šeima yra labai pavargusi. Bet jis neišspręs rimtesnių santykių problemų. Tai nėra išeitis.
– Gal tokie sprendimai dar yra labai reti?
A. R.: Taip, dar retai kada žmonės ryžtasi tokiam pasirinkimui. Reikia ir erdvės namuose – juk ne visada yra papildomas kambarys, o jei ir yra, jis gali būti nepritaikytas miegui. Pavyzdžiui, miegamajame būna užuolaidos, kurios užtamsina erdvę, o svetainėje jų nėra. Tad kitam žmogui gali būti sunku išsimiegoti tokioje erdvėje. Tad prieš atsiskiriant yra ir kitokių priemonių, kurias galima išbandyti – ausų kištukai, akių raištis, atskiros antklodės. Bet apskritai tai yra visiškai normalu. Ir tikrai nieko blogo, jei šeima pasirenka tam tikrą laiką miegoti atskirai.
– Agne, o miegas atskirose lovose yra ateitis?
A. R.: Gali būti.
