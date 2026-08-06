Kasote uodo įkandimą? Įspėja, kuo tai gali baigtis

Vienas didžiausių vasaros malonumų – pasivaikščiojimas sode, kai žydi gėlės. Tačiau kartu su jomis pasirodo ir įkyrūs, kandžiotis mėgstantys vabzdžiai.
Jeigu įkandimo nepavyksta ignoruoti ir pradedate kasytis, tikėtina, kad ta vieta labiau patins ir dar stipriau niežės.
„Jei jums įkando uodas ir kelias minutes sugebėsite nesikasyti, niežulys praeis, o įkandimas greitai nurims. Tačiau jei pradėsite kasytis, iš pradžių bus malonu, bet netrukus niežulys sustiprės. Tada kasysitės dar labiau, o ant odos atsiras uždegiminis guzas, kuris gali išlikti kelias dienas ar net savaitę“, – aiškino dermatologas Danielis Kaplanas.
Dermatologo teigimu, dažniausiai pagrindinė problema yra būtent niežulys.
„Žmonės ateina pas gydytojus, nes niežulys juos labai vargina. Jei žmogų nuolat niežti, jis nuolat kasosi, prasčiau miega, o tai labai pablogina gyvenimo kokybę. Todėl ieškome būdų, kaip sumažinti niežulį“, – pasakojo D. Kaplanas.
Vis dėlto mokslininkams įdomu, kodėl niežulys evoliucijos metu neišnyko.
„Niežulys būdingas ne tik žinduoliams. Net žuvys trinasi į koralus. Tai leidžia manyti, kad niežulys turi tam tikrą naudą“, – pažymėjo D. Kaplanas.
Jeigu prisiliečiame prie karštos viryklės ir nudegame, kitą kartą to vengiame. Tačiau kasymasis suteikia malonumą. Kodėl taip yra?
Viena seniausių teorijų teigia, kad taip gyvūnai lengviau atsikrato parazitų – blusų ar erkių.
„Trumpam šiek tiek pasikasyti gal ir nėra blogai. Tačiau jei kasomasi daug, oda tampa pažeidžiama. Suardomas apsauginis odos barjeras, atsiranda žaizdų, o tai sukelia daugybę kitų problemų“, – perspėjo D. Kaplanas.
Anot mokslininko, kartais žmonės kasosi net tada, kai tikroji niežulio priežastis jau seniai išnykusi.
„Dėl kasymosi niežulys sustiprėja, todėl žmogus kasosi dar daugiau. Pirminė problema jau gali būti išnykusi, tačiau žmogus vis tiek kasosi ir pats palaiko ligą“, – aiškino D. Kaplanas.
Gydytojai tai vadina niežėjimo ir kasymosi ciklu.
„Pakanka nutraukti šį ciklą, ir liga dažnai praeina“, – pabrėžė D. Kaplanas.
Šiuo metu nuo kai kurių niežulio formų gali padėti vaistai. Tiesa, yra ir paprastesnė gudrybė – kremai su mentoliu. Jie trumpam sukuria vėsos pojūtį, todėl oda tarsi pamiršta niežulį.
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