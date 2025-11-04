 Kauno klinikoms padovanojo naujos įrangos

2025-11-04 13:15 diena.lt inf.

Bendrovė „Vičiūnų grupė“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikai padovanojo specialią medicinos įrangą – akumuliatorinį dermatomą „Acculan 4“ ir odos perforatorių su priedais.

Dovanos: Kauno klinikų Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikos medikai džiaugiasi naująja įranga, leisiančia tiksliau, greičiau ir saugiau atlikti sudėtingas chirurgines procedūras. / Organizatorių nuotr.

Ši įranga bus naudojama nudegimų ar traumų patyrusiems pacientams, kai reikia atlikti odos persodinimo operacijas, siekiant atkurti odos vientisumą ir spartinti gijimo procesus.

Moderni technologinė įranga leis Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikos gydytojams tiksliau, greičiau ir saugiau atlikti sudėtingas chirurgines procedūras, prisidės prie aukščiausios kokybės gydymo paslaugų palaikymo ir efektyvesnių gijimo rezultatų.

„Džiaugiamės ir nuoširdžiai dėkojame už šią reikšmingą paramą. Ji padės Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikai dar plačiau taikyti modernias gydymo technologijas, o pacientams – greičiau pasveikti ir grįžti į įprastą gyvenimą“, – sako Plastinės chirurgijos ir nudegimų skyriaus vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Elinga Juodienė.

Bendrovės „Vičiūnų grupė“ generalinis direktorius Šarūnas Matijošaitis pabrėžia, kad įmonė šią paramą skyrė išimtinai humanitariniais tikslais – siekdama prisidėti prie visuomenės sveikatos stiprinimo, pacientų gerovės ir sudaryti geresnes medikų darbo sąlygas.

