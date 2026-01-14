Kauno klinikose atlikta sudėtinga operacija Rasai grąžino gyvenimą be skausmo

Kaip ir daugeliui moterų, Rasos patirti lėtiniai dubens skausmai ilgą laiką buvo laikomi „normalia“ moters gyvenimo dalimi, nors tokie simptomai nėra normalūs. Dėl to liga nebuvo atpažinta laiku, o tikroji diagnozė paaiškėjo tik tada, kai endometriozė jau buvo smarkiai pažengusi.
„Endometriozė yra lėtinė, reprodukcinio amžiaus moterims būdinga liga, sukelianti lėtinį dubens skausmą, dažnai nulemianti skausmingus lytinius santykius ir vaisingumo sutrikimus. Iki pusės sergančiųjų susiduria su sunkumais pastoti, o liga reikšmingai blogina gyvenimo kokybę – daliai pacienčių išsivysto nerimo ar depresijos sutrikimai, liga tampa emocine našta ir artimiesiems“, – sakė prof. Mindaugas Kliučinskas, Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas.
Pasak profesoriaus, Kauno klinikose jau trejus metus kryptingai stiprinama endometriozės diagnostika ir gydymas. „Vykdome mokslinius tyrimus, siekiame ankstyvesnės ir minimaliai invazyvios diagnostikos, buriasi daugiadalykė specialistų komanda, jungianti mokslą ir klinikinę patirtį. Mūsų tikslas – teikti individualizuotą, visapusišką pagalbą endometrioze sergančioms moterims. Didelė mūsų stiprybė – gydytojų stažuotės lyderiaujančiuose Europos endometriozės centruose, specializuotas ultragarsinis ištyrimas ir racionalus, tik esant būtinybei taikomas chirurginis gydymas“, – pabrėžė prof. M. Kliučinskas.
Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos gydytojas akušeris ginekologas Povilas Jukna pasakojo, kad Rasos situacija buvo itin sudėtinga. Atvykus konsultacijai, pagrindiniai nusiskundimai buvo stiprus pilvo apačios skausmas, ypač menstruacijų metu, nuolatinis nuskausminamųjų vartojimas ir reikšmingai pablogėjusi gyvenimo kokybė. Atlikus išsamius tyrimus, Rasai diagnozuota pažengusi endometriozės forma, o magnetinio rezonanso tyrimas patvirtino didelį ligos išplitimą – endometriozės židiniai nustatyti kiaušidėse, makšties skliaute ir tiesiojoje žarnoje.
„Su paciente išsamiai aptarėme gydymo galimybes ir tai, kas jai tuo metu buvo svarbiausia. Kadangi pagrindinis varginantis simptomas buvo skausmas, o liga – itin pažengusi ir komplikuota, kartu su paciente, įvertinę visas medicinines ir asmenines aplinkybes, priėmėme sprendimą atlikti operaciją. Siekėme jau pirmosios intervencijos metu pašalinti kuo daugiau ligos židinių, nes pakartotinės operacijos paprastai būna sudėtingesnės ir susijusios su didesne komplikacijų rizika“, – sakė gydytojas.
Operacijos metu buvo atliktas gimdos, kiaušidžių ir kiaušintakių šalinimas, pašalinta dalis makšties ir tiesiosios žarnos. Po operacijos pacientei paskirta pakaitinė hormonų terapija, siekiant išvengti ankstyvos menopauzės ir su ja susijusių komplikacijų. Sudėtinga operacija atlikta glaudžiai bendradarbiaujant gydytojams akušeriams ginekologams ir chirurgams.
Operaciją kartu atlikęs Kauno klinikų Chirurgijos klinikos gydytojas Mantas Jokubauskas paaiškino, kad kai endometriozė yra labai pažengusi, kartais tenka pašalinti dalį tiesiosios žarnos. Rasos atveju endometriozės židinys buvo visiškai išplitęs į žarnos sienelę, sukėlė stiprius skausmus ir žarnyno veiklos sutrikimus, todėl pažeistą žarnos dalį teko pašalinti. Operacija atlikta minimaliai invaziniu būdu, per nedidelius pjūvius, o pooperacinis laikotarpis praėjo sklandžiai – skausmas buvo sėkmingai suvaldytas, žarnyno veikla atsistatė.
Praėjus trims mėnesiams po operacijos Rasa teigė, kad jos gyvenimas pasikeitė iš esmės. „Šiandien jaučiuosi puikiai – visi skausmai dingo, nebeliko jokių simptomų, jaučiuosi kaip naujai gimusi. Kauno klinikose sutikau nepaprastai rūpestingus žmones – gydytojus, slaugytojus, net valytojos visada paklausdavo, kaip jaučiuosi. Esu su negalia ir noriu, kad kiti žinotų – ir žmogus su negalia gali gauti visavertę pagalbą ir pasveikti“, – sakė moteris.
Lietuvoje endometriozės registro nėra, tačiau remiantis tarptautiniais duomenimis manoma, kad šia liga serga viena iš dešimties moterų bei translyčių asmenų, kuriems pasireiškia menstruacijos. Tai reikštų, kad Lietuvoje endometrioze gali sirgti apie 60 tūkstančių gyventojų.
Kauno klinikų specialistai pabrėžė, kad nors kai kuriais atvejais reikalingas sudėtingas chirurginis gydymas, daugumai pacienčių operacija nėra pirmasis pasirinkimas. Endometriozės gydymas dažniausiai apima hormoninę terapiją, skausmo valdymą, mitybos korekciją, fizinį aktyvumą ir psichologinę pagalbą. Geriausi rezultatai pasiekiami taikant daugiadalykį, ilgalaikį požiūrį į ligos gydymą.
