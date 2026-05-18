KDR Ebolos protrūkiui pražudžius per 80 žmonių, PSO skelbia tarptautinę ekstremalią situaciją

Šis protrūkis jau nusinešė daugiau nei 80 gyvybių, o vakcinos nuo šios atmainos nėra.
Nuogąstavimai dėl tolesnio plitimo išaugo, kai sekmadienį laboratorija patvirtino atvejį dideliame rytiniame Kongo DR Gomos mieste, kurį kontroliuoja Ruandos remiama M23 grupuotė.
Iki šiol pranešta apie 88 mirties atvejus ir 336 įtariamus itin užkrečiamos hemoraginės karštligės atvejus, šeštadienį atnaujintoje informacijoje nurodė Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrai (Afrikos LKC).
„Laboratorijoje atlikti tyrimai patvirtino teigiamą atvejį Gomoje. Tai Bunijoje nuo Ebolos mirusio vyro žmona, kuri po vyro mirties jau būdama užsikrėtusi atvyko į Gomą“, – naujienų agentūrai AFP sakė Kongo nacionalinio biomedicininių tyrimų instituto (INRB) direktorius profesorius Jeanas-Jacques'as Muyembe (Žanas-Žakas Mujembė).
PSO generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas (Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas) išreiškė gilų nerimą dėl augančio užregistruotų atvejų skaičiaus.
„Nustatau, kad epidemija yra tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatos situacija“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė T. A. Ghebreyesusas, nors pridūrė, kad kol kas ji „neatitinka pandeminės ekstremalios situacijos kriterijų“.
Šiuo metu Ženevoje įsikūrusi PSO yra paskelbusi antrą pagal dydį pavojaus lygį (pandemija yra aukščiausias lygis), o pasaulinė sveikatos organizacija įspėja, kad dabartinio protrūkio mastas lieka neaiškus.
„Yra didelių neaiškumų dėl tikrojo užsikrėtusių asmenų skaičiaus ir geografinio paplitimo“, – nurodė PSO.
Medicinos pagalbos grupė „Gydytojai be sienų“ (MSF) pranešė, kad rengia „plataus masto atsaką“, ir pavadino spartų protrūkio plitimą „keliančiu didžiulį nerimą“.
KDR sveikatos apsaugos ministras Samuelis-Rogeris Kamba (Samuelis-Rodžeris Kamba) teigė, kad protrūkį sukėlusios atmainos „mirštamumas yra labai didelis ir gali siekti 50 procentų“.
