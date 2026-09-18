 Kilo problemų gydymo įstaigoje? Štai kur reikėtų kreiptis

Kilo problemų gydymo įstaigoje? Štai kur reikėtų kreiptis

2026-09-18 12:22
LNK.LT inf.

Kilus klausimų dėl gydymo įstaigoje suteiktų paslaugų, jų apmokėjimo ar kokybės, svarbu žinoti, kur kreiptis. Ką daryti tokiais atvejais, socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Valstybinė ligonių kasa.

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<span>Kilo problemų gydymo įstaigoje? Štai kur reikėtų kreiptis</span>
Kilo problemų gydymo įstaigoje? Štai kur reikėtų kreiptis / Ž. Gedvilos / ELTOS nuotr.

„Kartais nutinka taip, kad apsilankius gydymo įstaigoje kyla klausimų ar abejonių – dėl suteiktų paslaugų, jų apmokėjimo ar bendravimo.

Tokiose situacijose svarbu žinoti, kur kreiptis ir kokia tvarka geriausia spręsti kilusius neaiškumus.

Pirmiausia visada rekomenduojame kreiptis į gydymo įstaigos administraciją – dažnai situaciją galima išsiaiškinti ir išspręsti vietoje.

Jeigu gydymo įstaigos atsakymas jūsų netenkina arba atsakymo negaunate per nustatytą laiką (20 darbo dienų), galite kreiptis į atsakingas institucijas:

  • į ligonių kasą – jei kyla klausimų dėl neteisėtai apmokestintų paslaugų;
  • į Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM – jei skundas susijęs su paslaugų prieinamumu ar kokybe;
  • į Lietuvos bioetikos komitetą – jei kyla klausimų dėl neetiško sveikatos priežiūros darbuotojų elgesio.

Kreipiantis svarbu pridėti ir gydymo įstaigos atsakymą, o jei jo negavote – pateikti rašto, kuriuo kreipėtės į įstaigą, kopiją“, – teigiama įraše.

Šiame straipsnyje:
Valstybinė ligonių kasa
tvarka
problemos sprendimai
pacientai

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