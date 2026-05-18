Kilus hantaviruso ir Ebolos krizėms, PSO pradeda metinę asamblėją

Nors retas hantaviruso protrūkis, kuris kilo kruiziniame laive ir prikaustė pasaulio dėmesį, oficialiai nėra įtrauktas į darbotvarkę, tikimasi, kad jis, kaip ir naujas Ebolos viruso protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR), užims svarbią vietą diskusijose.
Diplomatinis šaltinis, prašęs neatskleisti jo tapatybės, teigė, kad bus įdomu pamatyti, kaip PSO pasinaudos šiais protrūkiais „kitiems dalykams skatinti“, įskaitant spaudimą JAV ir Argentinai nepasitraukti.
PSO metinės sprendimus priimančios asamblėjos susitikimas, truksiantis iki šeštadienio, vyksta organizacijai itin sunkiu metu. Ją susilpnino paskelbtas JAV pasitraukimas ir finansavimo sumažinimas, privertęs apkarpyti biudžetą bei darbuotojų skaičių.
„Dabar esame stabilūs ir judame į priekį“, – balandžio pabaigoje tvirtino PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas (Tedrosas Adhanomas Geberejesusas).
Diplomatai ir stebėtojai tam pritarė.
Situacija „vis dar trapi, tačiau jiems pavyko sutelkti didžiąją dalį lėšų“, reikalingų kitiems dvejiems metams, naujienų agentūrai AFP sakė Ženevos tarptautinių ir plėtros studijų instituto Pasaulinės sveikatos centro viena iš direktorių Surie Moon (Suri Mun).
Be to, hantaviruso krizė tapo „aiškiu pavyzdžiu, kodėl pasauliui reikia veiksmingos, patikimos, nešališkos ir patikimai finansuojamos PSO“, pridūrė S. Moon.
