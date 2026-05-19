Ko negalima valgyti pusryčiams: neurologai įvardijo produktus, kurie apsunkina smegenų veiklą

Pasak neurologo dr. Suraj Muley, smegenims reikia nuolatinio energijos šaltinio, o ne staigių cukraus šuolių. Ekspertas pažymėjo, kad vaisių sultyse, nors jose ir yra vitaminų, beveik nėra skaidulų, todėl cukrus įsisavinamas pernelyg greitai, praneša „Blikk“.
Ekspertai teigia, kad idealūs pusryčiai smegenims turėtų apimti tris pagrindinius elementus: omega-3 riebalų rūgštis, baltymus ir skaidulas. Šios maistinės medžiagos padeda palaikyti gerą atmintį, koncentraciją ir stabilų cukraus kiekį kraujyje.
Neurologas Johnas Stewartas Hao Dy pabrėžė, kad omega-3 riebalų rūgštys atlieka svarbų vaidmenį nervų ląstelių veikloje ir atminties formavime. Baltymai padeda išlaikyti susikaupimą, o skaidulos palaiko žarnyno sveikatą, kuri tiesiogiai susijusi su smegenų veikla.
Pagrindiniu rytinio raciono „superproduktu“ ekspertai vadina kiaušinius. Juose yra aukštos kokybės baltymų, sveikųjų riebalų ir cholino – medžiagos, būtinos acetilcholino, vieno svarbiausių smegenų neuromediatorių, gamybai.
Tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 1500 vyresnių nei 60 metų žmonių, parodė, kad didesnis cholino vartojimas susijęs su mažesne kognityvinių sutrikimų, galinčių tapti demencijos pirmtakais, rizika.
Gydytojai rekomenduoja dieną pradėti nuo vieno ar dviejų kiaušinių ir viso grūdo duonos. Norint gauti dar daugiau naudos, galima pridėti avokado ar daržovių.
Tiems, kurie nemėgsta kiaušinių, neurologai rekomenduoja graikišką jogurtą su uogomis, riešutais arba sėklomis. Mėlynėse, avietėse ir gervuogėse gausu antioksidantų bei polifenolių, kurie apsaugo smegenų ląsteles nuo uždegimo ir oksidacinio streso.
Neurologai taip pat rekomenduoja ypatingą dėmesį skirti gėrimams. Vietoj saldžių sulčių geriau rinktis kavą arba arbatą. Remiantis tyrimu, kuriame dalyvavo daugiau nei 130 tūkst. žmonių, du ar trys puodeliai kofeino turinčios kavos ar arbatos per dieną gali sumažinti demencijos riziką. Tačiau gydytojai primena, kad kofeiną geriausia vartoti pirmoje dienos pusėje.
Todėl neurologai rekomenduoja vengti saldžių pusryčių ir rinktis baltymų bei skaidulų turintį maistą. Jų teigimu, tokia mityba padeda smegenims išlikti produktyvioms ir išlaikyti gerą koncentraciją visą dieną.
