Kodėl nereikėtų spausti arbatos maišelių: klaida, kurią daro daugelis

Vis dėlto dažnas daro vieną įsisenėjusią klaidą: prieš išmesdamas panaudotą arbatos maišelį, dar kartą jį stipriai suspaudžia, bandydamas „išgauti“ paskutinius lašus. Atrodo logiška – juk taip esą gaunamas stipresnis, sodresnis skonis. Tačiau specialistai pabrėžia, kad efektas priešingas.
Spaudžiant arbatos maišelį, į puodelį patenka daugiau taninų ir kitų kartumą suteikiančių junginių. Jie gali pakeisti gėrimo skonį, padaryti jį aštresnį, rūgštesnį ir mažiau malonų. Be to, taninų perteklius kai kuriems žmonėms gali apsunkinti virškinimą, trukdyti įsisavinti tam tikrus vitaminus ir mineralus.
Ekspertų rekomendacija paprasta: arbatai pritraukti pakanka kelių minučių. Ištraukus maišelį, jo nebespauskite – taip išsaugosite švelnesnį skonį ir sumažinsite nereikalingų junginių kiekį puodelyje.
Naujausi komentarai