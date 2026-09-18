Kraujospūdis pakilo per magnetinę audrą?

Ryškaus pacientų srautų augimo tokiais laikotarpiais nepastebima, o mokslinių įrodymų, leidžiančių magnetines audras tiesiogiai sieti su ūmiais širdies ir kraujagyslių sutrikimais, kol kas nepakanka. Specialistai pabrėžia – pajutus neįprastus simptomus svarbu vertinti ne prognozes ar antraštes, o savo sveikatos būklę.
„Affidea Lietuva“ gydytoja kardiologė Gabrielė Žebrauskaitė-Keblikienė teigia, kad magnetinių audrų laikotarpiais didesnio pacientų srauto nepastebi. Vis dėlto tokiomis dienomis žmonės atidžiau stebi savo savijautą ir įprastus organizmo pojūčius dažniau sieja su geomagnetiniu aktyvumu.
„Pacientai dažniausiai mini arterinio kraujospūdžio padidėjimą, bendrą silpnumą, širdies permušimus, galvos skausmą ar svaigimą. Vis dėlto tai yra nespecifiniai simptomai, kurie gali būti susiję su stresu, miego trūkumu, oro temperatūros pokyčiais, dehidratacija ar gretutinėmis ligomis“, – teigia gydytoja kardiologė.
Pajutus neįprastus simptomus svarbu vertinti ne prognozes ar antraštes, o savo sveikatos būklę.
Pasak jos, šiuo metu turimų mokslinių tyrimų nepakanka įrodyti, kad magnetinės audros reikšmingai padidintų miokardo infarkto, insulto ar kitų ūmių širdies ir kraujagyslių sutrikimų dažnį.
„Stebimieji tyrimai gali parodyti, kad du reiškiniai tam tikru laikotarpiu sutapo, tačiau tai dar neįrodo priežastinio ryšio. Tarptautinėse kardiologijos gairėse magnetinės audros nėra laikomos pripažintu širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniu“, – pabrėžia G. Žebrauskaitė-Keblikienė.
Kur kas didesnę įtaką infarkto ar insulto rizikai turi arterinė hipertenzija, cukrinis diabetas, padidėjęs cholesterolio kiekis, rūkymas, nutukimas, fizinio aktyvumo stoka, lėtinis stresas, prieširdžių virpėjimas ir kitos širdies ir kraujagyslių ligos. Gydytoja pataria nuosekliai kontroliuoti šiuos rizikos veiksnius, vartoti paskirtus vaistus, o pajutus skausmą krūtinėje, naujai atsiradusį dusulį, nekontroliuojamai padidėjus kraujospūdžiui ar sutrikus širdies ritmui – kreiptis į gydymo įstaigą.
Viena dažniausių klaidų – laukti, kol simptomai praeis savaime, arba savo sveikata susirūpinti tik atsiradus negalavimų. Galimybė greičiau pasikonsultuoti su specialistu ir atlikti paskirtus tyrimus padeda laiku įvertinti sveikatos būklę, o reguliarūs patikrinimai – anksčiau pastebėti širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius.
Naujausi komentarai