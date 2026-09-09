 Kur dėti nebereikalingus ar pasibaigusio galiojimo vaistus?

Kur dėti nebereikalingus ar pasibaigusio galiojimo vaistus?

2026-09-09 10:04 diena.lt inf.

Lietuvos gyventojai į vaistines grąžina vis daugiau nebereikalingų ar pasenusių vaistų, tačiau dalis jų vis dar atsiduria šiukšliadėžėse ar kanalizacijoje. Valstybinė ligonių kasa primena, kur dėl nebereikalingus ar pasibaigusio galiojimo vaistus.

<span>Kur dėti nebereikalingus ar pasibaigusio galiojimo vaistus?</span>
Kur dėti nebereikalingus ar pasibaigusio galiojimo vaistus? / Magnific.com nuotr.

„Pernai Lietuvos gyventojai į vaistines grąžino daugiau kaip 47,4 tonos pasenusių ar nebereikalingų vaistų. Tai rodo, kad vis daugiau žmonių žino, kaip saugiai atsikratyti vaistais, tačiau dalis jų vis dar lieka namų vaistinėlėse arba patenka į mišrias atliekas.

Primename, kad vaistų negalima mesti į šiukšlių dėžę ar nuleisti į kanalizaciją. Pasibaigusio galiojimo, nebereikalingus ar nebeatpažįstamus vaistus reikia nemokamai grąžinti į bet kurią vaistinę.

Tačiau svarbu ne tik tinkamai utilizuoti vaistus, bet ir jų neįsigyti daugiau, nei iš tiesų reikia. Didėjantys farmacinių atliekų kiekiai taip pat rodo, jog nemažai vaistų įsigyjama, bet lieka nesuvartota.

Todėl prieš perkant vaistus verta įsitikinti, kiek jų iš tiesų jums reikia, o nebereikalingus – saugiai grąžinti į vaistinę.“, – teigiama Valstybinės ligonių kasos „Facebook įraše.

Šiame straipsnyje:
Valstybinė ligonių kasa
vaistai
nereikalingi vaistai
vaistų utilizavimas

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