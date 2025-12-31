 Lai­mo li­gos pa­ženk­lin­ta

Lai­mo li­gos pa­ženk­lin­ta

2025-12-31 23:53
Li­na Bie­liaus­kai­tė

Ne tik spar­čiai pra­stė­jan­ti sa­vi­jau­ta, bet ir gąs­di­nan­ti ne­ži­no­my­bė. Šį sa­vo gy­ve­ni­mo eta­pą dai­ni­nin­kė, te­le­vi­zi­jos pro­jek­tų da­ly­vė Re­na­ta Nor­vi­lė tur­būt no­rė­tų pa­mirš­ti kaip slo­gų koš­ma­rą. Ta­čiau net ir be­maž prieš me­tus pa­baig­tas gy­dy­mo kur­sas šio­je is­to­ri­jo­je ne­pa­dė­jo ga­lu­ti­nio taš­ko. Aki­vaiz­du – klas­tin­ga Lai­mo li­ga apie sa­ve pri­mins ne­grįž­ta­mais pa­da­ri­niais.

Renata Norvilė
Renata Norvilė / Eriko Ovračenko / BNS nuotr.

Lem­tin­ga klai­da var­du aler­gi­ja

Įsi­siur­bu­sios er­kės perduota li­ga pa­ko­re­ga­vo ir mo­ters kas­die­nį gy­ve­ni­mą, ku­ris liks pa­ženk­lin­tas lė­ti­nės Lai­mo li­gos (bo­re­lio­zės) diag­no­ze.

„Su ja gy­ve­nu jau ko­kius tre­jus me­tus, gal il­giau. Da­bar vis­kas daug­maž ge­rai, ta­čiau, kiek ži­nau, vi­siš­kai iš­si­gy­dy­ti neį­ma­no­ma. Pa­vyz­džiui, jei nu­si­lptų imu­ni­te­tas ar­ba kuo nors su­si­rgčiau, ga­li at­si­nau­jin­ti ir ši li­ga, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vė. – Tad ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad si­tua­ci­ją kaip nors kont­ro­liuo­ju. Da­rau, kas įma­no­ma, sten­giuo­si, kiek įma­no­ma, ne­per­šal­ti, ne­su­sirg­ti ir ne­si­lan­ky­ti to­kio­se vie­to­se, kur daug žmo­nių, di­des­nė už­si­krė­ti­mo in­fek­ci­jo­mis ti­ki­my­bė. Ži­no­ma, kaž­kiek žiū­riu, ką val­gau.“

Kaip ir ne­ma­žai ki­tų žmo­nių, iki su­si­rgda­ma šia li­ga Re­na­ta ma­nė, kad svar­biau­sia pa­si­skie­py­ti nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to, o Lai­mo li­ga yra to­kia, kai tie­siog iš­ra­šo an­ti­bio­ti­kų, iš­ge­ri kursą vaistų ir jau esi svei­kas. „Ta­čiau man ji bu­vo diag­no­zuo­ta la­bai vė­lai ir to­dėl ta­po lė­ti­nė, o ta­da  iš­krapš­ty­ti ją iš or­ga­niz­mo jau ge­ro­kai su­dė­tin­giau“, – sa­ko at­li­kė­ja.

Ir šiandien negaliu pasakyti, kad situaciją visiškai kontroliuoju. 

Neįp­ras­ta dė­mė ant ko­jos ir di­džiu­lis skaus­mas – Re­na­ta iki šiol pri­si­me­na pir­muo­sius simp­to­mus, pri­ver­tu­sius su­klus­ti ir ieš­ko­ti me­di­ci­nos pa­gal­bos.

„Ka­dan­gi bu­vo sa­vait­ga­lis ir ne­ga­lė­jau kreip­tis į sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją, nu­vy­kau į li­go­ni­nės prii­ma­mą­jį, pa­sa­kiau, kad kaž­kas įkan­do, bet ne­ži­nau, kas konk­re­čiai. Nuo di­džiu­lės dė­mės bu­vo pa­mė­lu­si ko­ne vi­sa blauz­da. Ta­da man tie­siog pa­sky­rė vais­tų nuo aler­gi­jos. Tai bu­vo di­džiau­sia klai­da“, – lem­tin­gą mo­men­tą įvar­di­ja pa­šne­ko­vė.

Nuo ta­da mo­ters sa­vi­jau­ta ėmė spar­čiai blo­gė­ti.

Skau­dė­jo ir sė­dint, ir gu­lint

„Pir­miau­sia – al­kū­nės: taip skau­dė­jo są­na­rius, kad net ne­ži­no­jau, kur dė­tis nei die­ną, nei nak­tį. Kai krei­piau­si į gy­dy­to­ją, tą dė­mę jau bu­vau ir pri­mir­šu­si, nes bu­vo be­veik iš­ny­ku­si. Sa­ko, ga­li bū­ti koks per­ša­li­mas, gal tie­siog jaut­rūs są­na­riai, – var­go ke­lių pra­džią pa­me­na R. Nor­vi­lė. – Jau po mė­ne­sio – dar kaž­kas nau­jo: mig­re­ni­niai, nu­ga­ros skaus­mai, pa­skui – tai skran­dis, tai ke­pe­nys, tai inks­tai, tai pra­de­da dan­tis skau­dė­ti. Krei­piuo­si į odon­to­lo­gą, pa­da­ro nuo­trau­ką, sa­ko: vis­kas ge­rai. Il­gai­niui pra­dė­jo da­ry­tis sun­ku iš­lip­ti iš lo­vos, iš pat ry­to jaus­da­vau to­kį di­džiu­lį nuo­var­gį, lyg vi­są nak­tį bū­čiau ko­kį va­go­ną ak­me­nų tam­piu­si.“ 

Anot pa­šne­ko­vės, tuo me­tu ka­ma­vo to­kie skaus­mai, kad bū­da­vo sun­ku ne tik vaikš­čio­ti, bet ir sė­dė­ti ar gu­lė­ti. 

Renata Norvilė
Renata Norvilė / Renatos Norvilės asmeninio archyvo nuotr.

„Kas sa­vai­tę – vis ko­kio nors nau­jo or­ga­no li­ga. Pra­dė­jau ieš­ko­ti vi­so­kių įma­no­mų li­gų. Tiks­liau, ne li­gų – tie­siog no­rė­jau su­ras­ti prie­žas­tį. Da­riau­si vi­sus įma­no­mus ty­ri­mus – nuo ne­mo­ka­mų iki mo­ka­mų. Me­di­kai sa­ko: „Idea­lūs ty­ri­mai, ko jūs ieš­ko­te? Tai gal ne ten ieš­ko­ti rei­kia, o sa­vo gal­ve­lė­je?“ Ir ieš­ko­jau, nes pra­dė­jo svaig­ti gal­va, ėmiau alp­ti. Pa­si­da­riau gal­vos to­mog­ra­fi­ją, ar nė­ra ko­kių nors aug­lių, bet ir to­je ma­no gal­ve­lė­je nie­ko ne­ra­do. Tik or­ga­niz­mas vis sil­po, o gy­ve­ni­mas da­rė­si ne­be­pa­ke­lia­mas“, – sa­ko at­li­kė­ja. 

Šian­dien ga­li­ma tik spė­lio­ti, kaip bū­tų su­si­klos­tęs mo­ters li­ki­mas, jei ne ga­liau­siai blyks­te­lė­jęs įta­ri­mas, ko­kia iš­ties ga­lė­tų bū­ti vi­sų šių ne­ga­la­vi­mų vir­ti­nės prie­žas­tis.

Pra­ver­tė iš­sau­go­ta nuo­trau­ka

„Gal dau­giau nei po pu­sės me­tų krei­piau­si į sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją: sa­kau, jūs gi ma­ne pa­žįs­ta­te, nie­ka­da neieš­kau li­gų ir šiaip jau ne­bu­vau iš tų la­bai ser­gan­čių, va­di­na­si, man tik­rai kaž­kas ne­ge­rai“, – re­gis, tuo­met jau pa­sku­ti­nio šiau­do grie­bė­si Re­na­ta.

Lai­mė, mo­te­ris bu­vo iš­sau­go­ju­si ne­tru­kus po įkan­di­mo at­si­ra­du­sios dė­mės nuo­trau­ką, ku­ri gy­dy­to­jui ir pa­suf­le­ra­vo Lai­mo li­gos diag­no­zę. Vis dėl­to ir nuo to mo­men­to lau­kęs ke­lias bu­vo ne­leng­vas.

„Kai su siun­ti­mu ap­si­lan­kiau pas in­fek­to­lo­gą, šis iš­si­šai­pė tie­sio­gi­ne to žo­džio pra­sme: „Jo­kios čia Lai­mo li­gos nė­ra ir ne­bu­vo. Iš kur su­si­gal­vo­jo­te to­kį da­ly­ką?“ Ne­no­riu vie­šai mi­nė­ti šio žmo­gaus pa­var­dės, ta­čiau nie­kam ne­lin­kė­čiau pa­tek­ti pas to­kį spe­cia­lis­tą, ku­ris net no­sies ne­pa­ke­lia nuo sa­vo raš­tų. Ta­čiau vėl­gi, kas ieš­ko, tas ran­da. Feis­bu­ke ap­ti­kau Lai­mo li­gos gru­pę, kur žmo­nės da­li­ja­si įvai­riau­sia pa­tir­ti­mi. Paaiš­kė­jo, kad ir man bu­vo to­kie pa­tys simp­to­mai“, – pa­sa­ko­ja Re­na­ta.

Pradėjau daryti visus įmanomus tyrimus - nuo nemokamų iki mokamų. Medikai sako: „Idealūs tyrimai, ko jūs ieškote? Tai gal ne ten ieškoti reikia, o savo galvelėje?"

Ka­dan­gi li­ga bu­vo ge­ro­kai pa­žen­gu­si, tra­di­ci­nių gy­dy­mo spren­di­mų ir prie­mo­nių ne­be­pa­ka­ko.

„Lie­tu­vo­je iš­gė­riau ke­lis kursus antibiotikų ir man pa­sa­kė, kad dau­giau nie­kuo ne­ga­li pa­dė­ti. Ne­ga­la­vi­mų šiek tiek su­ma­žė­jo, bet dar bu­vo li­kę daug simp­to­mų, jau­čiau­si pra­stai. No­rė­jau ne tie­siog ap­si­gy­dy­ti, o iš­si­gy­dy­ti. Ži­nau sa­ve, ži­nau, kaip ga­liu, kaip no­riu jaus­tis, ir kai kaž­ku­ri mer­gi­na iš tos pa­čios feis­bu­ko gru­pės pa­ta­rė va­žiuo­ti į Len­ki­ją ir kreip­tis pa­gal­bos ten, pa­gal­vo­jau: gal pa­ban­dy­ti?“ – pri­si­me­na pa­šne­ko­vė.

De­li­ka­te­sas – duo­na su ka­va

Į kai­my­ni­nę ša­lį at­li­kė­jai te­ko va­žiuo­ti ne kar­tą ir ne du.

„Iš­ra­šė vie­nų an­ti­bio­ti­kų, ant­rų, tre­čių. Bu­vo at­lik­ta daug įvai­riau­sių ty­ri­mų, ieš­ko­ma, kaip bū­tų ga­li­ma su­val­dy­ti ma­no li­gą. Ačiū Die­vui, su­val­dė. Ra­dau la­bai nuo­sta­bią gy­dy­to­ją, ku­riai iki šiol esu dė­kin­ga. Ji man su­da­rė vi­są die­tos ra­cio­ną: ką ga­li­ma, ko ne­ga­li­ma val­gy­ti, kaip var­to­ti vais­tus ir vie­nus su ki­tais de­rin­ti, nes ge­riant di­de­les an­ti­bio­ti­kų do­zes gre­sia įvai­rių ša­lu­ti­nių po­vei­kių“, – tę­sia Re­na­ta.

Deivis Norvilas ir Renata Norvilienė
Deivis Norvilas ir Renata Norvilienė / Renatos Norvilės asmeninio archyvo nuotr.

Mi­ty­bos pla­nas ir­gi bu­vo ga­na griež­tas – jo­kių sal­du­my­nų, vai­sių, duo­nos ga­mi­nių, grū­di­nių au­ga­lų. Ko­kius tris mė­ne­sius lai­kiau­si ra­di­ka­lios mi­ty­bos – tik mė­sa, dar­žo­vės, tam tik­ri vi­ta­mi­nai ir dau­giau nie­ko. Cuk­rus žu­do vie­nus an­ti­bio­ti­kus, pie­no pro­duk­tai – ki­tus. Toks už­bur­tas ra­tas. Jei no­ri, kad vis­kas veik­tų 100 pro­c., ati­tin­ka­mai ir pa­si­stenk. Atei­na pir­ma­die­nis, pa­si­de­du tas sa­vo 22 ar kiek tab­le­čių per die­ną ir pra­de­du nuo šeš­tos ry­to su vi­so­kiau­siais pa­pil­dais tarp jų, kad ne­su­si­ga­din­čiau ar skran­džio, ar virš­ki­ni­mo sis­te­mos, ar ke­pe­nų, ka­sos. Sė­di ma­no šei­ma: kas ban­de­lę kem­ša, kas šo­ko­la­dą val­go, o aš – tik mė­są. Ži­no­ma, kar­tais su­grie­šy­da­vau ir su­val­gy­da­vau juo­dos duo­nos rie­ke­lę su ka­va – vis tiek nors kiek gy­ve­ni­mo džiaugs­mo tu­ri bū­ti“, – šyp­te­li pa­šne­ko­vė.

Į kli­ni­ką – neį­ga­lio­jo ve­ži­mė­liu

Re­na­ta ti­ki­na, kad tuo me­tu sa­vi­gai­los ne­jau­tė. Gal­būt ir dėl to, kad nie­ka­da ne­bu­vo di­de­lė sma­li­žė, o ir už­si­spy­ri­mo jai nie­ka­da ne­trū­ko.

„Pa­sa­kiau, kad nuo pir­ma­die­nio pra­dė­siu. Nuo pir­ma­die­nio ka­te­go­riš­kai vis­ką iš­brau­kiu ir pra­de­du nau­ją eta­pą taip, kaip man pa­sa­ky­ta, kas pa­ra­šy­ta ant la­po. Šo­ko­la­do ne­sap­nuo­da­vau, bet apim­da­vo di­džiu­lis pyk­tis, nes to lai­mės hor­mo­no, ku­rį mes, ma­tyt, gau­na­me val­gy­da­mi sal­dų mais­tą, trūks­ta. Be to, ži­no­jau, kad tai lai­ki­na ir ei­nu link svar­baus tiks­lo, kad ga­lė­čiau grįž­ti į sa­vo vė­žes. Ant­raip – tiek to, nu­ra­šy­ki­me sa­ve ir pa­skui ju­dė­si­me neį­ga­lio­jo ve­ži­mė­liu. Pa­ti­kė­ki­te, kiek to­kių Lai­mo li­ga sir­gu­sių žmo­nių ma­čiau Len­ki­jo­je, – liū­de­sys, jie tie­siog jau ne­be­paė­jo pa­tys“, – slo­gio­mis pa­tir­ti­mis da­li­ja­si mo­te­ris.

Kartais turbūt geriau koks nors perteklinis žingsnis, negu nepadaryti to, kas labai svarbu, ir sulaukti tokių sunkių padarinių.

Paš­ne­ko­vė pri­si­pa­žįs­ta, kad iki šiol jau­čia šios klas­tin­gos li­gos pa­da­ri­nius.

„Tai jau tur­būt nie­kur ne­dings. Sup­ras­tė­jo re­gė­ji­mas, klau­sa – vis­kas pa­blo­gė­jo per la­bai trum­pą lai­ką. Iki šiol jau­čiu rau­me­nų są­stin­gį – anks­čiau to ne­bū­da­vo. Ne­ma­niau, kad svei­ka­ta ši­taip su­pras­tė­ti ga­li per pus­me­tį“, – at­vi­rau­ja Re­na­ta.

Kaip pri­pa­žįs­ta pa­šne­ko­vė, kar­ti as­me­ni­nė pa­tir­tis vi­siš­kai pa­kei­tė su­pra­ti­mą apie Lai­mo li­gą: „Pa­ti pa­ty­riau, kad ji nė­ra to­kia pa­pras­ta, kaip man at­ro­dė. Kol ne­bu­vau sir­gu­si, nė neį­si­vaiz­da­vau, kiek žmo­nių ser­ga šia li­ga ir ko­kie jos pa­da­ri­niai.“

Pa­si­ti­kė­ji­mo me­di­kais ne­sug­rio­vė

Mo­te­ris at­sa­kin­gai žiū­ri į sa­vo ir ar­ti­mų­jų sau­gu­mą. Ka­dan­gi šei­ma ne tik gy­ve­na, bet ir daug lai­ko pra­lei­džia gam­tos ap­sup­ty­je, val­dos nuo­lat šie­nau­ja­mos, vi­si yra pa­si­skie­pi­ję nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to, o prieš ruoš­da­mie­si į miš­ką vi­sa­da tin­ka­mai ap­si­ren­gia, pa­si­purš­kia spe­cia­liais purš­ka­lais.

„To­dėl ži­nau, kad tą er­kę tik­rai pa­si­ga­vau ne kur nors miš­ke, so­dy­bo­je, o vie­šo­je vie­to­je, kur lan­ko­si dau­gy­bė žmo­nių, jų au­gin­ti­niai, nes kaip tik tais me­tais fil­ma­vo­mės dau­ge­ly­je mies­to par­kų“, – į is­to­ri­jos prie­šis­to­rę ban­do su­grįž­ti at­li­kė­ja.

Re­na­ta svars­to – jei iš­kart bū­tų ap­ti­ku­si, kad jai įsi­se­gė bū­tent er­kė, vei­kiau­siai šios is­to­ri­jos iš­vis ne­bū­tų bu­vę.

Renatos Norvilės asmeninio archyvo nuotr.

„Ži­no­jau, kas yra Lai­mo li­gos dė­mė, va­di­na­mo­ji bu­liaus akis, bet ma­no at­ve­jis to vi­siš­kai ne­pri­mi­nė, net į gal­vą nea­tė­jo, kad ji ga­lė­jo bū­ti bū­tent tai. To­dėl, jei­gu at­si­ra­do ko­kių nors įtar­ti­nų dė­mių, ka­muo­ja neįp­ras­ti simp­to­mai, ne­pa­tin­gė­ki­te pa­si­da­ry­ti ty­ri­mą dėl Lai­mo li­gos. Taip, su­si­mo­kė­si­te ke­lio­li­ka eu­rų. Ta­čiau kar­tais ge­riau koks nors per­tek­li­nis žings­nis ne­gu to­kie sun­kūs pa­da­ri­niai, – pa­ta­ria pa­šne­ko­vė. – Man taip pat at­ro­dė, kad krau­jo ty­ri­mai tu­rė­tų pa­ro­dy­ti vis­ką, bet ne, yra spe­cia­lūs ty­ri­mai, apie ku­riuos kar­tais ne­pa­gal­vo­ji. Dė­kui Die­vui, šiais lai­kais tu­ri­me daug in­for­ma­ci­jos. Tad, jei at­si­ti­ko ko­kia bė­da, o kar­tais ir su gy­dy­to­ju ne­su­si­kal­ba­me, gal­būt ne­ga­li­me paaiš­kin­ti sa­vo simp­to­mų, pa­si­do­mė­ti tuo, kas mums ak­tua­lu, ga­li­me įvai­riau­sio­se in­ter­ne­to gru­pė­se.“

Ar po to­kių pa­tir­čių ne­sus­vy­ra­vo Re­na­tos pa­si­ti­kė­ji­mas mū­sų me­di­ci­na? Paš­ne­ko­vės žo­džiais, ne­rei­kė­tų spręs­ti pa­gal pa­vie­nius at­ve­jus.

„Pa­žįs­tu tik­rai daug nuo­sta­bių, fan­tas­tiš­kų gy­dy­to­jų. Ži­no­ma, esu be ga­lo dė­kin­ga sa­vo šei­mos gy­dy­to­jui – jei ne jis, ne­ži­nau, kur da­bar bū­čiau ir gal jau iš­vis ma­nęs ne­bū­tų. Mū­sų me­di­ci­na – stip­ri, tik gal­būt ta li­ga dar ne iki ga­lo pa­žįs­ta­ma“, – lin­ku­si ma­ny­ti at­li­kė­ja.

Šiame straipsnyje:
Laimo liga
Renata Norvilė
erkinis encefalitas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų