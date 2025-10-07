LASEDIA – moderni kompiuterizuota stuburo tempimo terapija Klaipėdoje

Kas yra LASEDIA stuburo tempimo terapija?
LASEDIA – tai moderni kompiuterizuota japonų technologija stuburui tempti, vienintelė tokia Vakarų Lietuvoje. Kitaip tariant, tai specialus tempimo stalas Orthotrac Lasedia OL-6600, skirtas švelniam ir kontroliuojamam stuburo tempimui (trakcijai). Unikali „2-in-1“ funkcija leidžia vienu aparatu atlikti tiek juosmens, tiek kaklinės stuburo dalies tempimą, todėl terapija gali būti nukreipta būtent ten, kur reikia – į apatinę nugaros dalį arba kaklą pagal paciento problemą.
Kaip tai veikia? LASEDIA aparatas integruotais jutikliais ir mikroprocesoriais tiksliai reguliuoja traukos jėgą ir stuburo dekompresiją, užtikrindamas saugią ir efektyvią procedūrą. Švelni trauka didina tarpslankstelinius tarpus, sumažina spaudimą tarpslanksteliniams diskams bei atpalaiduoja užspaustus nervus, todėl mažėja skausmas ir tirpimas galūnėse. Traukos jėga dozuojama individualiai – sistema automatiškai apskaičiuoja optimalią jėgą pagal paciento svorį, o prireikus kineziterapeutas gali tikslinti parametrus rankiniu būdu. Integruota šildymo funkcija palaiko šilumą juosmens, pečių ir kaklo srityse, suteikdama pacientui komforto jausmą ir padėdama raumenims atsipalaiduoti. Dėl šių technologinių sprendimų procedūra yra visiškai neskausminga – jaučiamas tik nestiprus traukimas, dažnai net maloni įtampa.
Kokiais atvejais taikoma ši terapija?
Stuburo tempimo terapija LASEDIA aparatu taikoma įvairiais atvejais, kai reikia sumažinti stuburo apkrovą, skausmą ar nervų spaudimą. Pagrindinės indikacijos yra susijusios su degeneracinėmis ir kompresinėmis stuburo problemomis:
- Tarpslankstelinių diskų išvaržos ir protrūzijos (kaklo ir juosmens srityse): tempimas padeda sumažinti išvaržos spaudimą nervams, gali sumažinti disko išsikišimo dydį ir numalšinti su tuo susijusį skausmą. Esant disko išvaržai, mechaninė trakcija efektyviai malšina kaklo, nugaros, rankų ar kojų radikulitinį skausmą – traukos jėga ne tik mažina disko spaudimą, bet neretai padeda disko sekvestrui sugrįžti į vietą. Tai ypač aktualu pacientams, kenčiantiems nuo disko išvaržų, kuriems svarbu atpalaiduoti užspaustą nervą ir išvengti operacijos.
- Nervų šaknelių dirginimas – radikulopatija, išialgija: kai dėl disko išvaržos ar osteochondrozės spaudžiamos nervų šaknelės, tempimo terapija praplečia tarpslankstelinius kanalus ir sumažina spaudimą nervams, todėl mažėja skausmas, tirpimas ar silpnumas rankose bei kojose.
- Degeneracinės stuburo ligos: lėtinis kaklo ar nugaros skausmas dėl spondilozės, osteoartrito ar kitų stuburo sąnarių pakitimų. Trakcija padidina tarpslankstelinių sąnarių paslankumą, mažina „užsikirtimo“ epizodus ir aplinkinių raumenų įtampą, taip pagerindama judesių laisvumą kasdienėje veikloje.
- Stuburo kanalo stenozė: esant nedidelio ar vidutinio laipsnio stuburo kanalo susiaurėjimui, kontroliuojamas tempimas laikinai padidina kanalo plotį, sumažindamas nervų šaknelių suspaudimą. Dėl to gali sumažėti tokie simptomai kaip kojų tirpimas ar silpnumas.
- Kiti atvejai: lėtinis nugaros ir kaklo skausmas, kilęs dėl laikysenos sutrikimų, raumenų disbalanso ar spazmų. Tempimo terapija padeda atpalaiduoti įsitempusius raumenis, koreguoti nedideles stuburo ašies deformacijas. LASEDIA terapija yra neinvazinė ir konservatyvi, ji dažnai pasirenkama kaip pirmasis gydymo metodas dar prieš svarstant chirurginį gydymą.
Svarbu: nors stuburo tempimo terapija tinka daugeliui pacientų, yra ir kontraindikacijų (pvz., stuburo navikai, ūmios traumos, sunki osteoporozė, nėštumas ir kt.). Todėl prieš pradedant procedūrų kursą pacientą visada įvertina kineziterapeutas.
Pacientų patirtys: skausmo sumažėjimas ir išvengtos operacijos
Daugelis klinikoje „Sveikas stuburas“ apsilankiusių pacientų džiaugiasi akivaizdžiais sveikatos pokyčiais. Net 8 iš 10 pacientų, pasinaudojusių LASEDIA tempimo procedūromis, pavyko išvengti chirurginės operacijos – tai įspūdingas rezultatas, rodantis šio metodo veiksmingumą. Poveikį žmonės pajunta labai greitai – neretai juntamas ženklus skausmo palengvėjimas jau po pirmųjų kelių seansų.
Pacientai atsiliepimuose dalijasi sėkmės istorijomis. Štai ponas Šarūnas rašo: „Žmogus, kuris 2 dienas guli ir negali pakilti iš lovos, jau po pirmų procedūrų išeina savo kojomis. Ši klinika mane gelbėja jau antrą kartą…“ Kitas pacientas Povilas (50 m.) pasakoja, kad ilgą laiką kentė stiprų skausmą, plintantį į koją dėl išialgijos. „Klinikoje man pritaikė stuburo tempimo terapiją ir papildomai K-Laser procedūras – po kelių savaičių skausmas praktiškai išnyko. Išvengiau planuotos operacijos! Esu dėkingas už sugrąžintą gyvenimo kokybę“, – džiaugėsi Povilas. Tokie atsiliepimai atspindi, jog inovatyvios terapijos padeda žmonėms grįžti į normalų gyvenimą be operacijų, sumažėjus skausmams ir atgavus judrumą.
Pagrindiniai LASEDIA procedūros privalumai
LASEDIA kompiuterizuota trakcija išsiskiria daugybe privalumų, dėl kurių ji yra patraukli ir pacientams, ir specialistams:
- Saugumas: procedūra yra neinvazinė – nereikia jokių chirurginių intervencijų. Gydymas vyksta prižiūrint kvalifikuotam kineziterapeutui, aparatas turi avarinių mygtukų sistemą, todėl pacientas bet kada gali sustabdyti trauką pajutęs diskomfortą.
- Komfortas: tempimo seanso metu pacientas nejaučia skausmo – tik lengvą tempimo pojūtį, kuris dažnai būna netgi malonus dėl atsipalaidavusių raumenų.
- Tikslumas: LASEDIA sistema užtikrina precizišką traukos jėgos kontrolę. Integruotas kompiuteris automatiškai parenka tinkamą jėgą pagal paciento kūno svorį, o mikroprocesorius valdo visą tempimo procesą pagal nustatytą programą.
- Neinvazyvumas: LASEDIA tempimas yra konservatyvus gydymo metodas, nenaudojant vaistų ar skalpelio. Nėra anestezijos, pjūvių ar ilgo atsigavimo laikotarpio – pacientas po procedūros gali iškart grįžti prie kasdienės veiklos. Ši terapija dažnai taikoma dar prieš imantis operacinio gydymo kaip švelnesnė alternatyva, kadangi padeda pašalinti skausmo priežastį be chirurginės intervencijos.
Spalio mėnesio akcija – „Senjorų mėnuo“
Spalis – ypatingas metas senjorams! Visą spalio mėnesį klinikoje „Sveikas stuburas“ vyksta akcija „Senjorų mėnuo“. 15 proc. nuolaida taikoma stuburo tempimo procedūrų paketams, perkant 6 ir daugiau seansų.
Tai puiki proga vyresnio amžiaus žmonėms pasirūpinti savo sveiku stuburu už palankesnę kainą. Pasinaudokite šiuo pasiūlymu – investuokite į savo sveikatą ir gyvenimo kokybę arba paraginkite artimuosius, kuriems to reikia.
Klinikos kontaktai: Birutės g. 22-319, Klaipėda.
Tel. +370 638 86 955, el. paštas [email protected].
Daugiau informacijos rasite www.sveikas-stuburas.lt.
