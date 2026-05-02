Leonarda Daujutė-Šarakauskienė – chirurgė, kurios pasiges ir buriuotojai

Žmogaus gyvenimo tarpsniai
„Aš labai dažnai galvoju, kaip nuostabiai metų laikai sutampa su žmogaus gyvenimo tarpsniais. Jaunystė spindi pavasariu, apie 40-imt jau ir vasara baigiasi, iki 60-ies tęsiasi branda, primenanti rudenį, o toliau – gyvenimo žiema.... Jai baigiantis, žmogų vis labiau traukia prisėsti, pailsėti. Tai didysis žemės ilgesys. Pavasarį ir saulėtekį mes išgyvename kiekvienas, tik ne visiems lemta išvysti vasaros žydėjimą, o dar mažiau sulaukia rudens.“
Tai L. D. Šarakauskienės (pagal tėvą – Ignatonytės) pranašiški žodžiai. Nebeišvys ji vasaros žydėjimo nei rudens grožio. Ji iškeliavo kovo 31 d., kai džiaugėmės parskrendančiais paukščiais. Leonarda sulaukė garbaus amžiaus, tačiau buvo energingesnė, aktyvesnė, įdomesnė už kai kuriuos keliasdešimt metų jaunesnius. Mirė beveik staiga, todėl artimieji, bičiuliai, kolegos nustėro – kaip Leonarda galėjo iškeliauti, kai turėjo dar tiek gyvenimo planų, užmojų ir įsipareigojimų...
Kas buvo ši moteris?
Svarbiausia – ji buvo gydytoja, chirurgė onkologė, nuo 1969 m. dirbo Kauno onkologijos ligoninėje (dabar Kauno klinikų filialas), ilgus metus čia ėjo ir kitas atsakingas pareigas – buvo vyriausiojo gydytojo pavaduotoja gydymo reikalams, vėliau daugiau nei dešimt metų – Krūtinės ląstos chirurgijos skyriaus vedėja. Medicina buvo šios moters absoliutus pašaukimas. Ji mylėjo savo pacientus, su jais susibičiuliaudavo, žmonės ja labai pasitikėjo. Net ir tada, kai, sulaukusi garbingo 80-mečio, paliko šią įstaigą, L. D. Šarakauskienės pacientai jos nepaliko ramybėje. Skambindavo, klausdavo, guosdavosi, konsultuodavosi, nors Leonarda jiems sakydavo: dabar jau pasitikėkite savo gydytoju – su visiška pagarba ir pacientams, ir kolegoms. Ji dažnai prisimindavo savo pacientus (buvo fenomenalios atminties), džiaugdavosi vis dar tebegyvenančiais, minėdavo išėjusiuosius, Vėlinių dienomis aplankydavo pacientų, kurie buvo vieniši, kapus.
„Supratau, kad mediko darbas – ne tik gydymas, bet ir žmogiška šiluma, kuri suteikia vilties ir stiprybės net beviltiškam ligoniui. Junti, kaip gydytojų, seselių, slaugučių nepabaigiamas triūsas ir atsakomybė palieka gilią žymę tiek kolegų, tiek pacientų širdyse. Medikų kasdienis darbas – atsakomybė ir nuoširdi tarnystė ligoniui“, – yra užsiminusi L. D. Šarakauskienė.
Gydytoja buvo ypač smalsi, nuolat sekė medicinos, vėžio gydymo naujienas, važiavo į konferencijas, pati skaitė pranešimus ir Lietuvoje, ir užsienyje: Barselonoje, Prahoje, Miunchene, JAV ir kitur. Rašė straipsnius į medicininę spaudą, visada turėjo rezidentų, dėstė studentams. Vienas iš pagrindinių Leonardos siekių – perduoti žinias jaunimui. Ji labai džiaugėsi galėdama dalytis. Dalijosi ne tik su studentais ar jaunesniais kolegomis, bet ir plačiau – su visuomene. Kur ją pakviesdavo skaityti paskaitą apie sveikatą – niekada neatsisakydavo.
Bičiuliams visuomet buvo pasiruošusi ištiesti pagalbos ranką: naktį atvežti vaistų ar juos suleisti, atlėkti bent apžiūrėti, nuraminti. Ji sakydavo: aš galiu, aš tuoj būsiu.
Degė smalsumu
Medikės misija užpildydavo jos laiką ir mintis, tačiau Leonarda degė smalsumu pažinti kuo daugiau pasaulio, tad po labai sunkių darbo metų ji atsigaudavo tolimose kelionėse, netgi sunkiose, kai reikėdavo kantrybės, ryžto ir jėgų. Ji buvo tikra keliautoja. Jau sulaukusi 80-ies, savarankiškai keliavo į Etiopiją, užsisakė ekskursijų, nes norėjo pamatyti Erta Alė ugnikalnį ir jo ugnimi žaižaruojantį slėnį. Juokinga buvo, kad kartu keliavę du vokiečių geologai pyktelėjo, kodėl aukštyn kops senyva moteris ir jiems trukdys, tačiau pusiaukelėje jie ėmė prašyti, kad bendrakeleivė jų palauktų... L. D. Šarakauskienė buvo stipri moteris tiek dvasinėmis, tiek fizinėmis jėgomis. Kelionėse daug fotografuodavo, grįžusi parengdavo pasakojimą, pristatydavo kolegoms ir bičiuliams įspūdžius. Leonarda keliavo iki paskutinių metų, deja, į kruizą su dukra gegužės mėnesį jau nebeišplauks.
Reikia paminėti ir labai plačią gydytojos savanorystę, kuri taip pat tęsėsi iki paskutinių dienų. Tris kartus Leonarda skrido į Ruandą, į Hermano Šulco našlaičių stovyklą. Paskutinį kartą – visai prieš karantiną 2020 m. Prieš šias keliones ji ilgai ir kruopščiai ruošdavosi: pripirkdavo mergaitėms ir berniukams spalvingų medvilninių drabužėlių, visokių kaspinėlių, segelių, kad pradžiugintų vaikus lauktuvėmis, įsirašydavo dainelių ir anglų, ir lietuvių kalbomis, mokydavo dainuoti, kalbėti angliškai (puikiai mokėjo šią kalbą), pratino vaikus prie higienos, kartu dirbo lengvus darbelius, užtrukdavo ten po keletą savaičių. Ryšiai su tais vaikais išliko, su kai kuriais susirašinėdavo, o kunigas H. Šulcas tapo artimu bičiuliu.
Kitas platus savanorystės etapas susijęs su Ukrainos užpuolimu. Vos prasidėjus karui, Leonarda labai aktyviai įsijungė į pagalbą: siūlė savo paslaugas pervežti pabėgėlių šeimas į kitus miestus (puikiai vairavo), globojo konkrečią ukrainiečių šeimą Dauguose – moterį su keturiais vaikais, vežė jiems produktų ir drabužių; kaip gydytoja rūpinosi medikamentais, tvarsliava, ligonių apranga, susiskambinusi su ligoninėmis rinko nurašyti paruoštus drabužius, parengtas siuntas vežė į Vilnių. Savanoriavo liejant žvakes, neriant tinklus, dalijant maistą. Vis apgailestaudavo, kad dėl amžiaus vykti į Ukrainą operuoti nepriims, nors norėtų ir galėtų. Leonarda domėjosi politika, pasaulio ir Lietuvos įvykiais, turėjo savo nuomonę, buvo tikra tėvynės patriotė.
Kai padėjo skalpelį
Dar vienas įdomios veiklos etapas prasidėjo, kai gydytoja jau padėjo skalpelį ir perėjo į kultūrinį lauką. Vien apie knygų skaitymą yra prasitarusi: „Knygos man yra savotiška priebėga. Skaityti gerą knygą – mano šventa silpnybė, tai galimybė pabūti bet kur, kur tik įsigeidžiu.“ Skaitė ji be galo daug, sekė naujausią literatūrą, visokios temos ją domino, mynė takus į bibliotekas, kartą užsisakė iš leidyklos keletą tomų Winstono Churchillio raštų, perskaitė, diskutavo. Mėgo muziką, lankė koncertus, operas, žiūrėjo teatrų premjeras.
L. D. Šarakauskienė priklausė Lietuvos universitetų moterų asociacijai, kurį laiką buvo šios organizacijos Kauno skyriaus pirmininkė. Įsitraukė į Stasio Lozoraičio senjorų akademijos veiklą, dalyvavo Trečiojo amžiaus universiteto veikloje. Čia reikia priminti Leonardos aktyviausią veiklos pobūdį – paskaitas. Ji buvo visuomenės švietėja, nepailstanti įdomi paskaitininkė, parengusi ir perskaičiusi begalę paskaitų apie sveikatą, vėžio gydymą, keliones (Vietnamą, Iraną, Ruandą, Etiopiją), misionierių kunigą H. Šulcą. Beje, apie šį žymų lietuvį L. D. Šarakauskienė praėjusį rudenį skaitė paskaitą Vokietijoje, Vasario 16-osios gimnazijoje, kur buvo labai šiltai sutikta, sulaukė didžiulio susidomėjimo. Surinkusi medžiagą nuo Antikos laikų, ji parengė paskaitą apie gydytojus rašytojus. Paskaita Leonardai buvo šventa pareiga, niekam nėra atsakiusi, ar kreipdavosi iš Plungės, Telšių, Elektrėnų ar Kaišiadorių. Praėjusiais metais Leonarda skaitė paskaitas Kauno rajono Trečiojo amžiaus universitete. Jai buvo didelė laimė kitiems perduoti tai, ką pati buvo sukaupusi, ką žinojo, pamatė, ištyrinėjo. Žmonės jos paskaitų laukdavo, po jų dar ilgai su prelegente diskutuodavo, klausinėdavo, o kartais ir kokią skaudamą vietą parodydavo.
Dar vienas mėgstamas Leonardos gyvenimo užsiėmimas buvo buriavimas. Visą gyvenimą ji draugavo su vandeniu ir vėju, pradėjo buriuoti dar būdama Kauno medicinos instituto studentė, paskui su pertraukomis vis prie šio sporto grįždavo, vertino varžybų ir kelionių bendražygius. Buriuotojai senjorai kelis kartus per metus susitikdavo, dar kur nors netoli išplaukdavo, tačiau vis dažniau tekdavo į marias nuleisti atminimo vainiką iškeliavusiems. „Kai pavasarį vėl kelsime bures, jausime juos savo burėse, savo mintyse, savo maldose. Niekas niekada neišnyksta jūroje. Jie plaukia su vėju, o mes jiems linkime vėjo, vėjo, vėjo!“ – toks Leonardos įrašas po paskutiniojo susitikimo praėjusį rudenį. Pavasarį bus nuleistas dar vienas vainikas...
2023 m. L. D. Šarakauskienė pelnė Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“, tačiau svarbiausios yra ją pažinojusių, jos klausiusių, jos gydytų žmonių padėkos ir meilė. Prisiminimai apie šią iškilią, ypatingą Moterį negreitai išblės.
