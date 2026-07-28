Liepos 28-oji – Pasaulinė hepatito diena

Hepatitas – tai kepenų uždegimas, kurį gali sukelti virusai, alkoholis, tam tikri vaistai ar kiti veiksniai. Pavojingiausiais laikomi virusiniai hepatitai B ir C, nes jie dažnai ilgą laiką nesukelia jokių simptomų, tačiau negydomi gali baigtis kepenų ciroze, kepenų nepakankamumu ar kepenų vėžiu.
Pasaulio hepatito aljansas ir Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad milijonai žmonių gyvena nežinodami, jog yra užsikrėtę hepatitu. Dėl šios priežasties itin svarbūs profilaktiniai tyrimai, ypač rizikos grupėms priklausantiems asmenims.
Hepatito A virusas dažniausiai plinta per užterštą maistą ar vandenį bei nesilaikant rankų higienos. Tuo metu hepatitai B ir C perduodami per kraują ar kitus organizmo skysčius, todėl svarbu naudoti tik sterilius medicinos ir grožio procedūrų įrankius, nesidalyti asmeninėmis higienos priemonėmis ir laikytis kitų prevencijos rekomendacijų. Nuo hepatito A ir B galima pasiskiepyti, o vakcina laikoma viena veiksmingiausių apsaugos priemonių.
Kepenys atlieka daugybę gyvybiškai svarbių funkcijų – dalyvauja medžiagų apykaitoje, šalina toksinus ir kaupia organizmui reikalingas medžiagas. Todėl specialistai ragina rūpintis kepenų sveikata, vengti perteklinio alkoholio vartojimo, sveikai maitintis, reguliariai tikrintis sveikatą ir neatidėlioti vizito pas gydytoją atsiradus įtartiniems simptomams.
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