Lietuva perka vakcinų, skirtų apsaugai nuo raupų

2026-01-23 10:08
BNS inf.

Lietuva pasirašė sutartį su Danijos vakcinos gamintoju dėl vakcinų įsigijimo galimybių, skirtų apsaugai nuo B raupų ir raupų, penktadienį pranešė Ekstremalių sveikatai situacijų centras (ESSC).

Šios sutarties pagrindu Lietuvai sudaryta galimybė prireikus įsigyti vakcinų dozių pagal iš anksto nustatytas bendras Europos Sąjungos sąlygas, užtikrinant nepertraukiamą prieigą prie svarbių medicinos priemonių.

Anot centro, pagal pirkimo sutartį per ketverius metus gali būti įsigyta iki 8 mln. vakcinos dozių.

Ši sutartis sudaryta įgyvendinant Europos Sąjungos strateginį rezervą „rescEU“ ir vadovaujantis Europos Komisijos Sveikatos parengties ir reagavimo institucijos pasirašyta 20 Europos Sąjungos valstybių narių vardu.

„Įgyvendinant rescEU projektą, Lietuvai suteikiama galimybė ne tik naudotis bendrais Europos sprendimais, bet ir prisidėti prie kitų Europos Sąjungos valstybių narių pasirengimo stiprinimo. Tikslinių rezervų formavimas ir dalyvavimas bendruose Europos pirkimuose didina valstybės gebėjimą greitai ir koordinuotai reaguoti į sveikatos grėsmes bei užtikrina efektyvų kritinių medicinos priemonių panaudojimą“, – išplatintame pranešime teigė „rescEU“ projekto vadovė Raimonda Klimašauskaitė.

ESSC teigimu, pastarųjų metų tarptautinė patirtis leidžia patvirtinti, kad biologinės grėsmės gali kilti netikėtai, užkrečiamųjų ligų protrūkiai – per trumpą laiką gali sukelti reikšmingą spaudimą sveikatos apsaugos sistemoms. Tokiose situacijose lemiamu veiksniu yra ne tik planavimas, bet ir efektyvus pajėgumas laiku turėti reikalingas medicinos priemones bei užtikrinti greitą reagavimą.

Raupų šeimos virusai, įskaitant B raupus ir raupus, priskiriami prie didelį pavojų keliančių patogenų. Vakcina yra dvigubos paskirties priemonė, atliekanti esminį vaidmenį strateginiame pasirengime: ji reikalinga ne tik kovai su natūraliais protrūkiais, bet ir kaip apsaugos garantas nuo sudėtingiausių scenarijų, pavyzdžiui, tyčinio biologinio pavojaus arba didelio pavojaus patogenų atsinaujinimo atvejų.

Pasak ESSC, strateginis atsargų kaupimas esmingai prisideda prie šalies nacionalinio saugumo stiprinimo ir gebėjimo neutralizuoti šias didelio pavojaus grėsmes. 

