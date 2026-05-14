Lietuviai šių produktų valgo per mažai: ragina keisti vieną įprotį

Kodėl skaidulos tokios svarbios mūsų organizmui, kokius signalus siunčia jų trūkumas ir kokiuose produktuose jų gausiausia, pasakojo „Vilnius sveikiau“ maitinimo koordinatorė Asta Budreckaitė.
– Kuo skaidulos yra naudingos ir kur jų būna daugiausia?
– Skaidulas galėtume įvardinti kaip mūsų organizmo šluotą ir taip pat mūsų žarnyno mikrobiotos pagrindinį maistą. Jos yra naudingos mūsų žarnyno peristaltikai, taip pat reguliuoja mūsų cholesterolio, gliukozės kiekį kraujyje. Jų galėtume rasti įvairiuose augaliniuose produktuose, taip pat pilno grūdo dalių kruopose, duonoje ir miltuose.
– Ar galime sakyti, kad tų produktų lietuviai nėra linkę labai daug suvartoti, nes dažnam skaidulų vis dar trūksta?
– Tikrai taip. Turėtume labiau atsižvelgti į savo mitybą ir į racioną įtraukti daugiau daržovių, vaisių, augalinės kilmės kultūrų ir ankštinių produktų, taip pat riešutų, sėlenų. Galbūt skaidulų, esant poreikiui, galėtume įtraukti ir iš maisto papildų, jeigu tikrai jų yra trūkumas.
– Kaip žinoti, kad skaidulų mums pakanka? Galbūt organizmas kokius nors signalus siunčia?
– Tikrai būna skaidulų trūkumo signalų, tokių kaip virškinimo sutrikimai. Naujausi tyrimai rodo, kad skaidulos įtakos turi ir nuotaikos svyravimams. Taip pat vidurių užkietėjimui ar vidurių pralaisvėjimui.
Kuo įvairesnės spalvos jūsų pietums, vakarienei įtrauktų daržovių, tuo didesnis skaidulų kiekis jūsų racione.
– Turbūt ne veltui yra tas posakis: ko per daug, tas nesveika. Kas vyksta su mūsų organizmu, kai skaidulų yra per daug?
– Tai būna tikrai labai retai, tačiau padauginus ar per greitai ir per staigiai įtraukus skaidulas į mitybą, tikrai galėtumėte pajausti tokius simptomus kaip pilvo pūtimas, gurgėjimas, vidurių užkietėjimas ar pralaisvėjimas, priklausomai nuo skaidulų įtraukimo.
– Ar reikėtų paįvairinti skaidulų pasirinkimą?
– Įvairovė visuomet yra geras pasirinkimas ir tikrai reikėtų valgyti kuo įvairesnį maistą, todėl, kad skaidulos yra vandenyje tirpios ir netirpios. Mums reikia ir tų, ir tų, todėl, kad tirpios skaidulos yra maitintojos mūsų mikrobiotos ir visų gerųjų žarnyno bakterijų, o netirpios vandenyje skaidulos yra kaip organizmo valymo šluota. Tikrai rekomenduočiau įtraukti įvairesnių skaidulų.
– Dažnam skaidulų trūksta, kaip jų paprasčiau surinkti? Ar reikia kaip nors radikaliai mitybą keisti? Ar galime po vieną pokytį įtraukti, pavyzdžiui, per savaitę?
– Tikrai nieko kardinaliai keisti nereiktų ir netgi nerekomenduojama. Užtektų įtraukti 1–2 kartus per savaitę ankštinių daržovių. Galite pagardinti salotas ar įdėti ankštinių daržovių į sriubą. Taip pat kiekvieną kartą lėkštėje vadovaukitės auksine taisykle – tai yra vaivorykštės spalvomis. Kuo įvairesnės spalvos jūsų pietums, vakarienei įtrauktų daržovių, tuo didesnis skaidulų kiekis jūsų racione.
