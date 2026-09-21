Lietuvoje pradėtas taikyti naujas vėžio gydymo metodas

Paskirtas gydymas nepadeda, liga progresuoja. Deja, tokia dalies Lietuvos vyrų, susirgusių prostatos vėžiu, kasdienybė.
„Lietuvoje pacientų yra daug. Kasmet apie 500 vyrų išeina anapilin, o suserga apie 3 tūkstančius. Tai mums labai aktualu, ir mirštamumas nuo šios ligos tarp vyrų yra numeris vienas“, – teigė sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas Paulius Rakštys.
Dabar – nauja viltis ir proveržis. Pacientams Lietuvoje pradėtas taikyti inovatyvus metodas – gydymas radioaktyviuoju vaistu.
„Inovatyvus vaistas, paremtas radiacija, kuri veikia iš vidaus ir taikosi į židinius, kuriuos reikia sunaikinti. Pacientai jau yra gydomi“, – pasakojo Santaros klinikų gydytoja radiologė Renata Komiagienė.
Mediciniškai procedūra vadinama radioligandų terapija. Tai vienas pažangiausių šiuolaikinės onkologijos metodų, taikomas, kai hormonų terapija nebeveikia.
„Iš esmės tai yra vienas iš paskutinės eilės gydymo metodų, kai jau atliktos kelios gydymo eilės. Mes džiaugiamės, kad atsirado galimybė gauti dar kažkokį gydymą“, – sakė urologas Albertas Čekauskas.
Toks gydymas gali pailginti gyvenimą ir, svarbiausia, pagerinti jo kokybę – sumažinti fizinį skausmą.
„Pasveikimo tikimybė priklauso nuo ligos išplitimo“, – aiškino R. Komiagienė.
„Labai svarbus pats ištyrimas – PSMA tyrimas. Dar pavasarį buvo sudėtinga situacija, pacientai turėjo vykti į Lenkiją, nes Lietuvoje buvo labai ilgos eilės“, – pasakojo Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čiakienė.
Naujas gydymo metodas ypač brangus. Jei pacientui tektų mokėti pačiam, retas kuris įpirktų. Vieno flakono kaina – 15 tūkst. eurų. Visą gydymo kursą sudaro šešios procedūros, taigi vien vaistai kainuoja 90 tūkst. eurų. Dabar gydymą jau kompensuoja ligonių kasa, tačiau ar visi pacientai gali tikėtis jo sulaukti?
„Ne, bet kokiu atveju visi lygūs ir visiems vienodai taikoma, priklausomai nuo stadijos ir organizmo“, – teigė P. Rakštys.
„Tai tikrai nėra kiekvienam pacientui. Jis skiriamas kaip kažkelintos eilės gydymas, kai kitos terapijos nebeveikia“, – aiškino N. Čiakienė.
90 tūkst. eurų kainuoja tik preparatas. Ligonių kasa tikslina, kad kartu su procedūromis ligoninėje gydymas vienam pacientui kainuoja apie 100 tūkst. eurų.
„Nemažą paslaugų dalį sudaro logistika, kadangi vaistas gabenamas individualiai kiekvienam pacientui, lėktuvais, tiesiai į ligoninę“, – pasakojo R. Komiagienė.
Specialūs vaistai nesandėliuojami ir Santaros klinikų šaldytuvuose nelaikomi. Preparatas pristatomas reisiniu lėktuvu – atskraidinamas iš Italijos ir sulašinamas tą pačią arba kitą dieną. Suplanuojama net konkreti procedūros valanda.
„Kad gamykla žinotų, kokį aktyvumą konkrečiai valandai turi turėti ir suleisti pacientui“, – aiškino R. Komiagienė.
Svarbu laikytis ir radiacinės saugos reikalavimų.
„Kadangi skleidžia radioaktyviuosius spindulius, turime turėti papildomas švinines apsaugas virš buteliuko, kad galėtume saugiai imti į rankas“, – pasakojo R. Komiagienė.
Po procedūros ir pacientas kurį laiką išlieka radioaktyvus. Į šį faktą dalis sergančiųjų žiūri atsargiai.
„Turi tokį psichologinį efektą – žmogus nežino, kas tai yra. Jeigu paklaustumėte, ar tai kenkia kitiems organams, – minimaliai kenkia“, – aiškino P. Rakštys.
„Radioligandų terapija – tai naujas dalykas, reikalinga specifinė infrastruktūra. Žmogus kurį laiką turi likti gydymo įstaigoje, surenkami ir kūno skysčiai, jie atitinkamai utilizuojami“, – pasakojo N. Čiakienė.
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Pacientui po gydymo pagal galimybes bent savaitę patariama miegoti atskirame kambaryje, nesilankyti koncertuose ir kituose renginiuose, kuriuose susirenka daug žmonių, nebūti šalia nėščiųjų ir vaikų.
„Viešajame transporte mes prašome neturėti šalia sėdinčio keleivio, kad nereikėtų būti šalia kito žmogaus“, – teigė R. Komiagienė.
Visgi ar žmogus laikosi rekomendacijų, ar išleistas iš klinikų nesėda į sausakimšą viešąjį transportą – niekas nepatikrins.
„Mes daug ko nežinome, ir faktas, kad mes neužklijuosime, jog jis pavojingas ir radioaktyvus“, – sakė P. Rakšys.
Tačiau apie galimas rizikas paklausti medikai ramina, kad radiacijos lygis nėra toks, jog pakenktų pacientui, tuo labiau aplinkiniams.
„Skyriuje, kol vyko procedūra, matavome pacientą. Tai maždaug tokią pat apšvitą gauname skraidydami lėktuvu“, – aiškino R. Komiagienė.
„Jeigu mes įvertiname, kad kelionė lėktuvu yra nepavojinga, tai taip turėtume vertinti ir sergantį žmogų“, – teigė A. Čekauskas.
Pirmieji pacientai Santaros klinikose taip gydytis pradėti vasaros pabaigoje. Šis preparatas oficialiai tapo prieinamas nuo pavasario. Toks gydymas jau taikomas ir Kauno klinikose bei Nacionaliniame vėžio centre.
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