Lietuvoje užregistruoti šeši tymų atvejai

Penki iš jų nustatyti Kauno apskrityje, vienas – Panevėžio apskrityje.
Anot centro, du atvejai yra įvežtiniai. Susirgę asmenys buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Korėją.
„Visi susirgę asmenys yra suaugę, tarpusavyje nesusiję“, – teigiama pranešime.
Pernai Lietuvoje registruota vienuolika tymų atvejų: Vilniaus apskrityje – penki, Kauno apskrityje – keturi, Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse – po vieną tymų atvejį. Septyni iš vienuolikos atvejų buvo įvežtiniai.
Tymai yra užkrečiama liga, plintanti oro lašeliniu būdu, uždarose patalpose užkratas gali išlikti ore net kelias valandas.
Pirmieji ligos simptomai dažnai primena peršalimą, vėliau burnoje pasirodo baltos dėmelės, o dar po kelių dienų išberia odą.
Infekcija gali sukelti sunkias komplikacijas, tokias kaip plaučių uždegimas, encefalitas – galvos smegenų uždegimas, o kartais ir mirtį.
Lietuvoje vaikai nuo tymų skiepijami bendru skiepu nuo raudonukės ir epideminio parotito.
