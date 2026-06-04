Ligoninėje – ypatingas ir labai jautrus įvykis

Utenos ligoninės bendruomenė išreiškė padėką donoro artimiesiems ir medikams.
„Nuoširdžiausią padėką ir giliausią pagarbą norime išreikšti donoro artimiesiems. Net ir išgyvendami vieną sunkiausių gyvenimo momentų, jie priėmė kilnų ir prasmingą sprendimą – dovanoti gyvybę kitiems. Jų gerumas, stiprybė ir žmogiškumas taps viltimi žmonėms, laukiantiems transplantacijos, ir padės išgelbėti bei pagerinti ne vieną gyvenimą.
Nuo visos VšĮ Utenos ligoninės bendruomenės tariame nuoširdų ačiū. Jūsų pasirinkimas yra neįkainojama dovana, kurios vertės neįmanoma išmatuoti žodžiais. Donoro atminimas gyvuos ne tik artimųjų širdyse, bet ir žmonėse, kuriems bus suteikta galimybė gyventi toliau.
Dėkojame visiems specialistams, kurie prisidėjo prie šio sudėtingo ir atsakingo proceso – transplantacijos komandoms iš VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, Kauno klinikų bei Kauno klinikų Audinių banko. Taip pat nuoširdžiai dėkojame VšĮ Utenos ligoninės komandai, kuri profesionaliai, atsakingai ir jautriai dalyvavo šiame procese. Tokiems ypatingiems donorystės atvejams reikalingas glaudus daugelio specialistų bendradarbiavimas, susitelkimas ir atsidavimas žmogui“, – rašė VšĮ Utenos ligoninė.
Anot įstaigos, organų ir audinių donorystė – tai viena kilniausių žmogaus dovanų žmogui.
„Vienas donoras gali išgelbėti ar reikšmingai pagerinti kelių žmonių gyvenimus. Kiekvienas iš mūsų galime apsvarstyti galimybę tapti donorais ir išreikšti savo valią įsigydami donoro kortelę bei pasikalbėdami apie šį sprendimą su savo artimaisiais.
Kviečiame visuomenę nelikti abejingą. Donorystė – tai viltis, solidarumas ir meilė artimui. Tai galimybė net po netekties padovanoti gyvenimą.
Tegul toks kilnus sprendimas primena mums visiems, kad didžiausios dovanos dažnai gimsta iš didžiausio žmogiškumo“, – teigiama ligoninės pranešime.
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