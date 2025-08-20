Listeriozės protrūkis: nuo šių produktų susirgo dešimtys žmonių, du mirė

Prancūzija atšaukė vienos įmonės kelių rūšių kamamberą, bri ir kitus minkštuosius sūrius, kai du žmonės mirė nuo listeriozės infekcijos, o dar daugiau nei dvi dešimtys susirgo. Prancūzijos Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad atšaukiami produktai – šeimos įmonės gaminami minkšti sūriai su žievele iš pasterizuoto karvės arba ožkos pieno. Jie buvo parduodami visoje Prancūzijoje ir tarptautiniu mastu įvairiais prekių ženklais. Jau pranešama apie listeriozės atvejus Belgijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje ir Danijoje.
„Visais atvejais listerijos atmainos buvo identiškos. Tai patvirtina ir įrodo, kad tie patys produktai sukėlė ligos atvejus skirtingose šalyse“, – teigė Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro atstovė Taina Niskanen.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Sūriai, kurie galėjo būti užkrėsti, parduodami apie 30 šalių visame pasaulyje, įskaitant tokias tolimas šalis kaip Amerika, Japonija, Pietų Korėja ir Australija. Tad įmonė sūrius iš rinkos pašalino visose šalyse.
Listerijos bakterijos sukelia gripą primenančius simptomus, pykinimą, viduriavimą ir kraujo bei smegenų infekciją. Liga kelia didesnį pavojų naujagimiams, pagyvenusiems žmonėms, nėščioms moterims ir žmonėms su silpna imunine sistema.
„Šios bakterijos iš virškinamojo trakto patenka į kraują ir sukelia septicemiją – bendrą kraujo infekciją, bet taip pat gali sukelti meningoencefalitą, smegenų ir nugaros smegenų skysčio infekciją. Šiuo atveju paciento gyvybei gresia pavojus, ir jei laiku nesuteikiama intensyvi priežiūra, jis gali mirti“, – aiškino Intensyviosios terapijos skyriaus vadovas Bruno Magarbane'as.
Nuo listeriozės vakcinos nėra. Užsikrėtimo riziką galima sumažinti laikantis prevencijos: vartoti tik gerai termiškai apdorotą maistą, kruopščiai plauti daržoves ir vaisius, laikyti žalią mėsą atskirai nuo kitų produktų, vengti nepasterizuoto pieno ir produktų iš jo, palaikyti švarius paviršius ir įrankius.
