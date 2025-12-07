Maisto papildai. Ką jie iš tiesų gali ir ko – ne?

Vertina skirtingai
Maisto papildų terapijos galias vieni aukština, kiti skeptiški arba abejingi. Jie pristatomi ir charakterizuojami gana įtaigiai – akcentuojamas imuniteto stiprinimo momentas, skelbiama, kad, priklausomai nuo sudėties, jie šalina ir stabilizuoja daugelį patologinių nukrypimų, ilgina gyvenimo trukmę.
Netgi terapinio profilio gydytojai, įgiję profesionalų išsilavinimą, skirtingai vertina šiuos produktus. Vieni į juos žiūri nepatikliai, konservatyviai, kiti propaguoja, ir gana aktyviai. Nuomonių spektras kuo įvairiausias, tad objektyvios tiesos paieška nelengva. Tačiau norisi pamėginti susidaryti nuomonę, ir, pirmiausia, ne iš patirties, bet susirandant naudingos informacijos internete, taip pat įsigilinant į keleto konkrečių produktų sudėtį ir vartojimo atmintines. Vengiant bet kokios reklamos, joks produktas nebus minimas konkrečiai. Beje, į akis krinta ypač patrauklios pakuotės, o tai, matyt, daro psichologinį poveikį, inspiruojantį tikėjimą jų terapine galia.
Siekia pažinti senėjimą
Prieš mus – interneto platybės ir visagalis dirbtinis intelektas (DI). Informacijos be galo daug ir tai rodo, kad dietinių papildų paplitimas ir gal net jų populiarumas pranoksta vaizduotę. Formuluotės ir straipsnių pavadinimai – išradingi ir įtaigūs, kartais bekompromisiai. Štai vienas jų: „DI mitybinius papildus vertina kaip revoliucinius pokyčius žmogaus ilgaamžiškumui“.
Pabrėžiama, kad DI vos per gerą dešimtmetį transformavo sveikatos apsaugos sektorių. Teigiama, kad maisto papildų sritis nebuvo ir nėra išimtis, o tyrimais siekiama išskirti perspektyvius, naujus biologiškai aktyvius junginius ir patvirtinti jų veiksmingumą. Čia yra daug entuziazmo ir siekių, daugiausia orientuojamų į ateitį. Pavyzdžiui, norima identifikuoti gerontologinės apsaugos molekules, gebančias sulėtinti senėjimo procesus, pagerinti ir prailginti gyvenimą (N. Magon ir kt.). Tokios molekulės galėtų potencialiai apsaugoti audinius nuo oksidacinio streso ir uždegimo, suaktyvinti genetinius atsinaujinimo procesus, paveikiančius ląstelių tarpusavio sąveikas. Teigiama, kad dabar atliekami tyrimai apima net silicio ir jo junginių atranką ir sudėtingų junginių testavimą pasitelkiant DI. Bandoma apdoroti didžiulius duomenų kiekius, modeliuojami įvairūs scenarijai, siekiant prognozuoti efektus. Tokie siekiai, atrodo, apeliuoja į pastangas problemą ne tik aktualizuoti, bet ir jai suteikti mokslinio rimtumo.
Spartinami tyrimai geroprotekcijos (apsaugos nuo senėjimo procesų) srityje, stengiantis identifikuoti sudėtingus senatvinius procesus, kuriems įtaką daro papilduose esančios medžiagos. Ieškoma senilinių junginių, nulemiančių senėjimą, ir vadinamųjų senolitikų, lėtinančių senėjimą. Kai audinių ląstelės sensta, jos nustoja dalytis; konkrečiai yra minimi mokslininkai P. D. Robbinsas ir E. Ariaga iš Minesotos universiteto (žurnalas „EBioMedicine“). Anksčiau panašūs tyrimai buvo pradėti JAV, Ročesterio Mayo klinikoje (žurnalas „Nature medicine“).
Senėjimą lėtinančių senolitikų aptinkama vaisiuose ir daržovėse. Minimas fisetinas – aktyvi flavonoidų grupės natūrali medžiaga, mažinanti pasenusių ląstelių. Labiausiai ištirtas kvercetinas, stipriausias flavonoidas, turintis ir senolitikų, ir neuroprotekcinių savybių (D. Maurya ir kt.). Įvardijamos ląstelės (angl. stale cells), besikaupiančios audiniuose, ypač riebaliniuose, kurios inicijuoja su amžiumi susijusias ligas (J. L. Kirkland ir kt., M.J. Yousefzadech ir kt.). Taigi, bandoma fundamentaliai pažinti senėjimą ir rasti jam besipriešinančių efektyvių biologinės / augalinės kilmės junginių.
Maisto papildai su... papildais
Gydomųjų ar prevencinių savybių turintys maisto papildai neretai komplektuojami su mineralais ir įvairiais vitaminais. Tai daro juos visavertiškesnius. Daugelio vitaminų jungimas prie papildų, ko gero, vertintinas pozityviai, o vitamino D priedams reikėtų komentaro. Motinos žino, kad, kai kūdikiams trūksta šio vitamino, išsivysto rachitas. Jos taip pat žino, koks subtilus yra šio vitamino dozavimas ir kas gresia perdozavus. Visiems, tiek vaikams, tiek suaugusiesiems, vitamino D perteklius nepageidautinas, nes gali išbalansuoti kalcio apykaitą, dėl to sutrinka inkstų veikla, o kalcio depozitai (susitelkimai) širdies kraujagyslių sienelėse trikdo kraujotaką. Be to, vasaros metu, veikiant ultravioletiniams spinduliams, odoje vitaminas D gaminasi savaime ir pašalinis jo įterpimas per virškinimo traktą gali būti perteklinis. Jo trūkti gali tik žiemą ir ankstyvą pavasarį, taigi tai rodo sezoninį vitamino D padidėjusį poreikį.
Papildų ir vaistų sugretinimas
Gilindamiesi į maisto papildų akcentuojamus poveikius ir pranašumus, lygindami juos su farmacinės industrijos produktų veikimo ypatumais, randame esminių skirtumų. Papildų veikimas nukreiptas į atskiras organizmo sistemas, akcentuojant sisteminio poveikio siekį. Jų instrukcijose arba atmintinėse randamos tokios efektyvumo formuluotės: stiprina imuninę sistemą (imunitetą), gerina virškinimą (atkuria kepenų veiklą, valo žarnyną), gerina inkstų veiklą, gerina kardiovaskulinės sistemos veiklą, normalizuoja širdies ir kraujagyslių sistemą (stiprina širdies raumenį, valo kraujagysles), gerina atmintį ir sąnarių funkciją, teigiamai veikia kvėpavimo sistemą etc. Tuo metu farmakopėja (visuotinai pripažįstama farmacijos doktrina) su savo doktrina ir moderniais medikamentais taikosi į konkrečios ligos priežastį ir mechanizmą: naikina infekcinių ligų konkrečius sukėlėjus, veikia antiaritmiškai (konkrečias aritmijos rūšis, o jų yra nemažai), skatina diurezę (šlapimo išsiskyrimą), plečia širdies vainikines arterijas, bronchus, slopina ūmų arba lėtinį uždegimą (tokių slopintojų yra nemažai, įskaitant antinksčių hormonus), gerina kepenų veiklą, skatina tulžies gamybą ir t. t.
Milžiniškas dėmesys skiriamas senatvės, senėjimo stabdymui, jo atidėjimui, vilkinimui, pasitelkiant atitinkamus maisto papildus.
Kalbant apie odos ligas, kurių rūšių ir atmainų yra daugybė, ši sritis, lygiai kaip ir lėtinio uždegimo malšinimas, yra bendras mūšio laukas – čia turi ką pasiūlyti ir liaudies medicinos atstovai, ir šiuolaikinė farmacijos pramonė. Tikriausiai šioje pasiūlos ir interesų srityje labiausiai laimi pacientai, kenčiantys nuo be galo kaprizingų lėtinių, sunkiai pasiduodančių terapijai ligų. Ligoniams, kaitaliojant vienus medikamentinius gydymo būdus kitais, blaškantis tarp daugybės pasirinkimų ir ilgai nesulaukus efekto, galų gale pavyksta surasti tinkamiausią priemonę. Gal tik psoriazė (žvynelinė) vis dar spyriojasi, bet ilgainiui ir ji gali kapituliuoti, ypač jei bus įveiktas genetinis faktorius. Apskritai, galima nesunkiai pastebėti konkurenciją tarp dviejų vektorių – maisto papildų ir moksliškai, įrodymais pagrįstų farmacinių preparatų. Tai skatina inovatyvių metodų spartesnę paiešką ir, ko gero, daro įtaką medicinos pažangai. Beje, nėra šiuolaikinių ir nešiuolaikinių medikamentų, kurių atmintinėse nebūtų jų sukeliamų pašalinių reiškinių sąrašo, kartais gana ilgo. Konkurentai, t. y. maisto papildų entuziastai, kartais irgi nenutyli šalutinių reiškinių galimybės.
Pastebima, kad mitybos papildų šalininkai vengia ūmaus pobūdžio klinikinių situacijų sprendimo, kaip ūmaus plaučių ar inkstų uždegimo, infekcinių ligų ir jas lydinčio karščiavimo ir kitokių urgentinio (skubaus, neatidėliotino) pobūdžio krizių, nebent ūmios slogos, kosulio, persišaldymo, prakaitavimo ir panašių simptomų palengvinimo sumetimais. Taigi, specifinis gydymas ar ūmių sveikatos krizių šalinimas nėra jų objektas ir tikslas.
Prioritetinių krypčių pasirinkimas
Milžiniškas dėmesys skiriamas senatvei, senėjimui stabdyti, jo atidėjimui, vilkinimui, pasitelkiant atitinkamus maisto papildus. Atsirado naujadaras – geroprotection (angl.), reiškiantis seno žmogaus, senolio apsaugą, senatvę sunkinančių reiškinių švelninimą, neutralizavimą. Šiame sektoriuje ypač aktyviai dalyvauja maisto papildų propaguotojai ir, apskritai, jų dėmesys didžiąja dalimi orientuotas į gerontologiniam laikotarpiui būdingus negalavimus, kurių išties netrūksta.
Sudėtingų papildų, augalų šaknų ar jų antžeminės dalies (lapų, žiedų, žievės) ekstraktų vertinimą sunkina kompleksiniai biologiškai aktyvūs dariniai ir jų galima tarpusavio sąveika. Apie jų poveikį sveikatai tenka spręsti iš gaunamo terapinio efekto ir pagal juos vartojančių asmenų daugiau ar mažiau subjektyvius atsiliepimus. Tai empiriškas metodas, kuris apskritai lyg ir pripažįstamas ir gali duoti akivaizdžių, objektyvių rezultatų. Bet kuriuo atveju, tiek gydantis oficialiai pripažįstamais / įteisintais medikamentais, tiek panašių rezultatų bandant siekti pasitelkus įvairius papildus, tikslas yra vienas ir tas pats – pasiekti terapinio poveikio kokybės pokyčių.
Nepaisant, kad biologiškai aktyvių medžiagų augaliniuose ekstraktuose yra gana daug, kartais vis dėlto persistengiama. Aptiktas pranešimas, kad viename iš siūlomų produktų yra net 40 įvairių augalų ekstraktų, suprantama, su nenuspėjamu, sunkiai nusakomu tarpusavio poveikiu ir padariniais. Tokiais atvejais nelabai aišku, ar tai maisto papildas, sukurtas gydymo tikslais, ar savarankiškas liaudiškas gydymo receptas, juo labiau kad siūloma jį vartoti net kelis kartus per dieną.
Keli konkretūs pavyzdžiai
Pavyko susipažinti su keliais maisto papildais, atkeliavusiais iš tolimos šalies. Spalvingos ir akiai labai patrauklios pakuotės. Ant vienos jų pažymėta, kad tai maisto papildai, bet ne maisto pakaitalai. Tai skysčio pavidalo papildai, pateikiami hermetiškai ir profesionaliai uždarytuose flakonėliuose po 10 ml. Peržvelkime jų sudėtį ir kokiais atvejais jie vartotini.
Konkretus ekstraktas. Etiketėje ir, beje, kompiuteryje, randu, kad tai nemirtingumo grybas, suteikiantis ilgaamžiškumą ir grąžinantis jaunystę. Pagardintas medumi. Patariama kasdien suvartoti po vieną du 10 ml talpos buteliukus. Vartojimo kurso trukmė nenurodoma. Įvardijamas gamintojas.
Tokios molekulės galėtų potencialiai apsaugoti audinius nuo oksidacinio streso ir uždegimo, suaktyvinti genetinius atsinaujinimo procesus, paveikiančius ląstelių tarpusavio sąveikas.
Konkrečių augalų ekstraktas. Anglų kalba pateikiama flakonėlių turinio charakteristika, akcentuojant, kad tai plačiai žinomas ir vertinamas tradicinės kinų medicinos žolinis augalas, stiprinantis sveikatą ir gyvybingumą / vitališkumą, normalizuojantis vidaus organų veiklą ir stiprinantis imuninę sistemą. Turi diurezės skatinamąjį poveikį, todėl palengvina inkstų veiklą, švelnina reumatinio artrito simptomus, atitolina senatvinę demenciją. Daro teigiamą įtaką lipoproteinų lygiui kraujyje, mažina koronarinės ligos ir insulto riziką. Patariama vartoti po vieną flakonėlį du kartus per dieną. Kurso trukmė nenurodoma. Įdomu, kad ilgokame ekstrakto pavadinime figūruoja lotyniško žodžio „Cor“ šaknis, reiškianti širdį, nors atmintinėje kardiologinis poveikis neminimas.
Augalinių ekstraktų mišinys. Tai širdies ir smegenų kraujagyslių funkcijas reguliuojantis ir savo sudėtimi kompleksinis preparatas. Jame randama tokių sudėtinių dalių: raudonšaknių šalavijų šaknų, vaistinių smikmykų ir puerarijų šaknų – po 400 mg kiekvienų iš jų. Vartoti po vieną flakonėlį du tris kartus per dieną. Poveikis skirtas širdies, smegenų ir apskritai arterinių kraujagyslių funkcionavimui gerinti. Stabdo aterosklerotinių plokštelių formavimąsi, prevenciškai saugo nuo širdies ir smegenų kraujagyslių patologijos nulemiamų padarinių: širdies infarkto, smegenų išemijos ir insulto. Atrodo, kad preparatas turi daug biologiškai aktyvių medžiagų, sąveikaujančių tarpusavyje ir, matyt, su kraujyje cirkuliuojančia natyvine biochemija. Beje, trumpame pavadinime įterptas angliškas žodis, reiškiantis veną. Apskritai yra žinoma, kad aterosklerotinės plokštelės įprastai formuojasi arterijose, bet ne venose. Kadangi atmintinėje akcentuojamas papildų teigiamas poveikis širdies ir galvos smegenų arterijoms ir prevencinis poveikis galimoms komplikacijoms, papildo pavadinimas kažkiek klaidina.
Kaip juos dozuoti?
Save įvardijant nepriklausomu vertintoju ir nusileidus į buities lygmenį, stabtelėkime ties produktų dozavimu. Kelia abejonių kai kurios rekomendacijos papildus vartoti po 10–20 ml du tris kartus per dieną. Mūsų organizmas, tiksliau, virškinimo sistema, pageidauja vengti monotoniškos mitybos, ji orientuota į maisto raciono įvairovę. Jeigu kasdien vartotume tą patį padažą, tuos pačius prieskonius ir dargi kiekvieno valgio metu, toks maistas netrukus taptų atgrasus. Akivaizdu, kad gydomųjų papildų dozavimas turėtų būti racionalesnis. Jis kažkodėl orientuojamas į persistengimą, gal net perdozavimą, o tai indikuotų komercinio faktoriaus... įsipatoginimą. Racionalu, ko gero, suretinti ir dozavimą, ir kursų trukmę. Taigi, būtina atsižvelgti į virškinimo trakto fiziologinius ypatumus ir kiekvieno individo ypatumus.
Nuo senų laikų bet koks gydymas buvo laikomas menu, tad samprotavimas apie maisto papildus ar manipuliavimas, kai jie pateikiami kaip gydomieji, matyt, irgi priskirtinas tokiam vertinimui. Farmacijos pramonės produktai neretai skiriami vadovaujantis atitinkamais algoritmais, tad meninio, kūrybinio indėlio šiuolaikiniame gydyme lieka vis mažiau. Atrodo, kad maisto papildų entuziastai ir propaguotojai išnaudoja šią aplinkybę.
Naujausi komentarai